Как аукнется: зачем учитывать наличие у водителя нарушений ПДД при расчете цены полиса ОСАГО?

Фото: Пресс-служб РСА

Исполнительный директор Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев в колонке для «Реального времени» о реформировании ОСАГО, ужесточении условий для постоянных нарушителей и последствиях введенных изменений.

«Рынок нуждался в переменах»

Реформирование ОСАГО стало одной из наиболее острых и обсуждаемых тем ушедшего года. И остается таковой и сейчас. Интерес общественности к теме изменений в тарификации ОСАГО не случаен — рынок автогражданки нуждался в переменах, особенно в части формирования стоимости полиса. Раньше премия по ОСАГО рассчитывалась «усредненно» для разных, по сути, групп водителей.

В рамках первого этапа реформы, во-первых, был расширен тарифный коридор базовой ставки на 20 процентов вверх и вниз, т. е. страховые компании получили возможность формировать тариф автогражданки исходя из более широкого диапазона цен. Кроме того, коэффициенты «возраст-стаж» и «бонус-малус» стали более гибкими в связи с рядом изменений в системе их расчета. И результат не заставил себя ждать.

Несмотря на прогнозы ряда скептиков, позитивные результаты изменений стали видны сразу — в течение всего года наблюдалось стабильное снижение средней стоимости ОСАГО для большинства регионов РФ по сравнению с показателями 2018 года. Например, по итогам 2019 года в среднем по стране стоимость полиса уменьшилась на 5%.

Однако целью реформы было именно формирование персонифицированной и справедливой системы расчета стоимости автогражданки. Безусловно, рынку ОСАГО необходимы дальнейшие изменения, среди которых — учет индивидуальных характеристик конкретного водителя.

Целью реформы было именно формирование персонифицированной и справедливой системы расчета стоимости автогражданки. Скриншот

Стоимость страхового полиса будет расти для тех, кто систематически нарушает

В феврале 2020 года правительственная комиссия одобрила новую редакцию проекта по реформе ОСАГО, а в марте он был принят в первом чтении в Госдуме. Ключевой пункт второго этапа реформы — возможность учитывать регулярные грубые нарушения правил дорожного движения со стороны водителей при формировании стоимости ОСАГО.

Это значит, что страховая компания получит право повысить цену ОСАГО для злостных нарушителей. К грубым нарушениям относятся нарушение скоростного режима более чем на 60 км/час, проезд на запрещающий сигнал светофора, езда по встречной полосе или вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

И такой перечень нарушений не случаен. Например, согласно статистике МВД, каждый четвертый смертельный случай в результате ДТП связан именно с вождением в нетрезвом виде. В 2019 году было зафиксировано около 13 800 таких происшествий. А в целом почти 90% ДТП случаются именно из-за нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств.

Учет именно многократных нарушений в случае с проездом на красный сигнал светофора и езде по встречной полосе — это разумный подход. Стоимость страхового полиса будет расти именно для тех, кто систематически нарушает, т. е. является потенциально аварийным автомобилистом. Аккуратные же водители со временем почувствуют, что степень аварийности на дорогах снизилась, поскольку автовладельцы, часто и грубо нарушающие ПДД, получат экономический стимул вести себя на дорогах более безопасно.

Подобная система расчета тарифа ОСАГО при многократном нарушении ПДД должна стать важной предпосылкой к нормализации ситуации на дорогах.

В целом же учет индивидуальных характеристик конкретного водителя вкупе с более гибкой системой расчета некоторых коэффициентов и расширением базовой ставки является важным шагом в сторону индивидуализации ОСАГО. Подобный подход позволит сделать стоимость полиса еще более справедливой, что и является конечной целью реформы. Кроме того, либерализация ОСАГО сделает рынок автогражданки более конкурентным, что также немаловажно. Таким образом, результатом реформы станет как объективное тарифообразование в автогражданке, так и снижение числа аварийных водителей.