Борис Менделевич: «В ситуации тотального контроля врачи боятся работать!»

Депутат Госдумы от Татарстана готовит инициативу о страховании профессиональной ответственности медработников

Фото: Максим Платонов

Депутат Госдумы от Татарстана, член думского комитета по охране здоровья Борис Менделевич поднял проблему страхования профессиональной ответственности медицинских работников. Что это такое и как в дальнейшем повлияет на работу медучреждений и самих врачей — парламентарий поясняет в авторской колонке, написанной специально для «Реального времени».

Более 2 тысяч уголовных дел против медиков

Чтобы изначально понять, почему я за внедрение страхования профессиональной ответственности медицинских работников и почему в Госдуме начал работать в том числе и по этой теме, приведу всего лишь пару цифр. По данным Следственного комитета России, в 2016 году против медработников было заведено 878 уголовных дел, в 2017 году — 1 791, в 2018 — 2 229. Увеличилось и количество жалоб и обращений, связанных с врачебными ошибками. Два года назад их было около 4 900, а в 2018-м — 6 600.

Помимо проверок СКР, медицинская деятельность активно освещается в СМИ, при этом даже в случае, когда изначально в сюжетах и статьях все поголовно обвиняли медработника, а после его вина была не доказана, далеко не все СМИ пишут об итогах проверок. И в такой ситуации тотального контроля врачи действительно боятся работать. Хотя сохранение здоровья — это забота и врача, и пациента: ведь визит к врачу — не панацея, если пациент не выполняет предписаний специалиста. Однако, согласно нашему законодательству, даже если пациент изначально был неправ, то деятельность врача будет проверена правоохранительными органами. Вот здесь и нужны грамотные юристы.

Сохранение здоровья — это забота и врача, и пациента: ведь визит к врачу — не панацея, если пациент не выполняет предписаний специалиста. Фото Максима Платонова

Что такое страхование профессиональной ответственности?

Это такой вид страхования, который распространен у представителей ряда профессий: юристы, архитекторы, медицинские работники. Если совсем просто, это страхование врачей и медсестер от судебных исков. Статистика ежегодного роста проверок со стороны Следственного комитета говорит о том, что данный вопрос назрел и даже перезрел!

Что дает страхование?

Страхование профответственности позволит медработнику спокойно выполнять свои прямые обязанности, не оглядываясь на возможное преследование со стороны правоохранительных органов. Ведь в случае возникновения судебных претензий к врачу или медсестре в ситуации будет разбираться не сам медработник, а представитель его страховой компании — профессиональный юрист с опытом работы в данной сфере. Это позволит, во-первых, не отвлекаться медработнику от его работы и более профессионально ее выполнять. В случае возникновения со стороны врача небольших ошибок — страховая компания сможет возместить ущерб пациенту.

Не будут ли врачи злоупотреблять?

Это первый вопрос, который возникает у многих пациентов. Но надо понимать, что опыт подобной деятельности есть во многих странах мира и он уже показал свою эффективность. К тому же страховые компании не раздают страховку всем подряд: застрахованные лица (т. е. врачи и медсестры) должны обладать необходимым уровнем знаний, быть полностью компетентными в своей области деятельности и относиться к своим обязанностям добросовестно, исполняя все требования, предъявляемые к ним, как к специалистам своего профиля.

Страховые компании не раздают страховку всем подряд: застрахованные лица (т. е. врачи и медсестры) должны обладать необходимым уровнем знаний, быть полностью компетентными в своей области деятельности и относиться к своим обязанностям добросовестно. Фото Максима Платонова

На какой стадии сейчас страхование профответственности в России?

Я много говорил и писал о необходимости введения системы страхования профответственности медработников. И в этом году мне удалось собрать первое установочное совещание, на котором мы вместе с председателем комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Морозовым и представителями Минздрава, Минфина, Центробанка, Национальной медпалаты, Всероссийского союза страховщиков обсудили данный вопрос.

Это была очень жаркая и бурная дискуссия, из которой я вынес одно: у каждого из участников встречи просто диаметрально противоположные позиции. Нет даже единого понимания той терминологии, которую мы используем!

Сейчас дискуссия идет в основном по нескольким направлениям. Во-первых, это споры о добровольности и обязательности страхования. Против обязательного выступают большинство ведомств, в том числе и представители страховщиков. При этом в добровольном различают два вида: добровольное и вмененное страхование, когда в обязанности медучреждения при получении лицензии будет вменено иметь данную страховку.

Во-вторых, законодательная база. Пока существует огромное количество законодательных норм, которые не позволяют ввести данный вид страхования. Но надо четко понимать, что мы не должны ждать у моря погоды: необходимо хотя бы выписать список этих законов и понять, как мы можем их изменить.

В-третьих, статистика. Минфин, Минздрав, Центробанк отметили отсутствие какой-либо статистики, на основании которой можно подсчитать тариф. Но возникает замкнутый круг: страхование не можем ввести из-за отсутствия статистики, а ее нет, потому что не запущено страхование. При этом одним из предложений было реализовать проект в пилотных регионах. И заместитель полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, участвовавший в совещании, даже предложил свой округ для запуска эксперимента. Однако выступивший с докладом вице-президент Национальной медицинской палаты Сергей Дорофеев рассказал, что в Новосибирске уже 7—8 лет проводится добровольное страхование и статистика все же есть.

Сергей Дорофеев рассказал, что в Новосибирске уже 7—8 лет проводится добровольное страхование и статистика все же есть. Фото medvestnik.ru

В итоге что получается?

Безусловно, вопросов огромное количество, и не все они решаются за день. Я предложил создать рабочую группу с представителями всех ведомств, которые принимали участие в совещании. За 1—1,5 месяца мы должны разработать дорожную карту, которая будет принята всеми сторонами и поможет выйти на создание закона.

Конечно, начиная этот путь, выдвигая инициативу, я знал, что будет сложно. В любом случае, все стороны согласны, что страхование ответственности врачей необходимо. И от слов надо переходить к конкретным делам. Быстрых результатов ждать не приходится, но дорогу осилит идущий!