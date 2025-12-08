План по медосмотрам в Казани выполнен на 81%

Фото: Роман Хасаев

В Казани продолжается реализация программы диспансеризации населения. На текущий момент профилактические осмотры прошли 372 тыс. жителя города, что составляет 81% от годового плана. По данным Управления здравоохранения Казани, которые представили на «деловом понедельнике», показатели по профилактическим медицинским осмотрам даже превысили годовой план и достигли 107%.

Всего в план диспансеризации на 2025 год было включено более 450 тыс. человек.

Осмотры распределились по районам города следующим образом: в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах диспансеризацию прошли свыше 20 тыс. человек, в Вахитовском и Приволжском районах — более 36 тыс., в Кировском и Московском районах — более 11 тыс., а в Советском районе — свыше 19 тыс. человек.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул важность завершения диспансеризации и обратился к работодателям с просьбой взять этот вопрос под личный контроль. До конца года остается 3,5 недели для тех, кто еще не прошел профилактический осмотр. На «деловом понедельнике» также озвучили, что в Казани более 700 тыс. горожан привились от гриппа.

Наталья Жирнова