В Казани более 700 тыс. горожан привились от гриппа

За последнюю неделю ноября число заболевших гриппом выросло втрое и достигло 363 случаев

Фото: Максим Платонов

В Казани подвели итоги вакцинации против гриппа в текущем эпидсезоне. Прививки получили 704,5 тыс. жителей города, из них 500 тыс. взрослых и 204 тыс. детей. Вся выделенная вакцина была полностью использована, сообщил на аппаратном совещании замминистра здравоохранения Татарстана, глава управления здравоохранения Казани Ильназ Ахмадиев.

За последнюю неделю ноября число заболевших гриппом выросло втрое и достигло 363 случаев. Медицинские учреждения города работают в режиме повышенной готовности к возможному росту заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Реальное время / realnoevremya.ru

По данным управления здравоохранения Казани, эпидемический порог в городе остается ниже среднего показателя за много лет на 24,03%. Рост заболеваемости наблюдается преимущественно среди подростков старше 14 лет и взрослого населения. В целом по Татарстану на конец ноября уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом был ниже эпидемического порога на 15,7% при росте на 36,9%. 95,7% пациентов с симптомами ОРВИ прошли экспресс-тестирование на грипп и COVID-19. Доля гриппа среди всех случаев ОРВИ составила 5,3%.

Тем не менее заболеваемость COVID‑19 в Татарстане оказалась в 3,8 раза ниже, чем в прошлом году.

Наталья Жирнова