IT-неделя: «гуглоперевод» на татарский, Крым без BlaBlaCar и окончательное закрытие «Юлмарта»

Обзор событий рынка высоких технологий от «Реального времени»

Google будет переводить на татарский, а умную колонку от Mail.ru можно купить до начала продаж

В середине недели Google впервые за четыре года добавил в свой переводчик новые языки. Этих новых языков оказалось пять, среди них — татарский. Помимо него, в сервисе в ближайшее время станут доступны туркменский (на нем говорят 7,1 млн человек), уйгурский (10 миллионов говорящих в Китае, Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Туркмении), киньяруанда (7 млн говорящих, распространен в Руанде, Уганде и Конго) и ория (родной язык для 35 миллионов человек, распространен в штате Одиша на востоке Индии). Одной из сложностей добавления новых языков в Google назвали небольшое количество контента в интернете на этих языках — Google Translate обучается на существующих переводах.

Тем временем на «Авито» в продаже появились умные колонки от Mail.ru, на это обратили внимание «Ведомости». Название колонок — «Капсула», они поддерживают голосового помощника «Маруся». Интересно здесь то, что в официальную продажу колонки еще не поступали — начало продаж запланировано на I квартал 2020 года. По данным, полученным изданием от продавцов на «Авито», колонки продавцы получили от сотрудников Mail.ru Group — в конце января компания раздала своим работникам 5 тысяч умных колонок, тогда же был открыт предзаказ. В рознице устройство будет стоить 6990 рублей, на «Авито» их продают по цене от 6 до 9 тысяч рублей.

Название колонок — «Капсула», они поддерживают голосового помощника «Маруся». Фото new-retail.ru

«Тинькофф» стал спонсором РПЛ, а BlaBlaCar ушел из Крыма

Группа «Тинькофф», в основном известная по работающему на дистанционной основе «Тинькофф банку», стала титульным спонсором Российской премьер-лиги по футболу. Контракт был подписан 26 февраля, действовать он будет 10 туров до окончания нынешнего сезона и следующие два сезона (то есть до середины 2022 года). По некоторым данным, сумма соглашения составит 375 млн рублей, из них 300 млн — для самой лиги, а еще 75 млн — для закупки рекламы у вещателя матчей. Ранее сообщалось, что название лиги сменится на «Тинькофф Российская премьер-лига», а на арке выхода команд, стойках под мяч, панелях под флеш-интервью, стендах для микст-зоны и фоне для пресс-конференций появится титульное название и прямая реклама группы «Тинькофф». Также логотип спонсора размером 10 на 10 сантиметров нанесут на правый рукав формы всех футбольных команд лиги.

А вот французская компания BlaBlaCar, известная благодаря сервису для поиска попутчиков при поездках на междугородних маршрутах, перестала оказывать услуги на территории Крыма. Впервые об этом сообщил «Интерфакс», отметив, что точная дата приостановки работы BlaBlaCar неизвестна. Как ответили информационному агентству в службе техподдержки сервиса, работа на территории полуострова была остановлена в соответствии с ограничительными мерами Евросоюза. Сервис был запущен в 2006 году, сейчас работает в 22 странах мира. Его аудитория оценивается в 80 млн пользователей, из них 20 млн — на территории России.

Французская компания BlaBlaCar, известная благодаря сервису для поиска попутчиков при поездках на междугородних маршрутах, перестала оказывать услуги на территории Крыма. Фото Michał Beim, wikimedia.org

Успехи Ozon и Wildberries и закрытие «Юлмарта»

Онлайн-ретейлер Ozon на неделе отчитался о рекордном росте продаж. Оборот компании в 2019 году вырос на 93%, до 80,7 млрд рублей. При этом количество заказов выросло в 2,1 раза, до 32 миллионов, а число пунктов выдачи (включая партнерские пункты и постаматы — автоматические пункты выдачи) увеличилось за год в три раза. Такая информация получена от самой компании. Отметим, что, по данным Ozon, около 70% ассортимента интернет-магазина формирует не сам ретейлер, а сторонние продавцы — Ozon работает в формате маркетплейса.

Другой крупный интернет-магазин — Wildberries — стал лидером по росту онлайн-продаж продуктов питания. За год продажи еды выросли в восемь раз, с 0,2 до 1,6 млрд рублей. Об этом на неделе сообщил Forbes. Впрочем, компании Татьяны Бакальчук (на прошлой неделе объявленной самой богатой бизнесвумен России) еще далеко до лавров главного продуктового онлайн-ретейлера страны. Лидером по общему объему онлайн-продаж еды стал «Утконос», принадлежащий структурам Алексея Мордашова (также контролирует торговую сеть «Лента»); его показатель — 10,19 млрд рублей оборота. Рост у «Утконоса», правда, совсем незначительный — лишь на 0,4%.

Татьяна Бакальчук на прошлой неделе была объявлена самой богатой бизнесвумен России. Фото rosbalt.ru

А вот некогда популярнейший онлайн-ретейлер «Юлмарт», возможно, уже окончательно прекратит работу к марту 2020 года. Как сообщает «Коммерсант», до конца февраля продавец может закрыть свой последний пункт выдачи в Санкт-Петербурге — и в итоге прекратить деятельность. Издание сообщает, что акционерам не удалось привлечь инвестора. В картотеке арбитражных дел появилась информация, что входящее в ГК «Юлмарт» ООО «Юлплейс» обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о собственном банкротстве.

Закат «Юлмарта» начался в 2016 году с корпоративного конфликта между акционерами. К началу 2018 года были закрыты многие магазины, а компания сменила юрлицо — на банкротящееся сейчас «Юлплейс».