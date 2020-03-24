Юрий Коптелов: «Война состоялась без смертей, но мир — в полной разрухе»

«Нетрадиционная экономика»: как суметь гениально все разрушить, предоставив при этом прямую выгоду каждому из «страдальцев». Часть 4

Беспрецедентные меры защиты от короновируса и глобальный экономический кризис — это мировая криптовойна. Она приведет к изоляции государств, обнулению обязательств и перекраиванию мира. В результате наступит момент, когда все стандарты недействительны, «ничего не стоит ничего», никто никому не должен — тогда и начнется новый рост, пишет в своей очередной авторской колонке для «Реального времени» известный экономист Юрий Коптелов.

«Придется пережить период реформирования экономического уклада в мире»

Ну что ж, могу всех поздравить! Такое впечатление, что хитроумные головы все-таки нашли вполне элегантное решение по выходу из неизбежно подбирающегося к своей крайней точке «пика» мирового экономического кризиса.

О том, что он (кризис) уже из последних сил сдерживает свои «пузыри» от громкого лопанья, не говорил только ленивый. Наибольшей загадкой являлся путь решения этой запущенной проблемы. Самый грамотный вариант состоял в переформатировании сложившейся мировой экономической системы, смены парадигмы однополярного экономического превосходства и зависимости международной расчетной системы от одного эмиссионного центра. НО! Это ж какой нужно было обладать политической смелостью, чтобы взять на себя роль «зачинщиков процесса»! Кроме того, заранее нужно было продумать вопросы замены эквивалента, проговорить и технически организовать систему взаимодействия отступников, согласовать единую позицию, что сознательно отступаются пусть от гнилой, но налаженной и действующей системы в угоду предприятию, перспективы которого не гарантированы. Да и народам своих стран нужно объяснить, что на пару десятилетий придется отказаться от размеренной рутины привычных международный связей и устойчивой геополитики и пережить период реформирования экономического уклада в мире. В общем, практически утопия.

Хотя, с точки зрения имеющихся предпосылок экономического характера, все вполне осуществимо, если исключить чисто политическую составляющую. Громадный территориально-экономический кластер в составе Китай — Индия — Россия вполне может стать самодостаточным ядром нового миропорядка. Туда же логично подтянется Ближний Восток, так как находиться в межпространстве между новой экономической системой и «старушкой Европой» в форме «живого трупа» (как с экономической, так и уже с политической точки зрения) неразумно; как говорит одна моя подруга, «правильные люди должны общаться с правильными людьми». В таком же состоянии, только в зеркальном географическом положении окажутся Япония и Юго-Восточная Азия, которым придется выбирать. Абсолютно, на мой взгляд, устойчивой системой мог бы стать кластер стран Южной Америки в содружестве с Карибским бассейном. Они откатились бы в прошлое с точки зрения экономического потенциала, но получили бы независимость в новом экономическом раскладе, представляя самостоятельную структурную единицу многополярного мира. Африка и Австралия постояли бы в сторонке на периоде «перемен», но исходя из их нерастраченного потенциала, вполне себе также могли в перспективе претендовать на самостоятельную роль в будущем партнерстве. А вот разбухшая от важности и долгов Америка — вынуждена была бы если не остаться в изоляции, то всеми силами искать компромисс и форматы взаимных договоренностей, однозначно потеряв статус мирового гегемона.

К сожалению, это только мои досужие домыслы.

Фото: EPA

Второй, наиболее вероятный и простой, отработанный уже неоднократно путь состоял в бесхитростном раздувании международных конфликтов, имеющих целью разжечь пожар мировой войны. А война, как известно, все спишет!

«Войны бывают разные»

Второй, наиболее вероятный и простой, отработанный уже неоднократно путь состоял в бесхитростном раздувании международных конфликтов, имеющих целью разжечь пожар мировой войны. А война, как известно, все спишет! Заодно подчистив излишки производственных мощностей, голодных ртов, взаимных обязательств; выпустив «в свисток» весь пар перегретых финансовых рынков придуманного за последние годы суррогатных псевдоденежных инструментов перекачивания ресурсов бездумного большинства в карманы воротил рыночной экономики. И все шло к этому сценарию. Единственно, что оказалась «кишка тонка» взять на себя ответственность и роль того, кто сразу зажжет пожар на мировой арене. «Главный поджигатель» пытался раздуть костер чужими руками, подкладывая мелкие поджиги по краям будущего большого костра. Но вот «пожарники» всякий раз шустрее оказывались...

