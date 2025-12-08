В России хотят увеличить порог сверхурочных часов

Работники смогут выполнять до 240 часов сверхурочных работ в год, что вдвое больше действующего лимита

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект изменений в Трудовой кодекс России, сообщают РИА «Новости». Поправки разработаны Минэкономразвития совместно с Минтрудом России.

Одно из ключевых нововведений — увеличение максимального порога сверхурочной работы. Работники смогут выполнять до 240 часов сверхурочных работ в год, что вдвое больше действующего лимита. По оценкам разработчиков, это позволит привлечь к дополнительной работе более 750 тыс. человек с возможностью получения повышенной оплаты.

Также для малого и среднего бизнеса предлагается увеличить допустимую численность сотрудников на срочных договорах с 35 до 70 человек.

Работодатели получат дополнительные возможности при уведомлении сотрудников об увольнении в случае ликвидации организации или сокращения штата — уведомления можно будет отправлять по почте или через электронный документооборот.

Законопроект включает меры защиты работодателей от злоупотреблений со стороны сотрудников. Например, устанавливается пятидневный срок уведомления об уходе на неполный рабочий день. Кроме того, снимается полный запрет на отзыв из отпуска работников, занятых на вредных и опасных производствах, в случаях, когда это необходимо для предотвращения аварий или чрезвычайных ситуаций.

