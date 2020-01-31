Хуснуллин назвал преждевременной идею всероссийской реновации
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что всероссийская реновация жилья пока преждевременна.
«У нас есть утвержденный нацпроект «Жилье и городская среда». Этим мы будем заниматься и занимаемся», — сказал он (цитата по ТАСС).
Также Хуснуллин допустил, что правительство на законодательном уровне предусмотрит такие изменения в законодательстве, которые позволят строить жилье в депрессивных промзонах в центральных районах городов по примеру Москвы.
Ранее Хуснуллин заявил, что реновацию жилья, подобную московской, необходимо провести по всей стране.
Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Фарит Ханифов сообщил на коллегии ведомства, что республика изучит опыт Москвы по реновации существующего жилого фонда.ОбществоВластьНедвижимость Татарстан
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