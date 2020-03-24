25 ответов на вопросы о коронавирусе от доктора Комаровского

Известный врач-педиатр рассказал, как противостоять опасной инфекции

Известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в своем youtube-канале ответил на 25 самых популярных вопросов о коронавирусе. В частности, медик рассказал, как не заразиться через гаджеты, особенно мобильный телефон, ведь вирус живет на металлической и пластиковой поверхности по несколько часов. Поведал, можно ли передать инфекцию половым путем и боится ли вирус высоких температур. Подробнее — в материале «Реального времени».

25 ответов на вопросы о коронавирусе

Как быть с мобильным телефоном?



— По всем исследованиям металл и пластик — это то, на чем вирус сохраняется. Но обратите внимание, мы взялись за дверную ручку — и у нас инфицирована рука. После этого мы взялись за телефон и засунули его в карман, зашли в помещение, помыли руки и опять взялись за телефон. Мало того что мы взяли телефон, но мы еще прислонили его к потенциально опасному участку тела. Именно отсюда и правила обращения с мобильными телефонами. Можно сейчас придумать много лайфхаков.



Если вы можете использовать телефон одной рукой, а другую руку использовать для открывания всего остального, то делайте. Всегда, когда можно использовать гарнитуру, то используйте ее. Обратите внимание, что Apple и Samsung изменили свои рекомендации по обработке. Если раньше они писали, что не надо использовать дезинфицирующие салфетки, то сейчас говорят — дезинфицируйте. Если телефон можно мыть мыльной водой, конечно, мойте, а потом просушивайте. Телефоны нуждаются в регулярной дезинфекции. Просто нужно адекватно оценивать этот фактор риска.



Куда бежать, если чувствую, что заболел?



— Если вы чувствуете, что вы заболеваете, и вы молодой человек, у которого нет потенциального риска и сопутствующих заболеваний, нет иммунодефицитного состояния — не надо никуда бежать! Не надо выбегать на улицу и распространять инфекцию. Покидать дом с какими-то симптомами может только человек с реальной дыхательной недостаточностью, одышкой, затрудненным дыханием, который нуждается в госпитализации. Все остальные должны сидеть дома!



Не имеет никакого значения — положительный у вас результат на коронавирус или нет. Как бы это странно не звучало. Если у вас признаки ОРВИ, температура, сопли, кашель, чихание, боль в горле, все что вы должны сделать — это правильно лечить ОРВИ. Сидеть дома, увлажнять и проветривать воздух, много пить, не заставлять себя есть, промывать нос солевыми растворами, использовать жаропонижающее средство, если есть температура. Это парацетамол и ибупрофен. Самый главный вопрос: у вас есть симптомы ОРВИ. Есть ли с вами рядом люди, которые находятся в группе риска, для которых ОРВИ потенциально опасен? Вот это и есть главный вопрос. Передается ли коронавирус половым путем?



— Половая передача для коронавируса не доказана. Но вам придется очень постараться, чтоб в процессе полового акта не осуществить контакты слизистых оболочек верхней части вашего туловища. Поэтому коронавирус в процессе полового акта легко передать посредством поцелуев. Хотя уже сейчас в интернете есть огромное количество поз, при которых можно избегать контактов лицом к лицу. Главное — не ограничивать себя ни в чем. Карантин — удобная вещь для того, чтобы организовать подъем рождаемости к новому году

Нужно ли пить горячую воду для профилактики, так как коронавирус умирает при 27?



— Не умирает он при 27, он даже при 37 и 38 градусах живет очень хорошо. Это фейк.

Фото zdorovie-legkie.ru Помогает ли «синяя лампа», «звездочка» и оксолиновая мазь?



— Это все пережитки прошлого. Ни «синяя лампа», ни «звездочка», ни оксолиновая мазь не помогают. Если ваша мама или бабушка верят, что это их спасет, скажу только одно, что это не вредно. Есть ли статистические данные про заболевших коронавирусом среди курильщиков?



— Есть. Курение плохо. Курить опасно. Курение усугубляет течение коронавирусной инфекции. Если вы бросили, не надо начинать. Если планировали бросить — бросайте! Не преуменьшаете ли вы опасность вируса? Разве зря в Китае использовали против него средства от ВИЧ?



