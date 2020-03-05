Такой разношерстный «Синтез»

Аутсайдеры в Лиге чемпионов, фавориты в чемпионате страны

Выступление «Синтеза» в главном еврокубке оставляет тоскливое впечатление. В каждой встрече казанцы отдают преимущество очередному сопернику, после чего пытаются догонять, что не удалось ни разу. Очередное поражение казанцы потерпели вчера в домашнем матче с хорватским «Югом». Подробности — в репортаже «Реального времени».

Опять унылое начало



«Синтез» пока буксует» — такое название было дано нашему репортажу с предыдущего домашнего матча казанской команды в Лиге чемпионов, в котором казанцы уступили черногорскому «Ядран Карине». Увы, но этот заголовок вполне годится и для репортажа с матча против другой команды бывшей Югославии — «Югом» из хорватского Дубровника. Лидируя в чемпионате России, в Лиге чемпионов мы продолжаем буксовать, уверенно занимая последнее место в турнирной таблице.

Определенная разница между этими двумя матчами в том, что тогда команду только-только возглавил Марат Закиров, не имея времени возможности внести коррективы в игру, а сейчас это уже «его» команда, живущая по его тренерским установкам. Одна из таковых была заметна еще при ознакомлении с составами команд, когда в воротах «Синтеза» оказался Игорь Чирков, номинально третий голкипер перед началом сезона.

На трибунах бассейна «Оргсинтез» собралось VIP-сообщество казанского водного поло — экс-начальник команды Кирилл Макаров, экс-игрок Евгений Ярощук, игроки «Синтеза-УОР», которыми Закиров ранее руководил в качестве главного тренера. Было интересно, что казанцы собираются противопоставить дружине Векослава Кобещака, которой проиграли в первом круге наиболее безнадежно — 10:18, пропустив на самом старте игры девять безответных мячей.

Определенная разница между этими двумя матчами в том, что тогда команду только-только возглавил Марат Закиров, не имея времени возможности внести коррективы в игру, а сейчас это уже «его» команда. Фото sintez-kazan.ru

Увы, но стартовый гандикап, который создают практически все соперники «Синтеза» и который потом служит фундаментом для итоговой победы, и в этом матче был за нашими соперниками. Первый период только приближался к своему экватору, а мы уже уступали — 0:2. Вначале хорваты реализовали пенальти, назначенный за нарушение Эмиля Зиннурова, а потом забили гол, когда Николу Лончара вывели через перепас на свидание с Чирковым.

Дрогни казанцы в этот момент игры, и они бы уже не сумели навязать борьбу. Но вначале Сергей Лисунов реализовал численное преимущество, а затем и Николай Лазарев отличился, забив в большинстве. С реализацией большинства дела обстояли благополучно: два из трех, только вот счет при этом был 2:4 в пользу хорватов. Дело в том, что в двух одинаковых игровых моментах гости забили свои голы, а мы нет. Вначале Алексей Рыжов-Аленичев ударил в блок, заканчивая быструю атаку, при том что хорваты реализовали свой шанс в точно такой же ситуации. Затем Адель Латыпов потерял мяч в контратаке, а «Юги» потеряли его, только забросив в ворота.

Латыпов вскоре забил в сложной ситуации, только это было уже при счете 2:6, поскольку на старте второго периода Лорен Фатович сделал дубль. Тут надо сказать о том, что казанцам дважды не повезло, поскольку мяч попадал в основание ворот команды гостей, особенно обидно было за нереализованный момент у Лисунова. Но неписаные правила спорта: везет сильнейшим, а также — не забиваешь ты, забивают тебе, — еще никто не отменял, поскольку они хотя и неписаные, зато жизненные. Нам и не везло, мы и не забивали — 3:6 к большому перерыву.

«Синтез» дважды справлялся с этой задачей, проводя блестящие игровые отрезки в матчах с «Барселонеттой» и «Шпандау 04». Фото sintez-kazan.ru

Удача нам не улыбалась

С одной стороны, отставание не очень большое, такое не только можно, но и нужно отыгрывать. Более того, тот же «Синтез» дважды справлялся с этой задачей, проводя блестящие игровые отрезки в матчах с «Барселонеттой» и «Шпандау 04». Но подвиги казанцев до сих пор не растягивались на весь матч. Либо один период, как было со второй 8-минуткой в игре со «Шпандау», либо промежуток с середины второго по середину третьего периода, когда мы деклассировали «Барселонетту».

Время для попытки сотворить очередной подвиг казанцы «выбрали» в третьем периоде, когда после броска Латыпова сократили разрыв в счете до двух мячей — 5:7. Пару раз успешно отбились в защите, тут даже удача улыбнулась под аккомпанемент глухого удара мяча в перекладину ворот Чиркова. Но Фатович к середине третьего периода снова начал забивать, увеличив количество голов до четырех. Вначале реализовал выход один на один, просто закинув мяч в пустые ворота, которые покинул Чирков, а затем перебросил его навесиком — 5:9 по итогам третьего периода.

