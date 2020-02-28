Ворочал госконтрактами на миллиард и берегов не видел?

В Казани экс-руководителю ФГБУ «Средволгаводхоз» предъявили растрату 90 млн рублей за укрепление суши у Волги и Вятки

На этой неделе 71-летний казанский пенсионер Фоат Мухаметшин стал фигурантом уже третьего уголовного дела. Сначала экс-главу федерального учреждения «Средволгаводхоз» заподозрили в незаконном начислении самому себе премий, теперь же предъявляют растрату 90 млн бюджетных рублей. В части подписания актов на оплату тех работ по укреплению берегов Вятки и Волги, которые не выполнены и до сих пор. Дело расследуют в 4-м отделе по особо важным Следкома по РТ. Ранее в Казани за схожую историю с «золотыми дамбами» осудили экс-главу ГИСУ РТ.

Госконтракты на миллиард и ВИП-поставщики «Средволгаводхоза»



Почти 19 лет отработал Фоат Мухаметшин в качестве руководителя ФГБУ «Средволгаводхоз». Прошлым летом был переведен в замы, а зимой — уволился. Сам же «Средволгаводхоз» в декабре 2019-го был ликвидирован, а его преемником стало федеральное бюджетное водохозяйственное учреждение «Центррегионводхоз».

При Мухаметшине «Средволгаводхоз» выступал заказчиком по 416 государственным контрактам на общую сумму 1,3 млрд рублей. ФГУ занималось работами по очистке и углублению дна рек, укреплением их берегов, строительством гидротехнических сооружений, а также мониторингом загрязнений окружающей среды.

Именно через эту организацию направлялись бюджетные средства на реализацию федеральных целевых программ, в частности программы по развитию водохозяйственного комплекса РФ в 2012—2020 годах.

ФГУ занималось работами по очистке и углублению дна рек, укреплением их берегов, строительством гидротехнических сооружений, а также мониторингом загрязнений окружающей среды. Фото средволгаводхоз.рф

Крупнейшими подрядчиками ФГУ выступали АО «Казанское спецуправление «Гидроспецстрой» (шесть контрактов на 479 млн рублей), ПСО «Казань» (три контракта на 368 млн), «КамГЭСэнергострой» (контракт на 196 млн).

По данным источников «Реального времени», два госконтракта попали в уголовное дело Мухаметшина, чему предшествовали проверки Казанской природоохранной прокуратуры и сотрудников УЭБиПК МВД Татарстана. Расследование ведут сотрудники 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ, которые ранее отправили на скамью подсудимых главу «Татфондбанка» Роберта Мусина и подрядчика строительства футбольных арен к ЧМ-2018 Руслана Сагитзянова, а еще обвинили в аферах лидера татарстанских справороссов Рушанию Бильгильдееву.

Недоукрепленный берег под Ульяновском и «золотые» дамбы Мамадыша

Самый свежий, февральский эпизод дела Мухаметшина касается работ по укреплению берегов Куйбышевского водохранилища у поселения Ундоры Ульяновской области. Согласно сайту госзакупок, заказчиком выступало ФГБУ «Средволгаводхоз», а подрядчиком — упоминавшееся выше Казанское спецуправление «Гидроспецстрой».

По версии следствия, в 2016—2017 годах директор ФГБУ «из желания приукрасить действительное положение и скрыть свою некомпетентность» подписал акты о выполнении работ за 168, 96 млн рублей, хотя в действительности часть берега так и осталась не укрепленной. «Должны были сделать 1 130 метров берега, а сделали только 880 метров», — уточняет источник «Реального времени» в правоохранительном ведомстве.

Реальный объем работ следствие оценило в 113,9 млн рублей. А 55 млн рублей разницы стали ущербом по делу о злоупотреблении полномочиями и растрате средств бюджета в особо крупном размере (ч. 1 ст. 285 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Согласно сайту госзакупок, исполнение данного госконтракта на 177 млн рублей еще не завершено.

Исполнителем работ выступал «КамГЭСэнергострой», который нанимал субподрядчиков. Фото Максима Платонова

17 января 2020 года Фоата Мухаметшина привлекли к ответственности и за историю исполнения госконтракта 2014 года на укрепление берегов Вятки в городе Мамадыш с общим объемом 195,5 млн рублей. Исполнителем работ выступал «КамГЭСэнергострой», который нанимал субподрядчиков. Разницу между объемом оплаченных и реально выполненных работ оперативники УЭбиПК МВД Татарстана оценили в 34,96 млн рублей.

Самый первый, «премиальный» эпизод дела экс-руководителя расследуется с 4 декабря 2019 года. По версии силовиков, в 2016—2018 году директор ФГБУ «Средволгаводхоз» незаконно выписал самому себе и получил в качестве премий 694 тысячи рублей, чем превысил полномочия и присвоил деньги организации.

Вину 71-летний подозреваемый не признает. Якобы ссылается на то, что госконтракты по берегам еще не завершены и деньги не похищены, а премиальные были оплачены из внебюджетных средств и полномочия распоряжаться этими средствами у него были.

Силовики тем временем проверяют и другие госконтракты «Средволгаводхоза». А эксперты отмечают: неукрепленные вовремя берега могли обернуться заиливанием части водоемов. К причинам тотального обмеления больших и малых рек Поволжья эта ситуация отношения не имеет.

В январе 2019 года в Казани завершилась история уголовного преследования бывшего руководителя Главинвестстроя Татарстана Рашида Нуруллина. Фото Юлии Косолапкиной

Как аудиторы Счетной палаты РФ прошлись по берегу Казанки

В январе 2019 года в Казани завершилась история уголовного преследования бывшего руководителя Главинвестстроя Татарстана Рашида Нуруллина. Генпрокуратура РФ обвиняла его в превышении полномочий с подписанием завышенных на 216 млн рублей объемов укрепления дамб на озере Средний Кабан и Казанке — от моста «Миллениум» до Третьей транспортной дамбы.

Средства выделялись по той же ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах». Заказчиком было ГИСУ, генподрядчиком ПСО «Казань». Необоснованное удорожание стоимости работ и значительное сокращение площади их проведения еще в июле 2015-го выявили аудиторы Счетной палаты РФ. В октябре того же года силовики возбудили дело в отношении «неустановленных сотрудников ГИСУ РТ, Управления капитального строительства и реконструкции исполкома Казани и Федерального бюджетного учреждения «Средволгаводхоз».

Расследование было передано в 3-й следственный отдел ГСУ Следкома РФ в Нижнем Новгороде, утверждал обвинение лично заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.

На суде подсудимый Рашид Нуруллин настаивал — преступлений не совершал, а ущерба бюджету не было, в том числе потому, что генподрядчик ПСО «Казань» выполнил не включенные в проект работы — на другом берегу Казанки. В прениях гособвинитель запросил для подсудимого условный срок, а суд счел возможным понизить категорию тяжести преступления, приговорил Нуруллина к условному сроку в 1 год и тут же освободил от наказания за истечением срока давности.