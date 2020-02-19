Остались двое: «Нефтехимик» и «Амур» вступают в решающее сражение за последнюю путевку в плей-офф

«Волки» и «тигры» схлестнутся на Дальнем Востоке

Проигрышем «Амуру» в последней игре домашней серии регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» серьезно осложнил свое положение. Победи «волки» прямого конкурента — все было бы в их руках, теперь же у нижнекамцев и хабаровчан равное количество очков (по 58) при одинаковом количестве игр (тоже по 58). «Куньлунь», судя по всему, из гонки выбыл, так что претендентов на последнее кубковое место осталось всего два. «Реальное время» объясняет, в чем причина поражения в первой очной встрече «волков» и «тигров» (будет еще две в Хабаровске), а также оценивает с помощью экспертов КХЛ все расклады в борьбе за место в плей-офф перед заключительным отрезком «регулярки».

«Волки» сами отдали победу в важнейшем матче

Что же случилось с «Нефтехимиком» в крайне важном домашнем матче с «тиграми» после убедительной победной серии? Здесь можно выделить целый комплекс причин. Во-первых, у нижнекамцев на протяжении почти всего сезона прослеживается проблема на последнем рубеже. Вот и в игре с «Амуром» совершенно не выручал Константин Барулин. Абсолютно вратарским был, например, первый гол гостей от Владислава Ушенина, когда тот вошел в зону и швырнул шайбу метров с десяти — расстояние для реагирования достаточное, обзор был открыт и бросал форвард бесхитростно.

Не выручал Барулин и дальше, пропустив в итоге четырежды. Побеждать в такой ситуации команде, безусловно, сложно. Впрочем, не сказать, что увереннее в воротах выглядит сменщик Константина — Александр Шарыченков, пропускавший в сезоне и более курьезные шайбы.

Во-вторых, нижнекамцы определенно недосчитались довольно важного винтика в своей системе — нападающего Павла Падакина, получившего травму в игре с «Адмиралом» (6:1). Павел, хотя и не является главным голеадором в команде (четыре шайбы за сезон), делает много важной работы на льду, держит шайбу и хорошо видит площадку — с голевыми передачами у него гораздо лучше (11 ассистов). А по показателю полезности у Павла и вовсе весьма приличные плюс 14.

Разумеется, не последнюю роль сыграла и просевшая после крупных побед реализация — в последнее время залетало если не все, то многое.

В игре с хабаровчанами «Нефтехимик» провел мощный первый период, создал россыпь моментов, но умудрился пропустить первым. 17—1 (!) — такова статистика бросков по воротам в пользу «волков». Таким образом, гости реализовали свой единственный бросок в створ, нижнекамцы же из семнадцати — всего два.

— Неважно сыграли первый период. «Нефтехимик» нас в пять раз перебросал — мы сделали всего три броска по воротам. Хорошо, что один из этих трех бросков оказался результативным, — говорил после матча наставник «Амура» Александр Гулявцев (видимо, он посчитал также броски, не летевшие в створ). — Я думаю, второй период сыграли намного лучше. Это отражает и результат периода, и счет на табло. Хорошо, что забили за 7 секунд до конца, скажем так, гол в раздевалку. Я благодарен команде, бьются до конца. У нас напряженные матчи — три игры с «Нефтехимиком». Я думаю, что это ключевые матчи. «Нефтехимик» это тоже понимает, тоже сражается. Так что удача сегодня была на нашей стороне, — резюмировал Гулявцев.

На этом видео несколько опасных моментов, не реализованных хоккеистами Нижнекамска:

— Действительно, второй период в исполнении нашей команды был, мягко говоря, безобразным, — подтвердил слова коллеги главный тренер нижнекамцев Вячеслав Буцаев. — Мы проиграли все, самое главное, что мы отошли от задания на игру. В третьем периоде стали играть более активно, перешли на игру в три звена, но результата это, к сожалению, не принесло. Сейчас у нас заключительная выездная серия с фактически прямыми конкурентами, и каждая игра для нас теперь как седьмая в серии плей-офф. Так что отдохнем, подготовимся — и в дорогу.

Расклады на остаток «регулярки»

В Нижнекамске «Амур» завершил свой самый сложный пятиматчевый выезд в сезоне — «тигры» начинали его во Владивостоке, а уже следующую игру проводили на другом конце страны — в Петербурге. За пять матчей хабаровчане одержали четыре победы, а в последней игре в Нижнекамске практически не уступали сопернику в «физике». Учитывая обстоятельства, это серьезная заслуга тренеров Хабаровска.

Теперь на месте игроков «Амура» нижнекамцы, которым также необходимо провести, возможно, сложнейший и уж точно самый ответственный выезд в сезоне. В пятницу 21 февраля подопечным Буцаева предстоит игра с идущим на седьмом месте «Металлургом», который тоже еще не обеспечил себе место в плей-офф. Далее — три заключительные встречи на Дальнем Востоке на фоне акклиматизации, и две из них — с «Амуром» (23 и 24 февраля).

«Шанс у нас есть, и немаленький. Надо им воспользоваться», — считает Дамир Шарипзянов. Фото hcnh.ru

У «Амура» же в календаре, помимо очных домашних игр с «Нефтехимиком», матчи с рижским «Динамо» и «Барысом» — тоже в родных стенах.

— Надо хорошо поспать и подготовиться к этим играм, — рассуждал после матча с хабаровчанами защитник «волков» Дамир Шарипзянов. — Соперник тоже будет долго к себе домой добираться — им всю ночь лететь. Так что, думаю, мы будем примерно в равных условиях. А там уже надо выходить с характером и биться. Шанс у нас есть, и немаленький. Надо им воспользоваться.

Мнения экспертов разделились

Мнения экспертов КХЛ о предстоящем финале гладкого чемпионата разделились, что только подтверждает интригу. Постоянный автор «Реального времени», комментатор КХЛ ТВ Алексей Бадюков считает «Амур» фаворитом в борьбе за последнюю путевку в плей-офф Востока.

— В Восточной конференции складывается такая ситуация, что «Куньлунь» проведет последний домашний матч с рижанами в Новосибирске и больше возможности набрать очки у них не будет, — сказал Бадюков корреспонденту «Реального времени».

— Поэтому судьбу последней путевки «Амур» и «Нефтехимик» решат именно в Хабаровске. Две спаренные игры, в которых многое решится, и я отдам предпочтение именно «Амуру», поскольку хабаровчане играют дома, у них идет хорошая серия, и команда Александра Гулявцева показывает классную игру. Нижнекамск менее стабилен, хотя дома играет здорово. Но вот на выезде может преподнести сюрприз со знаком минус. В этих двух встречах будет многое решаться, — считает экс-форвард «Ак Барса» и «Динамо».

Еще один эксперт КХЛ Александр Кожевников дает абсолютно противоположную оценку.



— Мой фаворит, наверное, «Нефтехимик», — считает Кожевников. — Он единственный из всех претендентов, кто имеет стабильные кубковые традиции, плюс практически все оставшиеся матчи у Нижнекамска именно с конкурентами. А вот «Куньлунь», имевший приличную фору по очкам, ее растерял. С большой симпатией отношусь к «Амуру», тяжелое расписание на старте его не сломало. Команда переломила сезон, в самый сложный момент выдав победную серию и став главным героем февраля. Представляю, какой ажиотаж теперь будет в Хабаровске через неделю — на спаренных матчах с «Нефтехимиком».