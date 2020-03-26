«Ничего критичного»: почему КАМАЗ получил убыток на 1,5 миллиарда

Опубликована отчетность автогиганта за 2019 год

«Сложной ситуацией» на внутреннем рынке коммерческого автотранспорта и особенностями собственного инвестиционного цикла, связанного с с выводом на рынок нового поколения автомобилей К5, объяснило ПАО «КАМАЗ» убытки в 1,5 млрд рублей по итогам прошлого года. Опрошенные «Реальным временем» эксперты назвали финансовый результат ожидаемым, продажи автозавода упали на 6,7%. Впрочем, для более адекватной оценки призвали дождаться консолидированной отчетности по МСФО по всей группе КАМАЗ.

Потери из-за плановых капитальных расходов и сложной ситуации на рынке

КАМАЗ обнародовал итоги деятельности за 2019 год, в соответствии с РСБУ (российскими стандартами бухгалтерской отчетности). По этой отчетности, как и ожидалось, КАМАЗ смог лишь отчасти нивелировать потери от инвестиционной активности. Как следует из отчета компании, автозавод получил чистый убыток в 1,5 млрд рублей, но это означает, что дела понемногу улучшаются. Ведь за первые два квартала 2019 года чистый убыток группы КАМАЗ составил 3 миллиарда. Так что часть потерь отыграть удалось, но в плюс автозавод так и не вышел. Вспомним, что в 2018 году чистая прибыль КАМАЗа составила 27 млн рублей. Чистый убыток группы КАМАЗ по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) за первое полугодие 2019 года составил 3 млрд рублей.

Значительный убыток на автозаводе объясняют двумя факторами. Во-первых, КАМАЗ прошел в 2018 году плановый пик капитальных расходов в создании новых мощностей, связанных с выпуском нового автомобиля К5. Во-вторых, в 2019 году ухудшилась общая конъюнктура рынка.

«Общая сложная ситуация, сложившаяся на российском рынке в сегменте коммерческого автотранспорта, а также инвестиционный цикл компании, связанный с выводом на рынок нового поколения автомобилей К5, послужили причиной отрицательного совокупного результата, — говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте. — Тем не менее результат лучше, чем в первом полугодии, почти на полмиллиарда рублей. В итоге к концу отчетного периода компании удалось снизить чистый убыток до 1 млрд 517 млн рублей».

В сентябре 2019 г. гендиректор компании Сергей Когогин заявил, что больше не ждет «сверххорошего» финансового результата из-за низкого рынка. Фото Сергея Афанасьева

Зато выросли активы и выручка

Зато активы компании к концу 2019 года выросли на 9,5 млрд рублей — до 189 млрд 366 млн рублей. Как говорится в сообщении автозавода, это говорит о стабильном положении компании.

Несмотря на то, что ситуация на грузовом рынке ухудшается, за год КАМАЗ увеличил выручку на 6% — до 160,8 млрд рублей. Суммарная выручка от реализации на внутреннем рынке составила 144,6 миллиарда рублей.

Количество проданных автомобилей в официальном сообщении не называется. Осенью прошлого года компания снизила прогноз по продажам в России с 33 тысяч до максимум 30 тысяч автобилей, пообещав скорректировать прогнозы. В сентябре 2019 г. гендиректор компании Сергей Когогин заявил, что больше не ждет «сверххорошего» финансового результата из-за низкого рынка, большой инвестиционной нагрузки и долгов по лизингу автобусов, которые накопила администрация Набережных Челнов. Рейтинговое агентство АКРА в своем отчете к рейтингу КАМАЗа добавило, что негативным может стать снижение объема продаж компании ежегодно на 30%, по сравнению с прогнозными уровнями на 2018, 2019 и 2020 годы.

