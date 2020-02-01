Маркетологи: «Люди в основном предпочитают писать негатив»

Бизнес-бранч «Маркетинг 2020: как не «слить» бюджет». Часть 2-я

Фото: Максим Платонов

Как маркетологи, занятые в разных отраслях, отрабатывают негатив? Действительно ли люди не любят оставлять положительные отзывы? Есть ли «выхлоп» от пресс-релизов и работы с традиционными СМИ? Какие темы сейчас особенно волнуют маркетологов? Ответы на эти и многие другие вопросы прозвучали на бизнес-бранче «Реального времени» под названием «Маркетинг 2020: как не «слить» бюджет», на мероприятии собрались татарстанские маркетологи.

«Мы подключаемся только к кризисным ситуациям»

Как справедливо отмечают маркетологи, в большинстве своем клиенты предпочитают оставлять негативные отзывы о продуктах или услугах. Посты с благодарностями или высокой оценкой работы компании — большая редкость. Эксперты, собравшиеся на бизнес-бранче «Реального времени», подтвердили существование этой тенденции, а также рассказали о том, как им приходится отрабатывать негатив.

Довольно непросто в этом отношении приходится команде компании «БАРС Груп», чьими продуктами пользуются тысячи людей — увы, не все быстро привыкают к новым IT-продуктам, плюс никто не застрахован от сбоев в работе информационных систем.

— Люди действительно очень сложно воспринимают внедрение новых продуктов. Причем в нашем случае речь чаще всего идет о бюджетных организациях. Возьмем, к примеру, нашу систему электронного бюджета, которая работает в Минфине РФ: она стоит во всех регионах России, все в ней работают. Также есть система управления национальными проектами. Люди сидят, пытаются разобраться, им сложно и в определенный момент начинается сопротивление. Мы подключаемся только к кризисным ситуациям, поскольку не можем охватить все это, — поделилась своим опытом PR-директор «БАРС Груп» Галина Кривцова.

«Люди действительно очень сложно воспринимают внедрение новых продуктов. Причем в нашем случае речь чаще всего идет о бюджетных организациях», — поделилась своим опытом PR-директор «БАРС Груп» Галина Кривцова

В свою очередь, начальник управления рекламы «Ак Барс Страхование» Ольга Серякова заявила, что как только ее команда обнаруживает негатив в отношении компании, вопрос отрабатывается в максимально сжатые сроки.

— Мы уже знаем, где могут появиться негативные отзывы. Каждое утро и вечер мы заходим на определенные порталы и мониторим их. Действительно, люди в основном предпочитают писать именно негатив. Мы отрабатываем такие отзывы сразу, отвечаем клиенту, чтобы ему не приходилось ждать. Также через агентов просим написать положительные отзывы, если произошли какие-то хорошие истории, связанные с нашим продуктом, — рассказала Ольга Серякова.

«Классика есть классика»

В рамках бизнес-бранча маркетологи также обсудили актуальные и оставшиеся в прошлом инструменты. К примеру, многие уверены в том, что пресс-релизы и традиционные СМИ уже давно не работают, однако выяснилось, что это не совсем так.

— Мы действительно работаем с газетами «Татмедиа», пишем там отзывы на татарском языке, и это работает, — поделилась с коллегами глава управления рекламы «Ак Барс Страхование». — Дело в том, что наши клиенты в основном живут в деревнях, зачастую это пенсионеры, и они до сих пор читают газеты. Также мы делаем ставку на личный контакт через агентов. Мы продолжим работать с традиционными каналами. А если говорить о соцсетях, то там находится другая аудитория — это в основном молодые люди, которым нужны другие продукты.

«Действительно, люди в основном предпочитают писать именно негатив. Мы отрабатываем такие отзывы сразу, отвечаем клиенту, чтобы ему не приходилось ждать», — рассказала Ольга Серякова

Эту тему также подхватила PR-директор «БАРС Груп» Галина Кривцова.

— Классика есть классика. Всегда очень важно понимать, кто является твоей целевой аудиторией и где она сидит. Пресс-релизы действительно до сих пор работают, новости всегда работают. К примеру, у нас рассылка идет на отраслевые и деловые СМИ, — заявила эксперт.

Также участники встречи рассказали о каналах распространения контента и способах привлечения клиента, что было довольно интересно, поскольку каждый из них представлял разную отрасль. К примеру, в сегменте косметической продукции, а конкретно в компании HairFOOD, хорошо «заходят» статьи на сайте (команда Марины Милюковой мониторит обсуждения на профильных форумах, выискивает актуальные темы, а затем подготавливает материалы). Работают и посты в соцсетях и «Яндекс.Дзен».

— Хорошо работает экспертный блог, который мы сами ведем на нашем сайте, сервис подбора автомобилей, куда очень хорошо идет органический трафик, плюс многие заходят к нам по поиску подержанных автомобилей, — делится руководитель PR-службы «ТТС» Ольга Фролова.

В завершение встречи эксперты перечислили наболевшие для них вопросы, а также темы, о которых им хотелось бы получить больше информации. Так, бренд-менеджера «Ак Барс Девелопмент» Ляйсан Хафизову беспокоила оценка эффективности

«Как маркетологу не скиснуть в профессии?»

В завершение встречи эксперты перечислили наболевшие для них вопросы, а также темы, о которых им хотелось бы получить больше информации. Так, одной из главных «болей» маркетологов Галина Кривцова назвала кадровый вопрос, а точнее, дилемму, обсуждавшуюся в первой части бранча «Реального времени» — аутсорс или же специалист, выращенный в лоне компании?

Руководителя управления рекламы «Ак Барс Страхование» Ольгу Серякову и бренд-менеджера «Ак Барс Девелопмент» Ляйсан Хафизову беспокоила оценка эффективности, а бренд-директора HairFOOD Марину Милюкову интересовали тонкости работы с блогерами и сообществами.

— Я согласна с коллегами, но меня волнует вопрос того, как маркетологу не скиснуть в профессии, как поддерживать свою внутреннюю мотивацию? Я чувствую много профессиональных изменений и мне важно знать, что через полгода я не выгорю, что мне не перестанет это быть интересным и что я не уйду куда-то в дауншифтинг, — высказала свою «боль» руководитель отдела маркетинга «Такснет» Наталья Парфенова.