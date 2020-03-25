Кто стоит за историей «дружбы» тигра Амура и козла Тимура

«Друзья» надолго остались в памяти и сердцах людей — других подобных историй больше некому придумывать

Фото: Евгения Патановская

Нашумевшая 5 лет тому назад история «дружбы» дальневосточного тигра Амура и беспородного козла Тимура, которого привели в качестве обеда хищникам в приморский Сафари-парк (Дальний Восток России), до сих пор продолжает будоражить сердца и умы людей. Бывший пиарщик парка Евгения Патановская в авторской колонке для «Реального времени» вспоминает, как придумала историю этой дружбы, которую впоследствии узнал весь мир.



Встреча «друзей»

История о так называемой дружбе началась в декабре 2015 года с того, что один из местных жителей села Шкотово, недалеко от которого расположен парк животных, привел козла в Сафари-парк для продажи его в качестве пищи диким животным. В то время в парке содержались два амурских (дальневосточных) тигра Амур и его сестра Тайга.

Обе особи молодых тогда еще тигров, занесенных в Красную книгу России, были переданы Сафари-парку из реабилитационного центра, расположенного в Хабаровском крае. Их мать убили браконьеры, а тигрят нашли и спасли охотоведы и экологи. Таких животных редко выпускают в дикую природу, поэтому их передают в подобные зоопарки.

Справка: Я проработала в журналистике более 20 лет, и у меня появились приоритетные темы — экология и байкеры. Сама являясь байкером, стала негласным секретарем байк-сообщества Приморья: писала о двухколесных ребятах новости, статьи, делала фото и видео и отправляла рассылкой в СМИ. То же самое относится и к краснокнижным тиграм и леопардам — главным экологическим проектам края, правда, секретарем я в этой области не являлась, а была просто журналистом, который очень любит и изучает вместе с экологами этих прекрасных животных.

В июне 2014 года меня жестоко сбили, когда я ехала на своем мотоцикле. После продолжительного лечения в больницах остро встал вопрос поиска работы. И в конце ноября 2015 года меня пригласили в качестве пресс-секретаря в Сафари-парк неофициально. В парке никто не работает официально. Местные жители приходят и предлагают услуги, так как работать больше негде.

Я приехала, поговорила с директором Мезенцевым, он сказал, что необходим секретарь, выделили мне вагончик. Привезла свой ноутбук, модемчик, фотоаппарат — вот и вся такая работа. Платил он мне 1 000 рублей в день, половину из которых я тратила на бензин.

«Я приехала, поговорила с директором Мезенцевым, он сказал, что необходим секретарь, выделили мне вагончик». Фото safaripark25.ru

«Тигра кормили, козлу говорили»

Так получилось, что именно в мой первый трудовой день тигру Амуру привели в качестве обеда козла. Но тигр к козлу даже не притронулся. Причина такого поведения объяснима: диких животных кормят в подобных зоопарках хорошо, животные ограничены в движении и не испытывают нужды охотиться, поэтому некоторые инстинкты у них притупляются. Именно такой случай и удалось лицезреть мне после того, как Амур, насытившись петухами и кроликами, не стал есть козла, который остался в тигриной «спальне-столовой» на правах полноценного жителя.

Справка: Чтобы удовлетворять гастрономические потребности диких животных, в парке выстроен курятник, крольчатник и загон для домашних коз и козлов, которых привозят (или приводят) местные жители.

Через день адаптации в клетке хищника он стал показывать свой козлиный характер и утверждаться, как полноценный хозяин — точь-в-точь, как в сказке про «заюшкину избушку».

Тимур, как в последствии назвали козла сотрудники парка, оказался настоящим обладателем этого имени, проявляя превосходство, завидный темперамент и буйную энергию.

Чтобы Тимур не мешал Амуру обедать и ужинать, сотрудники парка приняли мое предложение и выпустили козла из спальни в тигриный вольер, площадь которого превышала футбольное поле.