— Я не преуменьшаю опасность вируса. Главное понимать, что для абсолютного большинства людей вирус не опасен. Но эти люди, для которых он не опасен, должны сплотиться, чтобы защитить тех, для кого вирус реально опасен

Стоит ли увозить ребенка в деревню или лучше находиться в городе, где есть необходимая медицина?



— Место пребывания вашего ребенка не имеет никакой связи с коронавирусом. Вашему ребенку не угрожает коронавирус. Если у вашего ребенка будет коронавирусная инфекция, это будет в виде легкого ОРЗ, которое не нуждается в лечении. Поэтому пусть ваш ребенок будет там, где вам будет удобнее.

Как вы считаете, почему нет заболевших в Африке?



— Кое-где есть. В Африке есть проблемы с продолжительностью жизни, стариков не очень много. И в Африке огромные проблемы с тест-системами. Поэтому там заболевших очень-очень мало. В Африке очень много ультрафиолета, которого так страшно боится коронавирус.

Фото Максима Платонова

Во время Великого поста может ли исключение из рациона животных продуктов негативно сказаться на течении болезни в случае инфицирования коронавирусом?



— Если вы получаете полноценное разнообразное питание, не получаете белки животного происхождения, но получаете белки растительного происхождения, никакого влияния на коронавирусную инфекцию это не оказывает. Конечно же, хорошее настроение, свежий воздух, физические нагрузки, улыбки, любовь, контакты с хорошими людьми, хорошее настроение, адекватное разнообразное питание — все это улучшает ваши перспективы. Тем не менее возраст оказывает намного большее влияние, чем все диеты вместе взятые. Можно ли быть переносчиком коронавируса? Не заболеть самому, но заразить кого-то?



— Однозначно можно. Вопрос: заболеете ли вы или нет, он открыт. Человек двое суток до появления первых симптомов заболевания уже является источником болезни и может заразить других людей.

Ребенок дошкольного возраста с лейкемией находится в той же группе риска, что и пожилые, в силу ослабленного иммунитета? Или сложности протекания болезни играют доминирующую роль?



— Главное для вашего ребенка, что есть мощный фактор риска — наличие иммуносупрессивной терапии. Иммунитет ослаблен, естественно, ухудшается прогноз. Но в то же время сам факт, что речь идет о ребенке, о детских легких, это значительно улучшает прогноз. Никаких специфических рекомендаций для вас нет, как строго следовать мерам социальной гигиены. Максимально изолировать вашего ребенка от других людей, мыть руки, параметры воздуха и т. д.

Ваше мнение по поводу иммуноглобулина. Стоит ли капать его ребенку для усиления иммунитета, учитывая ситуацию с коронавирусом?



— Иммуноглобулин человеческий — это фактически концентрат антител, которые есть у людей, который можно дать человеку с ослабленным иммунитетом. Ни у кого из людей на сегодняшний день нет антител к коронавирусу, поэтому человеческий иммуноглобулин не может защитить от коронавирусной инфекции.

Фото Максима Платонова Ваше мнение насчет «рукотворности» коронавируса?



— Однозначно негативное. Тут природа постаралась без нашего особого участия. Если вирус особенно ударяет по легким. Имеет ли смысл в случае заболевания не ждать осложнений, а делать ингаляции с физраствором пару раз в день? Стоит ли добавлять пульмикорт?



— Зачем делать ингаляции два раза в день, если можно 24 часа в сутки дышать воздухом адекватно. Зачем устраивать сеансы, где вы пять минут подышали влажным воздухом, если можно не ингаляции делать, а включить увлажнитель воздуха и дышать воздухом с оптимальными параметрами 24 часа в сутки. Ингаляции не лечат и не профилактируют коронавирус. Профилактируют коронавирус поддержание местного иммунитета — состояние слизистых оболочек, если они не пересыхают, если влажные слизистые, тогда все работает. Пульмикорт — гормональный препарат. Гормоны не имеют никакого отношения к лечению коронавирусной инфекции.

Можно ли детям во время карантина гулять на улице?



