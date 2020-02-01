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Видеоопрос: «Стоит ли, по-вашему, распространить опыт реновации хрущевок на Казань? К чему это приведет?»

07:00, 01.02.2020 3
Видеоопрос: «Стоит ли, по-вашему, распространить опыт реновации хрущевок на Казань? К чему это приведет?»
Фото: Максим Платонов


25 января вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин предложил развивать программу реновации жилья по всей стране. «Пока можем начать отрабатывать его (проект, — прим. ред.) на крупных городах, потому что реновация — это же огромные деньги, изменение уклада жизни», — заявил тогда чиновник. Правда, вчера Хуснуллин назвал эту идею преждевременной, сославшись на необходимость сосредоточиться на выполнении уже утвержденного нацпроекта «Жилье и городская среда».

Тем не менее корреспонденты «Реального времени» спросили у жителей Казани: «Стоит ли, по-вашему, распространить опыт реновации хрущевок на Казань? И к чему это может привести?»

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
ОбществоНедвижимость Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08:33
    Реновация это афёра века.Как можно нищих людей имеющих хоть какое то жильё вгонять в ипотеку.Или мы уже забыли бомжей которые ночевали в наших подъездах.Так с новой реновацией их будут миллионы.Если строителям нужны площадки для стройки то они обязаны бесплатно переселять людей.Прибыли от новых домов всё равно будут больше.Да и квартирный вопрос сейчас уже большинством решается за счёт старшего поколения и нет ни какой нужды строить такое количество жилья чтоб потом целые квартала годами стояли незаселёнными.Вдобавок неконтролируемое расширение городов оголяет страну.У нас уже скоро появятся безлюдные области которые будут заселять иностранцы.А что будет с этими миллионами новых москвичей если изменятся финансовые потоки питающие центр в ущерб остальной страны.Да и в остальных городах чем будут кормиться люди в условиях оптимизации и роботизации труда.
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    Анонимно 10:04
    Все правильно сказано ,им там наверху нужна движуха , что бы от финансовых потоков прилипало к их рукам . Народу и городу этого не надо , произойдёт сильнейшее уплотнение . Обновляйте лучше села , да и туда их пускать опасно . Принцип минимум вложений , максимум прибыли все испоганят.
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  • Анонимно 11:09
    даже в "перекормленной" Москве люди были против реновации что уж говорить о регионах .
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