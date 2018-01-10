Как война акционеров за «Юлмарт» оставила Татарстан без онлайн-заказов

Соучредители известного питерского интернет-ретейлера перевели бизнес в «Юлплейс» и сменили директора

Фото: Василя Ширшова

Война акционеров «Юлмарта» привела к смене юрлица компании. Операционный бизнес перешел к одной из ее фирм — «Юлплейс», где незадолго до этого сменили собственника. Эксперты дают негативные прогнозы по дальнейшей судьбе крупнейшего ретейлера на фоне конфликта учредителей. Подробнее в материале «Реального времени».

«Юлплейс» вместо НАО «Юлмарт»

В Казани и в Татарстане закрылись магазины «Юлмарт». Под конец года крупный онлайн-ретейлер резко сократил присутствие во многих регионах России и в Москве, уволив сотрудников, но сохранив арендованные площади. По телефону горячей линии в компании сообщили о переходе на новое юрлицо. Когда пункты выдачи заказов вновь заработают, не уточняется:

— Такой информации у нас нет, когда будет открытие. У нас просто инвентаризация. Мы переходим на другое юрлицо, нужно ждать. Как только на сайте появится Казань, можно будет оформлять заказы. На данный момент этого сделать, к сожалению, пока нельзя, — рассказали в call-центре «Юлмарта».

По словам оператора, информация появится после 15—20 января. Вывески магазинов останутся прежними — «Юлмарт», но операционной деятельностью будет заниматься уже другая фирма. Ранее сообщалось, что это будет «Юлмаркет», но в компании это опровергли:

— Нет, это будет «Юлплейс». У нас все остается то же самое, только директора поменяли и юрлицо.

Новое юрлицо «Юлмарта» — одна из его фирм, «Юлплейс», зарегистрированная в апреле прошлого года по основному адресу головной компании: Санкт-Петербург, проспект Сизова, д. 2, лит. А. Фото Васили Ширшовой



На сайте «Юлмарта» уже указаны новые реквизиты компании — это данные ООО «Юлплейс». Но кто будет руководить бизнесом, пока не сообщается. На запрос нашего издания пресс-служба «Юлмарта» не ответила.

«Война акционеров усугубила ситуацию с кредиторами»

Новое юрлицо «Юлмарта» — одна из его фирм, «Юлплейс», зарегистрированная в апреле прошлого года по основному адресу головной компании: Санкт-Петербург, проспект Сизова, д. 2, лит. А. Основной вид деятельности: агентская деятельность по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами. Единственным владельцем и руководителем «Юлплейса» указан Кинжигалиев Аскар Гайсанович. Нам удалось с ним связаться, но он сообщил, что уже не у дел:

— Да, я был генеральным директором «Юлплейса», владел им на 100%. Но в конце декабря я вышел из компании, сложил полномочия. Сейчас там новый персонаж появился. Я с ним встречался. Помню, что зовут его Николай, но фамилия не отложилась в памяти, — рассказал «Реальному времени» Аскар Кинжигалиев.

Подробнее о сделке бывший владелец «Юлплейса» не рассказывает, а причиной происходящего назвал давний конфликт акционеров «Юлмарта»:

— Все, что в газетах пишут, — это правда. Проблема — война акционеров усугубила ситуацию с кредиторами. Мой уход связан с тем, что я нашел другую работу. А проект «Юлплейс» изначально задумывался как инициатива для новых логистических проектов. Он разрабатывался под платформы маркет-плейс. Руководством, видимо, было принято решение усиливать этот проект. Получается, сейчас «Юлплейс» будет участвовать в том числе и в операционной деятельности «Юлмарта», я так понял.

История конфликта



Сегодня «Юлмартом» владеют три бизнесмена: Дмитрий Костыгин (32,5%), его партнер Август Мейер (32,5%) и Михаил Васинкевич (35%). Первые два собственника в серьезном конфликте с третьим из-за взятого несколько лет назад кредита на миллиард рублей.

