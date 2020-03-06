Сезонные тюльпаны и модные герберы: где самые доступные букеты к 8 Марта

Традиционный обзор цветочного рынка от редакции «Реального времени»

К марту в Казани существенно упали цены на тюльпаны и появилось огромное количество бюджетных роз, а некоторые крупные розничные сети даже снизили обычно «заоблачные» цены на лилии. Если хорошенько поискать, у казанцев есть шанс найти и вполне доступные букеты из гербер и ирисов. В целом, самые дешевые цветы в этом году мы обнаружили в магазинах сетей «Клумба» и «Цветы Казани», а самые дорогие — в «Донне Розе» и «Букете столицы». В преддверии 8 Марта аналитическая служба «Реального времени» выяснила не только где и почем достать праздничные букеты, но и где закупают цветы татарстанские сети, почему локальные продавцы отказываются от импорта и насколько стремительно падает число экспортеров живого товара из числа поволжских цветочников.

Тюльпаны стремительно дешевеют, а розы «держат марку»: кто в Казани дает лучшую цену

Главные символы весны, тюльпаны, в крупнейших казанских розничных сетях сейчас можно купить в среднем по 61 рублю за штучку. Снижение цен на эти цветы — традиционное явление весны, ведь на март приходится разгар сезона, объясняет ORM-менеджер компании «Флорист.ру» Ирина Дмитриенко. В основной массе цены с прошлого года локальные продавцы оставили неизменными, но некоторые сети все же умерили аппетиты до 20—35%.

Самые бюджетные тюльпаны в преддверии 8 Марта (50 рублей за цветок) можно найти в магазинах одной из старейших городских сетей «Цветы Казани». По сравнению с 2019 годом ценник на тюльпаны здесь резко упал — с 80 на целых 30 рублей. В чуть большую сумму, 60 рублей за штуку, обойдутся тюльпаны в магазинах сетей «Аллея роз», за последний год скинувшей 25% цены, и «Аврора».

Еще одно экономичное предложение (также 60 рублей) желающим поздравить милых дам представляет в этом году «новичок» ежегодного обзора цветочного рынка «Реального времени»: оптово-розничная база «Клумба». Относительно молодая сеть запустилась в 2015-м, а сегодня работает уже порядка 14 ее филиалов на самых «вкусных» городских локациях. Упор здесь, по всей видимости, делается на вытеснение конкурентов низким ценником, огромный выбор и сокращение персонала за счет самообслуживания.

Самые дорогие тюльпаны этой весной можно найти в сетях «Букет столицы» (традиционном «спутнике» автобусных остановок) и «Донна Роза». Цветок обойдется в 70 рублей. Причем, обе сети ценники на тюльпаны не поднимали (но и не снижали) последние 4 года.

Хорошая новость для почитателей «классики»: практически все торговые сети в этом году сильно снизили цены на розы. Если «заморочиться» и как следует поискать, в Казани сейчас можно найти крупные эквадорские цветы на длинном и толстом стебле в 70 см по 100 рублей за штучку, а миниатюрные бутоны кенийских роз с ажурными лепестками — и вовсе за 30—40 рублей.

«В этом году можно наблюдать возвращение моды на «монобукеты», в том числе из роз и тюльпанов», — рассказывает Ильдар Тимербаев

Выгодные предложения, по мнению аналитической службы «Реального времени», в этом году представляют три казанских сети. «Цветы Казани» предлагают эквадорскую розу по цене 80—100 рублей за цветок (цена варьируется в зависимости от длины стебля в 50 или 70 см, и далее — по аналогии). Бутон из Кении будет стоить всего 30 рублей, а веточка кустовой розы — 90. В магазинах «Клумбы» эквадорскую розу можно приобрести по 100—130 рублей за штучку. Кенийская красавица здесь будет стоить порядка 39 рублей, а кустовая — 100. «Аллея роз» этой весной тоже радует ценами: розы из Эквадора продаются в розницу по цене 130—200 рублей, а кустовые розы — по 50 рублей. Правда, розами из Кении сеть в этом году не торгует. Дороже всего розы продают в «Донне Розе» и «Букете столицы».

