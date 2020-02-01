Фотомарафон «100-летие ТАССР»: семья в санатории «Васильевский», 1954 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 167-я

Фото: из личного архива автора

В республике к середине 1950-х годов работало несколько здравниц, а самыми известными и популярными из них были санатории «Васильевский» на Волге, «Бакирово» неподалеку от Лениногорска и дом отдыха «Берсут» в Мамадышском районе.



Дом отдыха в Берсуте построили еще в 1930-х, он в те времена считался элитным местом: здесь отдыхал командирский состав Красной Армии. Во время войны в берсутском доме отдыха жили дети советских писателей — они пережили там первое военное лето. В то время, когда часть Союза писателей была эвакуирована в Чистополь, в Берсуте жили дети тех, кто не смог по каким-либо причинам переехать в тыловую Татарию. Например, здесь побывала Маргарита Алигер с девятимесячной дочкой. Тут прятался от войны маленький Алексей Баталов, в будущем знаменитый актер. Несколько месяцев прожил в Берсуте сын поэтессы Зинаиды Александровой.

Отдыхающие в Берсуте, сентябрь 1954 года

После войны берсутский дом отдыха был излюбленным курортом жителей Татарии.

Санаторий в Васильево считается старейшей здравницей республики и одной из первых в Среднем Поволжье: база отдыха на его территории была открыта почти сто лет назад — в 1921 году, из нее и вырос санаторий. Во время войны в санатории размещался эвакогоспиталь, а с ее окончанием территорию вновь передали отдыхающим.



Отдыхающие в Васильево, 1954 год

После войны санаторий стал специализированной кардиологической здравницей. Для нее построили грязелечебницу, в кабинеты поставили передовую на тот момент медицинскую технику. На берегу Волги обустроили пляж, на котором была даже купальня. За первые 10 лет после войны здесь заработали более 30 новых объектов.

В 1960 году санаторий передали профсоюзам, благодаря которым путевки в Васильево выдавали в виде премии лучшим работникам. Отдыхать здесь было не только полезно, но и почетно. И очень комфортно: в 1960-х старые деревянные домики заменили на новые спальные корпуса и зрительный зал, ввели в эксплуатацию мощную котельную, проложили канализацию, устроили водяное отопление.

Людмила Губаева