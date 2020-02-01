Видеоопрос: «Стоит ли, по-вашему, распространить опыт реновации хрущевок на Казань? К чему это приведет?»

Фото: Максим Платонов



25 января вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин предложил развивать программу реновации жилья по всей стране. «Пока можем начать отрабатывать его (проект, — прим. ред.) на крупных городах, потому что реновация — это же огромные деньги, изменение уклада жизни», — заявил тогда чиновник. Правда, вчера Хуснуллин назвал эту идею преждевременной, сославшись на необходимость сосредоточиться на выполнении уже утвержденного нацпроекта «Жилье и городская среда».

Тем не менее корреспонденты «Реального времени» спросили у жителей Казани: «Стоит ли, по-вашему, распространить опыт реновации хрущевок на Казань? И к чему это может привести?»

