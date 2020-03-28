IT-неделя: перенос выхода iPhone, закрытие «Рокетбанка», скидки от «Яндекс.Такси» для поддержания спроса

Обзор событий рынка высоких технологий от «Реального времени»

Apple может отложить выпуск новой модели, а производство смартфонов в мире упадет на 30%

Apple собирается отложить выпуск нового iPhone 5G из-за коронавируса. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на несколько источников, которые, как утверждается, знакомы с планами компании. Изначально выпуск новой модели традиционно планировался на сентябрь, однако пандемия COVID-19 угрожает глобальному спросу и нарушает график разработки продуктов. Как отмечает издание, Apple уже на год отстает от двух своих основных конкурентов — Samsung и Huawei — в выпуске модели с поддержкой 5G. При этом компания заинтересована в том, чтобы модель с поддержкой новой технологии стала хитом — поэтому выпуск планируется перенести на то время, когда спрос будет более высоким.

Хотя развитие эпидемии, конечно, затрагивает и других производителей. Так, iXBT со ссылкой на аналитическую компанию ABI Research сообщает, что пандемия приведет к снижению мирового производства смартфонов в первой половине 2020 года на 30%. Особенно туманные перспективы у смартфонов с поддержкой 5G — технология только начала набирать обороты, и нарушение обычной работы предприятий может помешать внедрению 5G в бюджетные модели телефонов.

iXBT со ссылкой на аналитическую компанию ABI Research сообщает, что пандемия приведет к снижению мирового производства смартфонов в первой половине 2020 года на 30%. Фото ixbt.com

Qiwi закрывает «Рокетбанк», а глава Роскомнадзора перешел в «Газпром-медиа»

Российский платежный сервис Qiwi объявил о планах по закрытию «Рокетбанка». Как следует из сообщения в последнем финансовом отчете группы, за полгода Qiwi так и не нашла нового владельца для финансового сервиса. Перед закрытием будет свернута маркетинговая деятельность, отменена программа лояльности, сокращен персонал, а также повышены тарифы — что должно привести к сокращению количества клиентов. После объявления о закрытии «Тинькофф» предложил клиентам «Рокетбанка» перейти в банк с сохранением части «рокетрублей».

Тем временем освобожденный от должности руководителя Роскомнадзора Александр Жаров был назначен гендиректором «Газпром-медиа». Об этом во вторник сообщила пресс-служба холдинга. С Жаровым был заключен контракт на три года. О возможности перехода руководителя Роскомнадзора в «Газпром-медиа» газета «Ведомости» писала еще в феврале. «Опыт Александра Жарова, полученный за годы надзора за сферой информационных технологий и коммуникаций, его цельный, широкий взгляд на российские медиа и глубокое понимание происходящих в отрасли процессов призваны успешно решить поставленные задачи», — сообщил председатель совета директоров «Газпром-медиа» и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Опыт Александра Жарова, полученный за годы надзора за сферой информационных технологий и коммуникаций, его цельный, широкий взгляд на российские медиа и глубокое понимание происходящих в отрасли процессов призваны успешно решить поставленные задачи», — сообщил Алексей Миллер. Фото prav.tatar.ru

Zoom подорожал на 14 млрд долларов, а «Яндекс.Такси» будет выделять по 500 млн рублей на скидки

Сервис для видеоконференций Zoom за неделю подорожал на 14 млрд долларов на фоне повсеместного карантина и перехода на удаленную работу. Теперь его рыночная капитализация оценивается в 43 млрд долларов — об этом сообщает vc.ru. За шесть дней акции Zoom выросли более чем на 40%, при этом только за 23 марта — почти на четверть. Издание также отмечает, что загрузки приложения выросли на 109%, в связи с чем сервису пришлось увеличить пропускную способность своей сети.

Сервисам же, которые работают в реальной жизни, наоборот, приходится несладко. «Яндекс.Такси» выделит более 500 млн рублей в ближайший месяц на скидки в сервисе для поддержки спроса, упавшего на фоне коронавируса. Об этом говорится в сообщении агентства экономической информации «Прайм» — оно ссылается на заявление гендиректора «Яндекс.Такси» Даниила Шулейко. Такие меры, по замыслу компании, должны помочь сделать такси доступнее для тех, кто вынужден передвигаться по городу и стремится минимизировать риск заражения в транспорте, а также поможет перевозчикам увеличить заработок. По данным «Яндекс.Такси», структура поездок сильно изменилась — ездить стали значительно меньше в утренние и вечерние часы пик, а территориально спрос сместился из деловых районов, вокзалов и аэропортов в спальные районы и зоны торговых центров.

«Яндекс.Такси» выделит более 500 млн рублей в ближайший месяц на скидки в сервисе для поддержки спроса, упавшего на фоне коронавируса. Фото Максима Платонова