— В этом году можно наблюдать возвращение моды на монобукеты, в том числе из роз и тюльпанов, — эти цветы, конечно, пользуются самой большой популярностью в праздники, — подчеркивает в разговоре с «Реальным временем» сооснователь и директор казанской цветочной сети «Ботаника» Ильдар Тимербаев. — Сказать, что цены на них, как и на другие цветы, в целом снизились, конечно, нельзя, все категории растут, да и каждая сеть выставляет цены в зависимости от цен оптовиков, у которых был закуплен товар. Рост есть, но не такой резкий и существенный, поэтому цветы остаются доступными.

Цены на цветы к 8 Марта в магазинах Казани, 2020 год

Цветы Клумба, оптово-розничная цветочная база Букет столицы Цветы Казани Аллея роз Донна Роза Аврора 2020 2020 2019 2018 2017 2016 изменение за год 2020 2019 2018 2017 2016 изменение за год 2020 2019 2018 2017 2016 изменение за год 2020 2019 2018 2017 2016 изменение за год 2020 2019 2018 2017 2016 изменение за год количество филиалов (по данным 2ГИС) 14 филиалов 55 филиалов 48 филиалов 48 филиалов 51 филиал 50 филиалов 17 филиалов 16 филиалов 16 филиалов 15 филиалов 23 филиала 16 филиалов 15 филиалов 15 филиалов 14 филиалов 15 филиалов 7 филиалов 8 филиалов 8 филиалов 7 филиалов 9 филиалов 5 филиалов

5 филиалов 5 филиалов 5 филиалов тюльпаны 60 70 70 70 70 70 0% 50 80 50 50 70 -38% 60 80 80 70 80 -25% 70 70 70 60 70 0% 60 50 60 60 70 20% розы (Эквадор) 70 см 130 200 200 200 200 200 0% 100 100 150 120 100 0% 200-180 200 150 200 180

220 200 200 200 170 10% нет нет 180 150 180

60 см 120 нет нет нет нет 180

80 90 120 70 80 -11% 150 170 150 180 160 -12% 170 170 180 170 150 0% нет 150 120 120 150

50 см 100 150 180 180 150 150 -17% 80 нет 120 70 80

130 150 80-140 160 120 -13% 150 170 150 150 140 -12% 150 100 80 100 120 50% розы (Кения) 38,99 50 60 60 60 60 -17% 30 нет 40 50 40

нет 80 нет 50 нет

нет нет нет нет 60

нет нет нет 50 нет

кустовая роза 99,99 160 160 160 120-150 160 0% 90 150 120 70 150 -40% 50 170 150 130 нет -71% 200 170 170 170 200 18% нет 80 нет нет 150

гербера 99 150 150 180 150 150 0% 100 120 100 100 120 -17% 150 150 130 130 150 0% 170 150 170 140 150 13% 80 80 150 100 120 0% хризантема одноголовая 149 220 180 200 150 180 22% 150 нет 120 120 130

200-150 150 160 180 150

180 200 200 200 200 -10% 150 120 80-120 200 200 25% альстромерия 90 160 150 130 130 130 7% 120 130 100 100 150 -8% 150 150 130 120 150 0% 150 170 170 140 150 -12% 100 80 100 100 150 25% гвоздика 60 70 70 60 60 60 0% 45 80 80 100 60 -44% 60-80-100 60 60 60 60

80 60 70 70 100 33% 60 50 60 50 60 20% ирисы 59 100 80 100 80 80 20% 100 60 60 60 80 40% 80 80 80 80 80 0% 80 80 80 70 80 0% 60 50 60 80 70 20% лилия 250 300 450 450 350 400 -33% 300 250 250 250 200 20% 250-350 250/400 350 350 350

420 450 500 500 500 -7% 350 250 300 350 350 40%

Бюджетные букеты из ирисов и хризантем. И очень дорогие лилии

Значительно выросли за последний год в Казани розничные цены на хризантемы, практически все крупные сетевые продавцы подняли ценники на 20—25% (исключением стала лишь «Донна Роза», скинувшая за год 10%). Тем не менее, как говорят опытные флористы, именно эти цветы выбирают те, кто планирует сэкономить на подарках к 8 Марта: дело в том, что для составления достаточно презентабельного для праздника букета из хризантем, благодаря их объемной «зелени», достаточно собрать и оформить пять-семь крупных цветков.