— Детям можно практически все. Но важно не забывать разницу между понятиями карантин и каникулы. Такое ощущение, что мы все это не понимаем. И дети этого не понимают. На карантине можно пообщаться с родителем, почитать что-то новое, посмотреть что-то новое. Но когда дети вместо того, чтобы собраться в классе, собираются в каком-нибудь клубе, и все продолжается точно так же, то непонятно. Поэтому возмущаются многие родители: если детям ничего не угрожает, то почему их нельзя было запереть в школе, чтобы они дали нам возможность отдохнуть. С момента введения карантина творится невообразимое. Массовые отказы клиник в разных городах вакцинировать детей как плановыми, так и рекомендованными вакцинами. Ссылаются на какие-то мифические приказы, которых никто не видел.



— Нельзя бороться с коронавирусом, потом победить его и устроить массовую заболеваемость дифтерией, корью и так далее. Плановые прививки надо продолжать, но делать их только при условии, что вы можете гарантировать посещение вашего врача, минуя много контактов с сопливыми людьми. Но логика и здравый смысл говорит о том, что все-таки на 2—3 недели надо сделать тайм-аут, потому что сейчас события меняются каждый день. Если для того чтобы сделать плановую прививку, надо выйти из дома, зайти в общественный транспорт, приехать в поликлинику, пообщаться со многими людьми, то я однозначно против. Если же вам назначили конкретное время, то, конечно, надо идти.

Фото: vocmp.oblzdrav.ru Влияет ли прививка от гриппа на течение болезни, которая вызвана коронавирусом?



— Нет, не влияет. Есть шансы одновременного инфицирования двум вирусам, такая вероятность будет меньше. Тем не менее прививка от гриппа защищает от гриппа. Правда ли, что те, кто привиты от кори, не болеют коронавирусом?



— В Китае все привиты от кори, но тем не менее заболеваемость есть. Поэтому нет. Однозначно прямой взаимосвязи нет.

Может ли вирус распространяться через канализационные трубы?



— Через исправные канализационные трубы вирус распространяться не может. Если же есть определенные сантехнические проблемы, когда уж, простите, пожалуйста, какашки из унитаза на третьем этаже попадают в унитаз на второй… Элементарные меры профилактики — мыть руки. Еще один важный способ — перед тем как смывать, закрывайте унитаз, чтобы не поднималась водяная пыль. Обращаться к врачу с симптомами ОРВИ не обязательно, если нет видимого ухудшения состояния?



— Как это ни странно, но это абсолютно правильно. Все усилия системы здравоохранения должны быть сейчас сосредоточены на тех, кто нуждается в реальной медицинской помощи. Если вы молодой здоровый человек не из группы риска, все что вам надо делать — сидеть дома и получать лечение от ОРВИ. Вы можете проинформировать своего семейного врача о том, что у вас есть признаки ОРВИ. Особенно вы это должны сделать тогда, когда рядом с вами находится человек из группы риска.

Фото Максима Платонова Можно ли кормить грудью, если заболел коронавирусом?



— На сегодня нет данных, которые показывают, что вирус присутствует в грудном молоке. Скорее есть данные, что не присутствует. Но риск того, что кормящая мама, если она больна, инфицирует во время кормления младенца, достаточно высок. Поэтому рекомендуется маме сцеживаться, молоку нагреваться и после этого кормить ребенка из бутылочки. И, наверное, не больная мама должна его кормить. Если кормить грудью нельзя, то когда можно?



— Начать кормить грудью можно, если вы выздоровели и вас выписывают домой. Вы уже не заразны. Если вы находитесь на карантине, прошло 14 дней и никаких симптомов заболевания не обнаружено, тогда вы можете начинать кормить.

Можно ли заразиться через фрукты?



— Если человек кашлянул в супермаркете в руку, а потом посмотрел на какое-то яблоко и положил его обратно. Потом вы взяли это яблоко и съели его, то вы можете заразиться через фрукты. Но мы же обращаем внимание на соблюдение элементарных гигиенических правил: мойте овощи и фрукты. Если совсем страшно, можете обдать их кипятком. Что такое «тесный контакт»?



— Тесный контакт — когда расстояние между людьми менее двух метров. И когда вы в замкнутом пространстве, например в одной комнате находитесь вместе с человеком более 15 минут.

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Когда вы, молодые, переболеете, а вы переболеете легко, то у нас в стране будет огромное количество молодых людей с антителами в крови. Тогда вы с помощью плазменной терапии, без всяких аппаратов искусственной вентиляции легких сможете реально спасти своих родителей.