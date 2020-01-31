Хуснуллин назвал преждевременной идею всероссийской реновации

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что всероссийская реновация жилья пока преждевременна.

«У нас есть утвержденный нацпроект «Жилье и городская среда». Этим мы будем заниматься и занимаемся», — сказал он (цитата по ТАСС).

Также Хуснуллин допустил, что правительство на законодательном уровне предусмотрит такие изменения в законодательстве, которые позволят строить жилье в депрессивных промзонах в центральных районах городов по примеру Москвы.

Ранее Хуснуллин заявил, что реновацию жилья, подобную московской, необходимо провести по всей стране.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Фарит Ханифов сообщил на коллегии ведомства, что республика изучит опыт Москвы по реновации существующего жилого фонда.