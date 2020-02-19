Фотомарафон «100-летие ТАССР»: сотрудники отдела кадров Казанского порохового завода, 1960-е годы

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Фото: из фондов Музея революционной, боевой и трудовой славы ФКП КГКПЗ

Казанский пороховой завод — одно из старейших предприятий города и республики. Его приказала основать Екатерина II, открылся он еще в 1788 году. Он демонстрировал всю историю производства оружейного боеприпаса России и потом СССР.

Дореволюционное производство пороха обновили в 30-х годах XX века. Более чем в четыре раза увеличили производственные мощности. И вовремя: в годы войны завод был одним из оплотов боеспособности страны. Здесь производили пироксилиновый порох для снарядов «Катюша», а разрабатывали эту технологию репрессированные в 30-е годы ученые, которых в начале 1940-х объединили «в шарашке» — в особом техническом бюро ОТБ-40. Среди них были бывший директор Казанского порохового завода В. Шнегас, видные специалисты Н. Путимцев, Р. Фридлендер, А. Рябов и другие.

После войны производство продолжалось и развивалось не в последнюю очередь за счет комсомольцев. В 1968 году комсомольцы завода (тогда он не назывался пороховым — это был Химический завод им. В.И. Ленина) поучаствовали в закладке капсулы с письмом для людей XXI века. Вот его текст:

В 1960-е годы социальная работа на заводе была поставлена, как и на большинстве других предприятий, очень плотно. Комсомольцы создавали группы, в которых соревновались в добрых делах. Разработали целую систему баллов, итоги подводили каждый квартал. Лучших премировали билетами на концерты, в кино и в театры (деньги брали из комсомольской кассы).

Всеобщая система общественного контроля, развивавшаяся по всей стране,тоже реализовывалась силами комсомольцев: на заводе работал отряд «Комсомольского прожектора». В его задачи входило выявление нарушений в организации безопасности рабочих мест, соблюдении санитарно-гигиенических норм, контроле за расходом сырья. Итоги каждого рейда доносились до руководства цехов, выпускалась стенгазета «Светильник».

У завода был собственный стадион, на нем регулярно проводились соревнования и спортивные матчи. Например, вот как выглядели заводчане на открытии спартакиады в 1958 году:

В комсомольских организациях разворачивалось соревнование за звания: «Лучший по профессии», «Мастер — золотые руки», «Ударник коммунистического труда». Молодые специалисты, рабочие участвовали в конкурсе «Ленинскому юбилею — мастерство и поиск молодых».

В 1968 году был организован мотопробег «В Брест — дорогой героев». 9 мая 1968 года отряд заводских комсомольцев из 13 человек отправился на мотоциклах в Брест, за 2 тысячи километров. В Брестской крепости казанцы оставили альбом о жизни комсомольцев завода.

Людмила Губаева