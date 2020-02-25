От Москвы до Сочи: «Этажи» помогут казанским инвесторам выгодно вложиться в недвижимость по всей России

Руководитель центра межрегиональных сделок компании Юлия Миллер о возможности инвестирования за пределами Казани, выгодных проектах по всей стране и проведении дистанционных сделок

Фото: Пресс-служба компании «Этажи»

Компания «Этажи», специализирующаяся на операциях с недвижимостью, офис которой базируется в Казани, расширяет спектр своих услуг и в ответ на запрос клиентов открывает для них возможность инвестировать в недвижимость в других городах России. В интервью «Реальному времени» руководитель центра межрегиональных сделок компании Юлия Миллер рассказала, почему казанские инвесторы начали отказываться от вложений в «котлованы» в столице республики и как возможно зарабатывать на разных типах недвижимости в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге, не покидая Казани.

Инвесторы ищут новые возможности

— Юлия, почему вы решили выделить отдельное направление по инвестиционным проектам?

— На самом деле рынок сам пришел к нам с этим запросом. Если раньше доля инвесторов в общем количестве покупателей недвижимости в Казани составляла 15—20 процентов, то сейчас она упала до порядка 7 процентов — кто-то ушел на рынок ценных бумаг или других активов. Причина такого падения заключалась в том, что инвесторы, которые в свое время неплохо зарабатывали на недвижимости Казани, начали подмечать, что «входной билет» в проект даже на старте продаж новостроек города стал очевидно завышенным. Кроме того, предельная стоимость недвижимости не безгранична, а это значит, что маржинальность казанских проектов со временем перестала быть интересной. Клиенты стали интересоваться, можно ли с нами приобрести недвижимость за пределами Казани, допустим в той же Москве, Санкт-Петербурге или Краснодарском крае. Мы начали активно прорабатывать этот вопрос с нашими коллегами из филиалов в этих городах, ездили, смотрели, изучали и составили товарную полку на разный бюджет и тип инвестирования.

— К слову о типах инвестиционных проектов. Что это за объекты и в чем их привлекательность для инвесторов?

— Если говорить об инвестировании в недвижимость, то принципиально можно выделить проекты, которые приобретаются клиентами на этапе «котлована» с целью дальнейшей перепродажи непосредственно перед или сразу после сдачи объекта в эксплуатацию. Тут все просто: мы совместно с нашими коллегами по сети, в частности в Москве, Питере, Сочи и за рубежом, мониторим рынок новостроек, и у нас собирается пул таких интересных объектов. Работая в тесной связке с застройщиками, мы изначально можем спрогнозировать рост цены объекта в процессе строительства и посчитать маржинальность инвестиций. Речь, в частности, идет об объектах разных классов недвижимости: от эконома до элитной.

В Казани «Этажи» предлагают услуги по подбору недвижимости в любом городе России

— Какие новые предложения появились на рынке?

— Все большую популярность сейчас приобретают так называемые апарт-отели, которые пользуются спросом в локациях с высоким туристическим потоком — в тех же Санкт-Петербурге и Сочи. Вы покупаете апартаменты вместе с возможностью их дальнейшего управления, поэтому после сдачи объекта в эксплуатацию арендой занимается профессиональная управляющая компания, а вы собственник получает ежемесячный пассивный доход. Таким образом можно убить сразу двух зайцев: покупая апарт на старте продаж, вы заработаете + 40% от стоимости объекта к моменту ввода в эксплуатацию, а после начнете получать доход от сдачи его в аренду (от 40 000 рублей в месяц). Еще раз повторюсь: вашего присутствия этот вид бизнеса не потребует. Все абсолютно профессионально, прозрачно и сопровождается отчетами от управляющей компании.

— Какова стоимость этих объектов?

— Апарт в комплексе в Санкт-Петербурге можно приобрести от 3,5 млн рублей, в Сочи — от 4,5 млн. И он будет полностью оснащен вплоть до текстиля. А если говорить о жилом фонде, сейчас ценник на квартиры в Санкт-Петербурге стартует от 2 млн, в Сочи — от 2,4 млн рублей.

Своим клиентам мы также предлагаем рассмотреть варианты в Москве или в Новой Москве, которая сейчас, как известно, активно осваивается. Там можно приобрести объект за 3 млн на старте продаж.

Инвестиции «под ключ»: от аналитики до сделки

— А как, собственно, компания выстраивает работу с клиентом-инвестором?

— Как я уже говорила, все начинается с аналитики рынка — мы мониторим основные предложения, оцениваем тенденции и выявляем самые перспективные объекты для инвестирования, которые впоследствии и предлагаем рассмотреть нашим клиентам в зависимости от их потребностей. Им не нужно проделывать эту работу самостоятельно и тем самым мы экономим их время, которого у инвесторов в силу большой занятости зачастую просто нет. Наши эксперты предлагают клиенту на выбор объекты с оценками роста стоимости в перспективе, помогают сделать выбор, разрабатывая дальнейшую стратегию получения дохода. Мы не только оказываем услуги по подбору объектов для инвестирования, но и предлагаем налоговую консультацию, определяем период продажи объекта или сдачи в аренду и т. д.

Сеть филиалов и представительств компании настолько большая, что реализовать объект клиента быстро и выгодно можно в любой точке страны и мира

— По сути вы оказываете полный цикл услуг — от помощи в выборе и просчета рисков до ведения сделки?

— Именно так. Выбрав недвижимость, мы переходим непосредственно к процессу покупки и оформления. За приобретение новостройки клиент нам не платит, для него это бесплатно — наши услуги оплачивает застройщик. При этом мы оказываем бесплатное юридическое сопровождение сделки, а также предлагаем нашим клиентам возможность провести ее дистанционно, ведь для многих вопрос экономии времени крайне важен, и мы это прекрасно понимаем. Также «Этажи» организуют групповые экскурсии на объекты застройщиков в другие города для тех, кому нужно увидеть все своими глазами и задать вопросы первоисточнику.

Кстати, тесное взаимодействие с офисами в других регионах не только расширяет спектр наших возможностей, но и позволяет легко давать ответ на вопрос: «Как мне потом продать квартиру в другом городе?». Сеть наших филиалов и представительств настолько большая, что в любой точке страны и мира наши коллеги смогут реализовать объект клиента быстро и выгодно!

— В случае с инвестированием в недвижимость многие опасаются рисков, и небезосновательно, учитывая нестабильность некоторых застройщиков на рынке и отсутствие гарантий. Почему ваши клиенты вам доверяют?

— Да, вопрос безопасности в данном контексте обретает особую важность. Компания «Этажи» существует на рынке с 2000 года и имеет опыт работы в разных рыночных условиях. В нашей базе более 1 000 надежных партнеров-застройщиков и банков по всей стране и за рубежом. Мы сотрудничаем только с проверенными и зарекомендовавшими себя застройщиками, которые работают в рамках 214-ФЗ. Нам крайне важна наша репутация и недобросовестные строительные компании и кредитные организации автоматически не могут попасть в список наших партнеров. Более того, мы предоставляем нашим клиентам сертификат юридической защиты как дополнительный бонус от компании. И в случае каких-то форс-мажоров, обязуемся отстаивать интересы клиентов.

Таким образом, у нас уже имеется накопленный опыт, который позволяет нам оказывать качественный сервис в секторе инвестиций в недвижимость. Будем рады проконсультировать и оказать услугу всем заинтересованным.

Компания «Этажи»

ул. Чистопольская, 69

8 (843 ) 210-07-70

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