Сейчас компанию одолевают кредиторы, а недавно ее собственники заявили о невозможности исполнять обязательства перед контрагентами в полном объеме.

Кроме того, весь прошлый год «Юлмарт» лихорадило из-за судебных исков и слухов о банкротстве. Дмитрия Костыгина отправили под домашний арест до февраля по обвинению в мошенничестве из-за того самого займа в Сбербанке на миллиард. Следком сообщил, что «Юлмарт» представил кредитору ложные сведения о своем финансовом состоянии. Однако защита Костыгина заявила, что он не получал и не похищал эти деньги. Тем не менее «Сберу» удалось отсудить свой кредит.

На фоне раздора собственников в «Юлмарте» возникла проблема и с руководством. В середине 2016 года из компании ушел ее генеральный директор Сергей Федоринов, передав доверенность на управление коммерческому директору Олегу Пчельникову. Но в конце 2017-го срок документа вышел, а назначить нового гендиректора не позволил конфликт акционеров.

Перевод «Юлмарта» на новое юрлицо провела сторона Костыгина и Мейера, но противостоящий им Васинкевич не признает новое руководство.

В середине 2016 года из компании ушел ее генеральный директор Сергей Федоринов. Фото occlub.ru



В чем ошибки и какова судьба «Юлмарта»?

«Реальное время» расспросило участников рынка о ситуации в «Юлмарте». Многие сходятся в оценке происходящего, но не все дают оптимистичные прогнозы о дальнейшей судьбе ретейлера.

— Хотелось бы, чтобы компания жила. Все для этого есть. Но нужно, чтобы разрешилась ситуация, во-первых, с акционерами, а во-вторых, с кредиторами — это самое главное. А перевод на новые юрлица, будь то «Юлплейс» или что-то еще, — это уже технические варианты решения проблемы, — заявил Аскар Кинжигалиев.

Другие эксперты считают, что акционеры ошиблись, выбрав не ту стратегию развития.

— Цель бизнеса — заработать денег. А когда руководство компании ставит другие цели, и это не только у «Юлмарта», но и у компаний DOMO или «Белый ветер», все к такому финалу приходит. Здесь не только конфликт акционеров сказался, но и другие причины. Когда частник — и директор, и акционер, такая компания развивается. А когда появляются наемные люди и протаскивают других в своих интересах, ставят родственников, заводят подрядчиков по завышенным сметам — все это приводит к тому, что само направление становится нерентабельным, — высказал свой взгляд на проблему экс-глава казанского филиала «Юлмарта» Юрий Власов.

В CBRE подтверждают процесс сокращения числа торговых точек, регионов присутствия и персонала в «Юлмарте» и связывают это с решениями акционеров компании по изменению структуры бизнеса.

— Сохранение договоров аренды и перезаключение договоров с поставщиками на другое юрлицо являются признаком желания продолжить работу с использованием имеющейся инфраструктуры. В настоящий момент рано говорить об изменении формата работы ретейлера; используются имеющиеся арендованные площади, пункты выдачи заказов и онлайн-ресурсы, — рассказал Константин Будагян, старший аналитик отдела исследований рынка CBRE.

В CBRE подтверждают процесс сокращения числа торговых точек, регионов присутствия и персонала в «Юлмарте» и связывают это с решениями акционеров компании по изменению структуры бизнеса. Фото Васили Ширшовой

По его мнению, отсутствие ясности планов изменений в бизнесе компании на фоне негативной информации в СМИ влияет на отношение покупателей и партнеров компании к сети. Это может создать сложности в деятельности после оптимизации.

— Дальнейшее развитие событий будет зависеть от разрешения ситуации с управлением компанией после преобразований в юридической структуре бизнеса. Многое будет зависеть от преодоления ситуации неопределенности со стороны акционеров компании. Сложившаяся у покупателей положительная репутация компании и ориентация на интернет-канал продаж позволяет надеяться на успешную работу сети «Юлмарт» в случае решения текущих юридических проблем, — подытожил Будагян.