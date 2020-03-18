Экономика одиночества: коронавирус глазами русских в Кремниевой долине

Какие возможности для стартапов видят венчурные инвесторы в разгар пандемии

Коронавирус глазами американских русских парней. Паника или способ отвлечь внимание? Или повод для развития новых технологий? Что говорят об этом в Кремниевой долине? О том, как заработать в условиях пандемии, в авторской колонке для «Реального времени» вместе с венчурными инвесторами Кремниевой долины рассуждает Ольга Глухова, основательница и директор рекламного агентства «Виват».

Ситуация с коронавирусом — открытый микрофон

Мы пообщались в онлайн-эфире с венчурными инвесторами, бизнесменами — русскими парнями, живущими сейчас и работающими в Кремниевой долине. Мы были у них во время бизнес-поездки в Америку.

Кто они?

Павел Черкашин — венчурный инвестор и владелец венчурного фонда в Сан-Франциско.

Сергей Сигалов — топовый специалист в группе компаний Mail по работе с AI.

Николай Орешкин — инвестор.

Георгий Аветов — директор университета «Синергия» и др.

Мнения их о ситуации в мире, конечно, разделились. Они же не боги и не пророки… Сошлись в главном.

Павел Черкашин. Фото jets.ru

Ну, во-первых, ситуация с коронавирусом — это не паника, а скорее — впервые в мире — открытый микрофон, огромное инфополе, где все и везде выражают свое мнение. И из каждого утюга о нем говорят.

И тут есть два аспекта:

люди не доверяют СМИ; но и социальные сети еще не умеют фильтровать правдивую информацию от спама.

Что отсюда вытекает? Возможности! Возможности для стартапов в развитии фильтрации информации. И их сейчас ждут в Кремниевой долине для инвестиций.



Но паника есть и в США. И скупка туалетной бумаги и продуктов с полок — не миф, а реальность. Они реально сидят по домам и работают из дома. Конечно, паника пройдет. В Китае уже прошла. Ребята с бизнесом бытовой техники известного в России бренда уже 2 недели спокойно получают грузы со своего китайского производства.

Конечно, коронавирус — это способ отвлечь от политики и, в том числе, от бизнес-возможностей. В США сейчас активно идет скупка стоков акций крупнейших компаний, оказавшихся в непростой ситуации, на стоковых биржах.

Этому есть причины.

Авиакомпании сократили полеты на 50%.

Туристические компании терпят огромные убытки.

Оффлайн-образование терпит убытки из за карантина.

Кинотеатры пустеют.

Рестораны опустели и работают разве что на доставку еду на дом и в офис.

Даже Booking и Airbnb в сильном провисе из за падения туристического потока.

И это компании-гиганты — им труднее быстро адаптироваться в ситуации, чем малому бизнесу. Их акции просели и их скупают. И скупка стоков таких компаний идет бешеными темпами! Сами стоковые биржи все сами же и скупают, порой не давая этого делать самим инвесторам! Ребята в шоке! А ведь это означает, что будет передел рынка.

Сергей Сигалов. Фото mtscu.ru

В онлайн-сервисы придет миллиард пользователей



Мы поговорили и о направлениях, привлекательных для инвестиций. Кроме IT-технологий привлекательны биотехнологии, инвестиции в недвижимость за рубежом и в валюте, ну и стоковые биржи — прям бежать туда надо.

Что же происходит на самом деле? А то, что сейчас само инфополе и стимулирует мировую экономику к развитию!

Карантин... вирус... сидите, народ, дома...

А что произойдет дальше? Правильно. IT-технологии будут загонять массово людей в онлайн-среду. По самым скромным прогнозам, 1 млрд новых пользователей придут в онлайн-сервисы. Безусловно, отток обратно в оффлайн потом будет, но придя в оффлайн, люди и из онлайн не уйдут, оценив возможности.

