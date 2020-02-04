Призыв-2020: штрафы могут повысить кратно — и не только для призывников

Фото: Олег Тихонов

Завтра Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о повышении штрафов за нарушения в области воинского учета. Если его примут, штрафы за неявку в военкомат могут возрасти кратно — но даже после этого останутся небольшими. Но большая часть законопроекта посвящена нарушениям не со стороны призывников. В хитросплетениях законотворческой инициативы разбиралось «Реальное время».

Штрафы не менялись с 2007 года

Законопроект предложили еще в 2019 году депутаты заксобрания Еврейской автономной области — положительное заключение на него уже дали правительство России и профильный комитет Госдумы.

— Изменения назрели уже давно. Нормы КоАП в части административной ответственности за неисполнение обязанностей в области воинского учета не изменялись с 2007 года. Небольшой размер штрафов приводит к тому, что нарушение законодательства о воинском учете становится массовым. В связи с этим комиссариатам становится сложнее выполнять свои обязанности, — прокомментировал «Реальному времени» актуальность законопроекта депутат Госдумы от Татарстана Ирек Зиннуров.

И действительно, за некоторые нарушения штрафы по меркам нынешних цен кажутся весьма скромными — от 100 до 500 рублей. Юристы организаций, специализирующихся на помощи призывникам, уже давно указывали на абсурдность ситуации: иногда человеку дешевле заплатить штраф, чем ехать в военкомат и обратно.

Правда, в разговоре с «Реальным временем» директор казанского центра «Защита прав призывников» Оксана Продан рассказала, что штрафуют всегда по максимуму — на 500 рублей, и это достаточно ощутимая сумма для молодых призывников.

За что могут повысить штрафы?



В первую очередь — за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету и за уклонение от медицинского обследования. Проще говоря, за неявку по повестке на различные мероприятия, связанные с призывом. Раньше за это полагалось от 100 до 500 рублей штрафа, по новому законопроекту — в пять раз больше: от 500 рублей до 3 000.

До того же уровня предлагают повысить и штрафы за умышленную порчу или утрату документов воинского учета, например приписного свидетельства.

Правозащитник Герман Алёткин указывает, что повышение штрафов может привести к тому, что военкоматы начнут злоупотреблять правом. «Законодательно количество вызовов в военкомат не ограничено: вас могут вызывать хоть каждый день. И штрафовать за неявку на три тысячи».

А если я уже отслужил?

Для такой категории граждан штрафы тоже есть — и законопроектом их повышение тоже предполагается. Например, за то, что гражданин не сообщил в военкомат об изменении своего места проживания, семейного статуса или места работы. Об этом военкомат нужно уведомлять в трехмесячный срок, за неисполнение депутаты предлагают взимать до 3 000 рублей.

— Почему-то все думают, что если я отслужил — то всё. Гражданин, вообще-то, стоит на воинском учете до 45 лет и обязан сообщать о смене места жительства, работы… И за каждое это нарушение можно штрафовать на три тысячи, — комментирует Алёткин.

Кроме того, могут вырасти штрафы для взаимодействующих с военкоматами организаций — фактически речь идет обо всех учебных заведениях и подавляющем большинстве работодателей, которые подают информацию о своих работниках в военный комиссариат. Так, ответственных лиц за непредоставление этих сведений предлагают штрафовать на суммы от 1 до 3 тысяч рублей.



Также могут ужесточить санкции и для должностных лиц служб медико-социальной экспертизы, которые не уведомили военкоматы об инвалидах из числа тех граждан, которые должны состоять на воинском учете. Сейчас штраф за это составляет от 300 до 500 рублей, но, согласно законопроекту, он должен быть установлен на уровне от 1 до 3 тысяч рублей. Аналогично могут сделать более строгим и наказание для работников учебных заведений, которые должны информировать военкоматы о принятых или отчисленных студентах. Максимальный штраф для них с 1 тысячи рублей предлагают повысить до 5 тысяч рублей.

Оксана Продан в разговоре с «Реальным временем» указала, что в этой части повышение штрафов может принести эффект.

— Я считаю, что ужесточение штрафов [для призывников] не настолько действенная мера, скорее нужно работать на авторитет воинской службы. Если сейчас увеличат штрафы, то это приструнит работодателей или будет действенно по отношению к военным столам в воинских ученых заведениях. Для них это будет действенно. Если говорить о призывниках — увеличение штрафов вряд ли их дисциплинирует.

На положение дел в области воинского учета совсем недавно указывала прокуратура Татарстана. По ее данным, в 2019 году прокуроры выявили 210 нарушений закона о воинской обязанности и инструкций по организации призыва. Фото Олега Тихонова

«Реальному времени» не удалось связаться с представителем татарстанского военкомата, но на положение дел в области воинского учета совсем недавно указывала прокуратура Татарстана. По ее данным, в 2019 году прокуроры выявили 210 нарушений закона о воинской обязанности и инструкций по организации призыва.

К дисциплинарной ответственности за этот период привлекли 114 человек, еще трех должностных лиц — к административной ответственности. При этом число нарушений снижается — в 2018 году было выявлено 256 таких нарушений.

Правила постановки на учет последовательно ужесточают

Рассматриваемый законопроект не первый в числе мер по ужесточению правил воинского учета. Одним из самых значимых изменений стал подписанный президентом России в феврале прошлого года закон, по которому призывники должны вставать на воинский учет по месту фактического пребывания, а не по месту прописки.

Кроме того, еще в январе 2018 года заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов внес законопроект, который обяжет призывников являться в военкомат без повестки. Согласно документу, повестку можно будет отправить по почте заказным письмом. Она будет считаться полученной, если уведомление о вручении подпишет призывник или любой совершеннолетний член его семьи. Этот законопроект Госдума пока не приняла.

Еще с 2014 года в России введена так называемая «справка уклониста» для тех, кто смог по каким-то причинам «потеряться» из поля зрения военкома до заветных 27 лет. В 2017 году федеральный закон закрепил правило, по которому человека с такой справкой не могут принять на госслужбу в течение 10 лет.

Оксана Продан заметила, что именно введение «справки уклониста» оказалось самой эффективной мерой по борьбе с уклонистами. Фото Олега Тихонова

Оксана Продан заметила, что именно введение «справки уклониста» оказалось самой эффективной мерой по борьбе с уклонистами.

— Это было действенно. Молодые люди начали задумываться над тем, что они вообще-то не хотят получать «справку уклониста». Тем более что для них внесли запрет на определенные должности. Могу сказать, что эта мера работает хорошо.

Герман Алёткин считает, что полезнее всего для граждан оказался закон о постановке на воинский учет по месту фактического пребывания.

— Это было больное место. Зарегистрироваться где-то зачастую невозможно. Получалось так: гражданин состоит у себя дома на учете, работает за три тысячи километров, но обязан являться по каждому требованию военкомата, ездить туда-сюда. Теперь он может так не делать. Все остальные нововведения, думаю, нельзя считать полезными для граждан.