Целыми днями Тимур, как преданный паж, следовал за Амуром, привлекая все больше внимания к Сафари-парку. Тогда и возникла у меня идея преподнести событие, как «дружбу». С утра, приезжая на работу, я начинала с тигра с козлом: делала фото и видео, писала и делала рассылку в СМИ релизов о каждом прожитом дне новоявленных «друзей». Именно поэтому новости о так называемой «дружбе» с молниеносной скоростью распространились на всю Россию и за ее пределами.

Буквально через несколько дней Сафари-парк стал самым популярным местом. Сюда съезжались люди из всех регионов России. Чтобы посмотреть, как козел шествует за тигром, с самого раннего утра выстраивались огромные очереди посетителей. Приезжали журналисты местных, федеральных и зарубежных (КНР и Южная Корея) телеканалов.

Амур с Тимуром стали самыми главными мировыми «звездами» и затмили все остальные события более чем на месяц.

Через несколько дней Сафари-парк стал самым популярным местом. Сюда съезжались люди из всех регионов России

Нелицеприятный разговор

В самый разгар «звездной дружбы» директор парка Дмитрий Мезенцев заявил мне, что я неправильно веду тигрино-козлиную рубрику, и предупредил, что вся эта история принадлежит именно ему, так как он директор, а я должна «знать свой шесток» и заявлять о себе как о пиарщике, стоявшем у истока всей этой истории.

Именно поэтому я не стала рассказывать ему о моих планах и новых задумках, хотя задуманного было предостаточно: жили в парке три чудесных диких поросенка, которые радостно встречали гостей у входа, в одном из вольеров обитали ласковые гималайские мишки — любители сидеть на верхушках деревьев и смотреть на посетителей, барсуки и еноты уживались вместе... Да много чего интересного можно было придумать еще.

Не считая нужным доказывать что-либо, я просто собрала свои ноутбук и фотокамеру и покинула парк (стоит отметить, что место секретаря на территории парка оборудовано не было, поэтому приходилось приезжать со своим ноутбуком и своей камерой), предоставив его директору Мезенцеву самому создавать уникальные истории.

Позже я узнала, что Мезенцев в комментариях многим СМИ рассказывал, что вообще меня знать не знает и что я у него никогда не работала, а вся история с козлом — это плод его фантазии, знаний и опыта работы с животными.

Вот что писали по этому поводу блогеры: «Директор Сафари-парка Дмитрий Мезенцев подтвердил: «Она работала немножко у нас». За что уволили девушку, не сообщается. «Немножко» — это странно. Потому что в интернете полно фотографий авторства Евгении Патановской, представляющих собой сетевое портфолио Сафари-парка... Девушка — молодец. Получилась замечательная пиар-спекуляция, Сафари-парк привлек множество посетителей, практически не затратив никаких средств. Даже лечение козла Тимура в Москве оплатили энтузиасты. А публика счастлива...»

Слова директора Мезенцева были словами, но больше интересных и привлекающих внимание событий о парке никто так и не описал. Самих событий происходило множество: парк обрел новых обитателей, тигренка Шерхана отдали на воспитание собаке (правда, история закончилась, не начавшись), но достойной незабываемой подачи они не удостоились.

В последний раз мне удалось увидеть Тимура в том же парке поздней осенью 2018 года

Надоедливый сосед

Что касается Тимура, то ему, как ни странно, буквально на следующий день после моего ухода, сильно досталось от тигриного «дружественного» хлопка по спине. По всей вероятности Тимур настолько достал терпеливого Амура своими бесконечными приставаниями, что тот не выдержал и стукнул его, переломив кости.

В последний раз мне удалось увидеть Тимура в том же парке поздней осенью 2018 года. К тому времени он сильно изменился — постарел, разжирел, оброс длинной шерстью и дурно пах. Он жил в отдельном вольерчике у главного входа в парковую зону для животных и оставался главной достопримечательностью Сафари до своей кончины 5 ноября 2019 года.

По сей день в парк приходят трогательные письма, в которых люди пишут о своих чувствах и эмоциональных переживаниях, выражают соболезнования по поводу кончины козла.