А возможностей там — море:



онлайн-образование,

онлайн-шопинг,

онлайн-туризм,

онлайн-досуг,

кибер-индустрия и др.

И у этих бизнесов огромные потенциалы для роста! Квантовый скачок в развитии последует в AI, VR, AR. И нам рассказали кейсы, что в этих отраслях уже сейчас идет бешеный рост и поток денег от пользователей.

Пример: один из молодых стартап-проектов просто не знает, куда денег девать сейчас. Идея его в том, что они находят топовых игроков в киберспорте и предлагают их услуги как тренеров пользователям и игрокам новичкам. То есть новичок может «потренироваться» играть в танки и у сильнейших игроков за деньги. Идея зашла.

Николай Орешкин. Фото theheroes.media

Возможности AI и не изучены полностью. Например, способности его к аналитике и предсказаниям во многих отраслях: в медицине (диагностика, прогнозирование и создание вакцин на основе анализа огромных данных).



Ведь, по большому счету, вакцину от коронавируса мог бы создать и AI. Сложность просто в долгом пути ее до использования человеком: исследования на животных и т. п.

Цифровой двойник человека, компьютерное зрение — мы все его в конце концов будем иметь для удобства онлайн-действий.

VR и AR с их возможностями воссоздания окружения и предметов.

Производитель бытовой техники рассказал,что уже сейчас рендерит все свои товары и переводит бизнес в онлайн.И всем советует.

Что дальше? Поговорили о будущем.

«Кризис — время возможностей. Для всех»

В ближайшем будущем, мы с вами, сидя дома, сможем:

бывать в любой точке мира;

получать отличное онлайн-образование (и оно будет не хуже оффлайнового с применением возможностей VR, AR будет, может быть, более качественное, чем нынешнее оффлайн-образование);

смотреть театральные постановки, фильмы, причем с личным, подстроенным для каждого для нас контентом в сериале, например (и «Нетфликс» уже это делает);

тренироваться дома у лучших спортсменов и кибер-игроков и заниматься спортом. Как обычным, так и киберспортом;

совершать покупки и примерять на своего собственного цифрового двойника одежду, обувь и т. п.

К чему это приведет? Наступает время экономики одиночества. А оно повлечет за собой и смену модели потребления людей. Если я сижу дома, работаю и отдыхаю из дома, то кому я похвалюсь дорогим автомобилем, сумкой и украшениями? Я покрасуюсь новым танком в киберигре и буду там самой крутой. Я куплю себе приборы для самодиагностики себя, своего микроклимата дома и пространства вокруг себя.

Георгий Аветов. Фото hubspeakers.ru

Павел Черкашин продемонстрировал в эфире портативный очиститель воздуха размером с телефон, который можно носить на груди. Мы поговорили о портативных спектрометрах и других приборах для замера собственных параметров, о крышках для унитазов с функцией для взятия анализов и др. У нас будет «умный» дом и куча «умных» сервисов и голосовых помощников, с кем можно поболтать о жизни. И они смогут пообщаться со мной на любую тему.



А дальше? А дальше будут возможны, и в Японии это уже появилось:

кибер-домашние животные,

кибер-жены и мужья,

кибер-друзья.

Думаете, что это фантастика? А сериал «Черное зеркало» давно смотрели? Все увиденное там приходит в мир быстрее, чем мы думаем.

Рейтинги людей — уже в Китае есть. Голосовые помощники — друзья. Цифровые двойники людей.

Но все же о главном. Фраза не нова, но кризис — время возможностей. Для малого бизнеса. Для стартапов. Для всех.

Что делать сейчас? Надо отвлечь внимание с фокуса на коронавирус и сосредоточиться на возможностях и новых направлениях. На развитие и поиске новых горизонтов для своего бизнеса. Чтобы подпрыгнуть, надо присесть. Чтобы получить толчок к развитию — надо получить стресс. Стресс сильнее бьет там, где расслабились и нежатся.

