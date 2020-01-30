АСВ — «Нэфису»: «Фактические затраты на строительство завода были завышены на 90 процентов»

«Конкурсник» ТФБ истребовал документы по поставкам «Нэфису» оборудования японской компании «Хасикава», чтобы доказать фальсификацию по кредиту

Фото: Максим Платонов

АСВ затребовало судебно-техническую экспертизу договора между «Нэфисом» и фирмой «Фарт» об аренде земли, где построили Завод по производству синтетических моющих средств (Завод СМС). Заем на возведение предприятия «Татфондбанк» выдал в 2016 году. Конкурсник ТФБ намерен изучить документы, чтобы доказать фальсификацию по кредитному договору. По версии АСВ, договор был подделан позднее указанной в нем даты, а выданные ТФБ 3,7 млрд рублей направили на внутренние цели «Нэфиса», выступившего поручителем. В агентстве убеждены, что компания тратила эти средства и на погашение собственных займов в «Татфонде». Как выяснило «Реальное время», Следком уже возбудил уголовное дело по факту фальсификации доказательств руководителями двух тверских фирм — ООО «Анкор», подавшего заявление о банкротстве Завода СМС, и ООО «ТСК». Ранее в АСВ называли «Анкор» «засланным казачком», через которого «Нэфис» пытался добиться упрощенной схемы банкротства завода в собственных интересах.

Новый год — новый спор



Судебное заседание в арбитраже началось с привычной пикировки противников. Представители одной стороны — «Нэфиса», конкурсного управляющего ООО «Завод СМС» и его учредителя Юрия Ляшенко — критиковали действия представителей АСВ, а те не оставались в долгу. «Костью», из-за которой разгорелся первый спор между сторонами, стали сроки подготовки ответов и ходатайств. Когда выяснилось, что направленные АСВ по электронной почте документы еще не дошли до суда, судья Михаил Аверьянов заметил, что времени на их подготовку у АСВ с 20 декабря было достаточно:

— Год прошел, а вы только 25 января их направляете!

— Так праздники, — возразил представитель агентства Валерий Медведев.

— Красиво… До праздников еще десять дней было!

Но Медведев настаивал: это «Нэфис», готовивший свои бумаги, оставил госкорпорации на их изучение времени с гулькин нос.

Недействительный договор и уголовное дело

Дебаты могли затянуться, но судья их прервал и предложил «кредиторам предъявить доказательства». И тогда Медведев выложил заявление о фальсификации доказательств:

— ПАО «Татфондбанк» полагает, что ООО «Завод СМС» фактически аффилировано с АО «Нэфис косметикс» и является его технической компанией. Кредит в размере 3,4 миллиарда рублей был использован нецелевым образом и на строительство завода не направлялся; завод на момент получения кредита от ПАО «Татфондбанк» уже был возведен «Нэфис косметикс» для себя, оборудование установлено. По мнению банка, требование «Нэфис косметикс» не подлежит включению в реестр требований кредиторов ООО «Завод СМС».

— У конкурсного управляющего есть документы? — повернулся к представителю конкурсника Завода СМС судья.

— Только акты КС-3, КС-2 (документы, подтверждающие приемку работ и служащие основанием для оплаты, — прим. ред.).

— И все?

— Каких-либо документов, подтверждающих, что право требования недействительно, не имеется, — отреагировала представитель «Нэфиса» Емельянычева. — Есть только сами возражения. Такое между подрядчиком и заказчиком часто встречается, — уточнила она по поводу скудости имеющейся документации.

— По трем договорам, исключая признанный судом в Твери недействительным, работы проведены, — дополнила представитель конкурсного управляющего завода. — И возражения по ним у нас отсутствуют.

— Уважаемый суд, мы полагаем, что данная задолженность (перед тверским ООО «ТСК» — прим. ред.) является фиктивной и была создана с целью включения в реестр требований кредиторов для того, чтобы создать цепочку заявлений о банкротстве в целях опережения банка, — настаивал представитель АСВ. — Мы считаем, что ни в коем случае нельзя включать «Нэфис» в реестр требований кредиторов… Кроме того, информационно сообщаем, что Следственным управлением Следственного комитета России по Тверской области возбуждено уголовное дело в связи с фальсификацией доказательств руководителями [тверского] ООО «Анкор» (подавшего заявление о банкротстве завода СМС, — прим. ред.) и ООО «ТСК».

Первое судебное заседание закончилось тем, что суд удовлетворил ходатайство «Нэфис косметикс» о включении в реестр кредиторов ТФБ, и сразу же началось второе заседание.