В пределах 150 рублей за штучку хризантемы одноголовые можно отыскать сразу в трех сетевых цветочных маркетах: новичке нашего обзора «Клумбе», в «Цветах Казани», которые только в этом году стали их реализовывать, и в «Авроре». Причем, последняя сеть в 2020-м подняла ценник на целых 25%. На порядок выше цены установили «Донна Роза» (180 рублей за цветок) и «Аллея роз» (200 рублей за цветок — ценник с 2019 года подрос на 25%). Наконец, самые дорогие хризантемы в марте 2020 года «Реальное время» отыскало в «Букете столицы»: 220 рублей за штуку — рост по сравнению с 2019-м в 22%.

Другим относительно бюджетным предложением цветочников к 8 Марта стали ирисы. Эффектные и необычные по форме бутоны с богатой палитрой всевозможных оттенков находят все больше поклонниц. И даже при том, что за последний год они значительно прибавили в цене, в среднем на 30%, пока еще ирисы остаются довольно экономичным вариантом.

Самую низкую цену на ирисы в марте выставили сети «Клумба» (59 рублей за штучку) и «Аврора» (60 рублей за цветок, в 2019-м ирис можно было найти здесь за 50 рублей). «Донна Роза» и «Аллея роз» предлагают ирисы по 80 рублей. Дороже всего затариться ирисами, по цене 100 рублей штука, можно в том же «Букете столицы» и в торговых точках «Цветов Казани» (но здесь этой весной можно найти только синие ирисы). Причем первые за год подняли цены на цветы на 25%, а последние — на целых 40%.

Для составления достаточно презентабельного для праздника букета из хризантем достаточно собрать и оформить пять-семь крупных цветков

Лилии этой весной, как и в прошлые годы, заняли первую строчку рейтинга самых дорогих популярных у жителей Казани цветов. Минимальная розничная цена на рынке — 250 рублей за штучку (в сети торговых точек «Клумба»), максимальная — 420 рублей (у «Донны Розы»). За 250 рублей готовы отдать азиатские лилии (они немного мельче голландских) и в «Аллее роз», а вот за голландские попросят уже 400 рублей. Среднюю цену в 300—350 рублей предлагают в «Букете столицы», «Авроре» и «Цветах Казани».

В отличие от ситуации с розами или тюльпанами, о динамике цен на лилии у казанских розничных продавцов говорить сложно: если «Аврора» за год подняла ценник на 40% (с 250 рублей в 2019 году), а «Цветы Казани» на 20% (с 250 рублей в 2019 году), то «Букет столицы» снизил его на 33% (с 450 рублей в 2019-м).

Модные герберы и гвоздики — для самых отчаянных

На «языке цветов» букет подаренных гвоздик может означать что угодно: от отказа выйти замуж до поздравления с победой в карьерной гонке (все зависит от цвета бутона), но все-таки у большинства россиян «область применения» гвоздик ограничивается возложением к мемориалам и памятникам в знаменательные даты, а красная гвоздика и вовсе негласный символ 9 Мая — победы над фашизмом и пролитой в годы войны крови. Тем не менее динамику цен на эти красивые цветы мы тоже вниманием не обошли.

Наиболее низкие цены на гвоздики выставили в сети «Цветы Казани» — всего 45 рублей за штучку, в прошлом году здесь же можно было найти их за 80 рублей. Похожий ценник, только на кустовые гвоздики установила и «Клумба», хотя за одноголовую там попросят уже 60 рублей. Столько же за цветок придется заплатить в «Авроре», повысившей цены на гвоздики на 20%, и «Аллее роз». В «Букете столицы» гвоздичка обойдется в 70 рублей, а в «Донне Розе» и вовсе в 80 — за год сеть подняла цены на 33%.

На «языке цветов» букет подаренных гвоздик может означать что угодно: от отказа выйти замуж до поздравления с победой в карьерной гонке

Герберы стали в этом году одной из самых любопытных «граф» в исследовании «Реального времени»: разброс цен на эти цветы в Казани просто огромный, от самого дорогого предложения самое бюджетное отличается больше, чем на 100%. Если в «Авроре» цветок герберы можно купить за 80, в «Клумбе» — за 90, а в «Цветах Казани» — за 100 рублей (сеть сбила цены на 17% за год), то «Донна Роза» продает казанцам герберу за 170 рублей штучку, при этом с 2019-го ценник вырос на 13%. В «Букете столицы» и «Аллее роз» предлагают модные в последние сезоны цветы за 150 рублей.