Игровое преимущество хорватов было видно невооруженным глазом, поскольку они так плотно держали ватерполистов «Синтеза», что не позволяли им даже свободно комбинировать. А в начале заключительного периода хорваты снова сделали свое преимущество двузначным — 10:5. Это происходило не в первый раз — 4:2, 6:3, но в данном случае выглядело уже приговором. Осуществил его, как и проистекало из логики матча, Лорен Фатович, забивший свой пятый гол. Он реализовал пенальти, назначенный после нарушения Александра Миронова, из-за которого последний был удален до конца игры.

Игровое преимущество хорватов было видно невооруженным глазом, поскольку они так плотно держали ватерполистов «Синтеза», что не позволяли им даже свободно комбинировать. Фото sintez-kazan.ru

Ужасная реализация

После этого можно было сливать воду, тушить свет. Но заключительную часть матча игроки «Синтеза» решили использовать для того, чтобы подправить игровую статистику. Дважды забил Лисунов, отличился Рыжов-Аленичев, сократив счет до трех мячей — 8:11. Но это было не более, чем «обман зрения». Тот же Фатович не просто забивал, каждый из его мячей был важен для определения итогового счета, и реализация моментов на 80 процентов — пять голов из шести бросков — и сформировала итоговое преимущество хорватов.

Что касается казанской команды, то у нас преобладали игроки с реализацией моментов менее 30 процентов: три гола после 10 бросков, три после восьми, даже ноль забитых мячей после трех бросков. По итогу матча общая реализация бросков у Казани, 10 из 31, как раз и оказалась 30-процентной. В то время как хорваты забросили 14 из 23, показав процент реализации в два раза выше — 61. У «Синтеза» процент реализации более половины показал только один игрок — 75%. А вот у хорватов тоже только один ватерполист закончил матч с «отрицательным» процентом реализации — 25%, забив один раз из четырех, но этот факт не мог обрадовать, поскольку этим игроком оказался член сборной России Даниил Меркулов.

Раз уж мы затронули тему сборных, то следует сказать об отборочном турнире на Олимпиаду-2020, который состоится в конце марта в Голландии. 22—29 марта мы будем играть в группе с Аргентиной, Германией и той же Хорватией (фартовый Фатович в той команде ни разу не бомбардир, поскольку есть Джокович, Вукичевич, Шетка, знакомый нам по играм против «Ядрана»). Еще одним соперником будет представительница Азии, а кто конкретно — Казахстан или Китай, неизвестно до сих пор, хотя жеребьевка состоялась уже 12 февраля. В другой группе будут играть Бразилии, Грузия, фавориты из Греции и Черногории и «джокер» из Азии.

Китайский коронавирус вносит свои коррективы в международный календарь, поскольку международным федерациям приходится на ходу перекраивать сверстанные, казалось бы, календари. Азиаты должны были решать все свои вопросы на турнире в Казахстане, но наши соседи отказались от проведения турнира в феврале и от розыгрыша одной гарантированной путевки. Поэтому сколько путевок будет разыгрываться в Голландии, одному Посейдону известно. Свободных мест осталось пять, и, похоже, весь мир молится, чтобы одно из них не досталось представителям Поднебесной.

Казанцам необходимо сосредоточиться на играх национального чемпионата. Фото instagram.com/sintez_kazan

Тут даже вопросы борьбы с допингом потихоньку отходят на второй план, если анализировать последние события. К примеру, ВАДА дисквалифицировала пловца Сунь Яна на 8 лет за разбитую молотком колбу с допинг-пробой, что произошло в сентябре 2018 года. Дисквалификация настигла его только сейчас, не помешав выступить на ЧМ-2019 в Кванджу, и есть ощущение, что и сейчас гроза прошла бы стороной, если бы не китайский паспорт Сунь Яна.

На рандеву с Волгоградом

Увы, за четыре матча до финиша Лиги чемпионов у казанцев не осталось шансов на продолжение борьбы в этом турнире. Даже «Ядран» из Сплита, ранее обыгранный нами, после вчерашней победы над «Шольноком» оторвался на 4 очка.

Так что казанцам необходимо сосредоточиться на играх национального чемпионата. Там «Синтез» лидирует со «Спартаком» из Волгограда (по 43 очка), имея две игры в запасе, которые проведет в конце этой недели с командой ЦОП Москомспорта. А в начале апреля, 7-го и 8-го, казанцам предстоят важнейшие игры на выезде с Волгоградом.

И до конца Лиги чемпионов хотелось бы увидеть хотя бы еще одну европобеду, но домашние матчи у казанцев будут не скоро — в мае с греческим «Олимпиакосом» и венгерским «Шольноком».

