Google Translate добавил новые языки, среди которых татарский

Google Translate добавил новые языки для перевода. В обновленном переводчике теперь доступен татарский язык.

Также в переводчик добавили туркменский, уйгурский, киньяруанда и одия. По данным Google, на них говорят 75 миллионов человек.

Последний раз новые языки в переводчик добавляли 4 года назад. Компания добавила, что среди сложностей добавления новых языков — малое количество доступных в интернете текстов на этих.

Ранее Всетатарсткий общественный центр распространил обращение к депутатам разных уровней, политическим и общественным организациям республики, озаглавленное «Спасти татарский язык».

