Автонеделя: «Весту» обновят, DeLorean вернется, а Nissan закроет заводы

Обзор событий автомобильного рынка от «Реального времени»

Возрождение DeLorean и обновление «Весты»

Как сообщает «За рулем», компания DeLorean Motor Company, находящаяся в собственности США, объявила, что уже в следующем году может начать мелкосерийное производство культового автомобиля DeLorean DMC-12, который стал известен благодаря фильму «Назад в будущее». Нынешнее юрлицо приобрело активы и оставшиеся детали машин в 1997 году, а о планах перезапуска DMC-12 было объявлено в 2016 году.

Этому помешало законодательство, требующее сертификации и обязательных краш-тестов всех автомобилей. Однако в прошлом году был принят закон о мелкосерийном производстве автомобилей (ему еще нужно пройти проверку в правительстве США), в соответствии с которым для мелкосерийного производства указанные нормативы действовать не будут. Если закон вступит в силу, производитель может выпускать один-два автомобиля в неделю, каждый из которых будет стоить около 100 тысяч долларов. У машины могут быть изменены двигатель, подвеска, тормозная система, освещение, круиз-контроль, гидроусилитель руля и кондиционер.

В «Весте» 2020 года будет видоизменен передний бампер. Помимо этого, в машине усовершенствуют головную оптику, установят новые задние фары и боковые зеркала и немного увеличат дорожный просвет. Фото car.ru

А вот российский производитель Lada готовится представить обновление самой продаваемой модели — Vesta. Глобальных изменений, правда, ждать не стоит. СМИ в пятницу рассказали, что в «Весте» 2020 года будет видоизменен передний бампер. Помимо этого, в машине усовершенствуют головную оптику, установят новые задние фары и боковые зеркала и немного увеличат дорожный просвет. Несколько изменят и форму багажника. На машину будут устанавливаться двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 106 и 122 л.с. Представят обновленную модель только осенью — так что в продаже она появится, видимо, ближе к 2021 году.

Что проще перепродать и какие машины угоняют

Агентство «Автостат» совместно с «Авто Mail.ru» составили рейтинг автомобилей, наиболее выгодных при последующей продаже. Была проанализирована стоимость 2100 модификаций автомобилей 50 брендов и оценена их остаточная стоимость. Сравнивалась стоимость новых машин в 2016 году и цена их перепродажи в 2019 году.

Как оказалось, в массовом сегменте лучше всех сохраняет стоимость Renault Sandero, за ним следуют Volkswagen Polo и Kia Rio. Лидерами C-класса стали Hyundai Elantra, Toyota Corolla и Mazda 3. В D-классе победители — Kia Optima, Toyota Camry, Mazda 6. Наиболее «ликвидные» среди внедорожников — это три модели Toyota: RAV4, Land Cruiser 200 и Prado. В премиум-сегменте лучше всех показатели у Mercedes-Benz A-Class, Audi A3 и Mercedes-Benz CLA.

В массовом сегменте лучше всех сохраняет стоимость Renault Sandero. Фото newsvideo.su

Был обнародован на неделе и еще один интересный рейтинг автомобилей — самых угоняемых. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статистику страховой компании «Согласие», в 22% случаев угоняли машины марки Toyota. В 19% жертвами угонщиков стали Hyundai, а по 10% случаев пришлось на Kia и Lexus. При этом по двум крупнейшим городам России — Москве и Санкт-Петербургу — статистика несколько отличается. Первое место по угонам здесь заняли автомобили Hyundai.

Nissan урезает расходы, а старые электромобили привлекают внимание жителей России

Второй по величине автопроизводитель Японии — Nissan — тем временем планирует закрыть два своих завода и сократить около 4,3 тысячи рабочих мест. Об этом на неделе сообщил Reuters со ссылкой на четырех человек, знакомых с ситуацией в компании. По данным агентства, сокращение затронет «белых воротничков» — то есть офисных сотрудников. Значительное сокращение расходов понадобится Nissan в связи с неожиданным снижением продаж — в компании его связывают со стратегией экспансии, которую вел бывший президент Renault и Nissan Карлос Гон. Напомним, в конце 2019 года Гон был тайно вывезен из Японии в Ливан. Ранее, в ноябре 2018 года, он был арестован по подозрению в сокрытии доходов, а также в покрытии частных убытков за счет компании.

В России в 2019 году в полтора раза вырос спрос на электромобили с пробегом. Фото Максима Платонова

Тем временем в России в 2019 году в полтора раза вырос спрос на электромобили с пробегом. Об этом сообщает «Автостат». За прошлый год в стране купили около 3,3 тысячи таких машин — очень немного, но в 2018 году показатель составил лишь около 2,2 тысячи штук. Абсолютный лидер по продажам среди подержанных электромобилей — Nissan Leaf с 3 123 экземплярами, причем почти все они (3 051 штука) ввезены из Японии. Остальные модели в разы менее популярны: Mitsubishi I-MiEV купили 69 штук, Tesla Model S — 34 штуки, BMW i3 — 28 штук, Lada Ellada — 24 штуки.