Самостоятельно татарстанские цветочники импортируют только розы и гвоздики всего на $24 тысячи

Где выращивают и закупаются цветы, которые можно обнаружить на прилавках магазинов Казани и Татарстана? В основном местные торговые сети перекупают заграничную «зелень» из Европы и Азии у более крупных федеральных игроков в Москве, чтобы избежать «волокиты» с ввозом из-за рубежа, или стараются найти отечественных производителей с хорошим качеством товара, сходятся во мнении эксперты рынка. Этим можно объяснить снижение объемов импорта цветов в регионы.

— По-прежнему около 90 процентов цветов в Россию приходят из-за границы, — комментирует Ирина Дмитриенко. — Голландия остается в лидерах, часть приходит из Эквадора, Кении, еще небольшая часть из некоторых европейских стран. Касаясь прочих стран, стоит говорить лишь о конкретных сезонных цветах. Например, мимозу, кроме Абхазии, привозят из Италии.

Объемы импорта цветов в регионы ПФО падают еще с 2014-го. Сейчас из 14 регионов ПФО только три напрямую импортируют цветы, среди них, конечно, и Татарстан, правда, с огромным разрывом. По данным Федеральной таможенной службы, по объему импорта в денежном выражении он занимает третье место.

Всего за 2019-й в ПФО было импортировано порядка 500 тонн свежесрезанных цветов на сумму в 1 млн 447 тысяч долларов США (к слову, в 2014-м этот показатель составлял 13,5 млн). Больше двух третей из этого количества «уехало» в Саратовскую область, объем импорта цветов в Самару составил 393 тысячи, в Татарстан — лишь 24 тысячи долларов США. Но за год, то есть, по сравнению с 2018-м, республика нарастила объемы импорта в четыре раза (с 5,7 тысячи долларов).

Львиную долю закупленных нашими продавцами из-за бугра цветов составляют розы. Доля этих цветов в общем объеме импорта свежесрезанных растений в республику выросла до 72%. Согласно исследованию «Реального времени», в шесть раз увеличился объем «розового» импорта в Татарстан, достигнув показателя в 17,3 тысячи долларов. Еще 17% от доли заграничных закупок татарстанскими цветочниками — это гвоздики. В 2019-м их закупили на 4,1 тысячи долларов. Интересно, что еще в 2018-м Татарстан активно закупал и хризантемы — эти цветы составляли почти половину общего объема иностранных закупок (объем порядка 2,6 тысячи долларов США). Однако через год татарстанские сети от этой затеи, по всей видимости, отказались.

Еще один интересный факт — единственным экспортером свежесрезанных цветов в Татарстан по итогам прошлого года стал Узбекистан. И такой расклад наблюдается в течение последних трех лет, с 2017 года республиканские сети окончательно отказались от прямых закупок цветов из Кении, Колумбии, Испании и Армении.

Мордовия осталась единственным в Поволжье экспортером цветов: розы «гонят» в Беларусь

Говоря о последних тенденциях поволжского цветочного рынка, аналитическая служба «Реального времени» вынуждена констатировать практически полный отказ от экспорта производителей из ПФО. По информации Федеральной таможенной службы, объем экспорта регионами Поволжья за минувший, 2019 год, составил порядка 248 тысяч долларов. За год было импортировано 49 тонн роз. И весь этот объем произвела и отправила за рубеж Мордовия.

В 2016 году выращивать и реализовывать за границу цветы прекратили Нижегородская, Ульяновская и Пензенская области. В 2017-м экспорт остановили производители Самарской области, в 2018-м от экспорта отказались и последние предприниматели в Оренбуржье — по этой причине объем экспорта за год немного снизился, но всего на 579 долларов США. А сколько-нибудь значительную выручку от экспорта цветов другие регионы получали лишь в далеком 2016-м.

В самой Мордовии цветоводство уже давно стало одной из перспективных и флагманских отраслей сельского хозяйства. Выращивание цветов здесь на контроле руководства республики как минимум в течение последних пяти лет. И значительную лепту в это развитие вносит тепличный комплекс АО «Мир цветов» с пятью теплицами на 15 га, сегодня, как ни удивительно, одна из крупнейших в России компаний, выращивающих розы. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль компании за 2018-й составила порядка 160 млн рублей. Главный рынок сбыта мордовских роз, помимо российских регионов, — Республика Беларусь, хотя в конце 2019-го компания заявляла о планах в ближайшее время штурмовать рынки стран Таможенного Союза.