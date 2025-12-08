Татарстанская таможня зафиксировала рост количества нарушений почти на четверть

Международные перевозки увеличились на 19%, выявлено более тысячи случаев нарушений таможенных правил

Фото: Максим Платонов

Итоги деятельности таможенного поста «Аэропорт Казань» Татарстанской таможни за 11 месяцев 2025 года показали значительный рост основных показателей, пишет пресс-служба таможни Татарстана.

За указанный период количество воздушных судов, прошедших через таможенную границу Казани, увеличилось на 6%. Что касается международного пассажиропотока, то здесь также наблюдается положительная динамика: рост составил 19%.

Особое внимание привлекает расширение международной маршрутной сети казанского аэропорта имени Габдуллы Тукая. Она теперь включает 30 направлений в 15 стран мира, среди которых такие популярные туристические направления, как Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам и многие другие. Осенью были открыты дополнительные направления, включая Шарм-эль-Шейх, Пхукет, Камрань, Рас-эль-Хайма и Фукуок.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако наряду с ростом перевозок увеличилась и частота нарушений при пересечении таможенной границы. Так, общее количество зарегистрированных нарушений за первые 11 месяцев 2025 года составило 1066 случаев, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года (856 случаев). Наиболее часто нарушители пытались незаконно перевезти алкоголь (290 фактов), табачную продукцию (222 факта), наличные деньги (197 фактов) и товары для предпринимательской деятельности, заявляя их как предметы личного пользования (113 фактов).

Эффективность работы таможенного поста обеспечивается использованием новейших технологий и методов таможенного контроля. По словам начальника таможенного поста Максима Верендеева, применяются разнообразные виды досмотровых устройств и химические средства идентификации, а также активно используется помощь кинологических подразделений, чьи специально обученные собаки помогают выявлять правонарушения.

Ариана Ранцева