И вот! Озарение! Эврика!

Войны же бывают разные; и результата экономического краха в масштабах Земли мы уже умеем добиваться абсолютно безобидными способами. Никто ни в кого не стреляет, никто никого не бомбит, да и враг какой-то странный и слабо идентифицируемый по происхождению. А уж как это «добро» распиарить — для опытных маркетологов дело техники.

И ведь что интересно? Каждый из означенных в моей утопии интересантов в данном раскладе получает свой гешефт. Ведь как суметь гениально все разрушить, предоставив при этом прямую выгоду каждому из «страдальцев»? Изящный ход…

Нынешняя бескровная война — идеальный повод закрыть свою экономику от внешнего воздействия

Достаточно явно, что идеи глобализации мира себя изжили; заодно на фоне риска летального исхода в очередной раз подтвердилась пословица про «свою рубашку», которая к телу однозначно ближе. Капиталистический путь развития также «завел в тупик», о социализме уже никто не вспоминает. А значит, каждый выживает как может. Масса статей написана о том, как Китай под прикрытием «борьбы с эпидемией» почистил свои ряды от неблагонадежных попутчиков генеральной линии, провел целевую проверку здоровья нации и ужесточил внутренние процедуры контроля. Наша Родина в одночасье решила массу накопившихся за последнее время вопросов: и о долгосрочном политическом устройстве общества, и о сверхдоходах и государственных кубышках, и о социальных гарантиях (которые, обещая народу, можно подвести под форс-мажор), тем более что сейчас есть все возможности законно провести «укрепление всего», избежав рисков протестных проявлений (собираться больше 20 уже нельзя), резко ограничив мобильность и контактность «живой массы», в случае чего поставив под силовой контроль любые движения под эгидой «заботы о здоровье наших граждан». Европа тоже «усекла фишку», перекрыв внутренние границы вопреки уставам Евросоюза и рьяно принявшись за решение внутренних проблем отнюдь не либеральными путями. Но ведь чрезвычайное же положение! Тут только такими методами.

Фото facebook.com/WhiteHouse

Их нынешний лидер давно открыто доводил до сведения мировой общественности, что несмотря на продолжающееся благое дело по насильственному распространению «демократии и прав человека» во всем мире, во главе угла находятся интересы экономического благосостояния страны

И, конечно, наши заклятые «партнеры». Их нынешний лидер давно открыто доводил до сведения мировой общественности, что несмотря на продолжающееся благое дело по насильственному распространению «демократии и прав человека» во всем мире, во главе угла находятся интересы экономического благосостояния страны, а точнее — ее финансово-промышленного истеблишмента. И в этом плане, нынешняя бескровная война — идеальный повод закрыть свою экономику от внешнего воздействия, поделив на «хорошую» внутреннюю и всю остальную «внешнюю». Я не сторонник «теории заговоров», но если ходящая сейчас молва о размежевании денежной массы на деньги, имеющие стандарт обеспеченности и обращающиеся внутри страны, и все остальные, находящиеся под риском «непризнания их реальной стоимости», имеет под собой хоть какие-то основания, то…

Штаты моментально решают вопрос своих внешних долгов, по сути, спровоцировав аналог «российского дефолта 1998 г.»; оставляют платежеспособной и сохранившей паритет покупательной стоимости «внутреннюю валюту». Рушатся все рынки, обесценивая взаимные обязательства; все предыдущие ценности сводятся на «нет»; в финансовом мире воцаряется управляемый хаос. И в этот момент важно не пропустить, кто из интересантов в «святом порыве спасти мир» начнет аккуратненько выстраивать под себя новую конструкцию международных финансовых взаимоотношений.

Цель достигнута: война состоялась без взрывов, без смертей, без самолетов и танков; но мир — в полной разрухе, все стандарты недействительны, «ничего не стоит ничего», никто никому не должен (потому что непонятно, что и сколько должен). Новая точка отсчета, позволяющая говорить о том, что после этого коллапса благодаря усилиям прогрессивных сил человечества мировая экономика пойдет по пути расцвета, будут восстановлены благосостояние и хоть какая-то стабильность, все индексы будут расти, потому как от «0» расти легко. Это не у нас «обнуление», это новая система координат.

Вот только кто режиссеры, архитекторы, инженеры или кто там еще — сказать не могу, не знаю. Однако, справедливости ради, красота разыгранной партии достойна уважения…

Лично, как человек — сволочи они редкостные.