Почему убыток не критичен: из-за стандартов РСБУ не учитываются результаты дочерних компаний

Василий Танурков, директор группы корпоративных рейтингов, считает, что в заявленном убытке ничего критичного нет, ведь стандарты РСБУ не учитывают консолидированные результаты группы — только лишь конвейер автозавода:

«Все, что касается дочерних предприятий и СП КАМАЗа, не проходит в выручке, не проходит в себестоимости. РСБУ слабо отражает реальную хозяйственную деятельность группы компаний КАМАЗ. Она подходит для анализа только в том случае, когда компания представляет собой одно юридическое лицо, а КАМАЗ объединяет большое количество дочерних структур».

По его мнению, эти показатели отражают не издержки, а амортизацию:

«Учитывая, что разница в рентабельности по чистой прибыли и по EDIDTA КАМАЗА очень большая, то большая часть издержек — не денежная, а просто амортизация. В принципе, ничего критичного пока не видим», — заметил он в беседе с «Реальным временем». По его словам, надо дождаться отчетности по МСФО, чтобы адекватно оценить финансовые результаты.

Говоря об ожиданиях на будущее, он сказал, что «есть риски с коронавирусом, которые изменили спрос на грузовые автомобили. А с другой стороны, есть определенный люфт, который получит КАМАЗ от ослабления рубля, что происходило на протяжении 2015 года. Компания сильно нарастила долю рынка за счет того, что импортные автомобили сильно подорожали. Сейчас происходит дальнейшее ослабление рубля, и КАМАЗ сможет увеличить долю на рынке.

Релевантные результаты увидим в апреле

К середине апреля ожидается отчетность по МСФО. К этому моменту АКРА планирует обновить рейтинг предприятий.

Сейчас кредитный рейтинг КАМАЗа — А+(RU), прогноз «Стабильный». В 2018 году эксперты АКРА отмечали, что сильно вырос размер общего долга компании. Это было связано с ростом лизингового портфеля компании, консолидацией долгов Группы ОАТ, вошедшей в состав КАМАЗа в феврале 2018 года, а также плановым пиком капитальных расходов.

Сейчас кредитный рейтинг КАМАЗа — А+(RU), прогноз «Стабильный». Фото Максима Платонова

Средневзвешенное отношение общего долга компании к FFO до чистых процентных платежей за период с 2016 по 2021 год составит, по оценкам АКРА, 6,3х. Очень высокое значение этого показателя при оценке долговой нагрузки компенсируется высокой качественной оценкой долга (он имеет очень высокую дюрацию, т. к. погашение более чем 40% долга приходится на период после 2022 года) и наличием госгарантий по значительной части долгового портфеля.

«Реальное время» обратилось за комментариями к руководителю пресс-службы автозавода Олегу Афанасьеву. Он не стал давать разъяснения, адресовав читателей на сайт компании: по его словам, причины образования убытка указаны в сообщении компании.

«Снижение финансового итога вплоть до убытка было ожидаемо»

Алексей Калачев, аналитик ГК ФИНАМ, комментируя результаты КАМАЗа «Реальному времени», отметил, что отчетность компании по РСБУ отражает результаты только одного юридического лица. Для более адекватной оценки компании правильнее было бы дождаться выхода консолидированной отчетности по МСФО по всей группе КАМАЗ:

— Впрочем, снижение финансового итога вплоть до убытка в прошлом году было ожидаемо. Рынок грузовых автомобилей снижался в прошлом году. Продажи «КамАЗов» упали на 6,7%. В транспортном машиностроении, с его низкой рентабельностью, снижение продаж как правило отрицательно сказывается на результате, — заявил Калачев.

Однако, годовой убыток размером в 1,5 млрд не критичен для автогиганта с выручкой свыше 160 млрд рублей в год и капитализацией почти в 40 млрд рублей, добавил собеседник издания. По его словам, он не вызовет негативных последствий в будущем. «Скорее будущему компании угрожает дальнейшее падение российского рынка грузовых автомобилей на фоне реального замедления экономики из-за ухудшения мировой конъюнктуры и угрозы распространения эпидемии коронавируса. По предварительным оценкам снижение продаж новых автомобилей в следующем году может превысить 20%. И это, конечно, отразится на результатах года не лучшим образом» — заключил эксперт.