Фальшивая мечеть — тоже доказательство

Представитель «Нэфиса», в свою очередь, прозрачно намекнула, что доказательства также могли быть сфальсифицированы и в отношении данного предприятия. Она представила суду снимки из Gooogle с «внесенным искусственным, электронным способом объектом» — мечетью, которой нет в реальности в указанном на снимке из космоса месте. Судья Михаил Аверьянов снимки рассмотрел и сказал, что не может с уверенностью утверждать, искусственный это объект или мечеть настоящая:

— Я от минарета вижу тень… Это ваши возражения на фото ТФБ? — уточнил он, имея в виду фотодоказательства, что к моменту получения кредита в банке завод СМС на территории «Нэфиса» в реальности был уже построен.

— Это возражение на позицию «Татфондбанка», — подтвердила Емельянычева.

— Нет подтверждения, что все расходы (по кредиту ТФБ, — прим. ред.) имеют отношение к строительству завода СМС, — выложил главный козырь в споре за имущество завода представитель АСВ.

В подтверждение он сообщил, что «Татфондбанк» в лице АСВ получил ответы на запрос от японского поставщика оборудования завода СМС — компании «Хасикава», где говорится, что эта фирма никогда не имела дел с этим заводом, а оборудование поставляла непосредственно «Нэфису».

— И оно до сих пор не оплачено, — дорисовал пикантную картину представитель АСВ. — Строилось это [производство] «Нэфисом» для себя!

Представитель «Нэфиса» немедленно возразила против приобщения этих материалов к делу:

— Это всего лишь письменно-правовая позиция по делу, ничего нового там нет.

Но противник настаивал и принялся выяснять, в каком году началось строительство завода:

— Они в каждом судебном заседании в зависимости от того, что им выгодно, рассказывают разные истории!

А были ли 90 процентов маржи?

Суть речи представителя АСВ сводилась к тому, что договор аренды земельного участка под строительство «Нэфис» с компанией «Фарт» на деле не заключил, а задним числом сфальсифицировал. Дескать, до 2016 года отношений между этими предприятиями не существовало, а вскоре после заключения договора ООО «Фарт» перелицевалось и стало называться ООО «Завод СМС», и появился второй договор — о расторжении первого.

— Не было никакого договора аренды! — настаивал представитель агентства и в доказательство приводил цену аренды — «смехотворные 800 тысяч рублей», а также тот факт, что «Нэфис», который, по словам его представителя, направлял на строительство Завода СМС рабочих и выполнял там работы, даже не пытался потом взыскать эти затраты с Завода СМС. В итоге, по мнению АСВ, «фактические затраты на строительство завода были завышены на 90 процентов».

АСВ подало в суд ходатайство об истребовании доказательств, подтверждающих фактический состав затрат на строительство завода. В частности, агентство выразило желание выяснить, за какую сумму покупалось оборудование у японской фирмы, а с этой целью — направить запросы в компанию «Хасикава» и таможенные органы.

На возражения «Нэфиса», что все это не имеет отношения к сути дела («Завод построен, он стоит, есть оценка по балансовой стоимости»), а «архивные документы хранятся пять лет» и потому не могут быть представлены, представители АСВ заявили, что уже подали судебный иск о признании договора аренды участка «нэфисовской» земли мнимым. И по получении необходимых документов АСВ надеется доказать, что в реальности для достройки завода никакого кредита не требовалось, а «не хватившие» на его достройку 500 млн рублей — последний транш кредита, который не успел выплатить Заводу СМС рухнувший «Татфондбанк», и выплачивать-то не нужно было.

— Если мы это установим, на реестр требований кредиторов это повлияет? — уточнил судья Аверьянов.

— Нет, но будут доказательства, что «Нэфис» злоупотреблял… Вопрос стоит о субординации. Если бы не наценка [«Нэфиса»], завод давно бы уже был запущен, — намекнул юрист АСВ на то, что банкротство ООО «Завод СМС» вовсе не было неизбежным.

Против удовлетворения ходатайства АСВ выступил представитель учредителя завода и бывшего совладельца «Нэфиса» Юрия Ляшенко, перекупившего долг завода тверскому «Анкору»:

— Сейчас что рассматривается? Вопрос о нецелевом использовании средств по кредитному договору?.. Недофинансирование — следствие того, что банк не предоставил последний транш. Ходатайства не имеют отношения к предмету [спора].

— Есть одно «но», — заметил судья. — Это уже не совсем банк. Он в интересах кредиторов выступает.

— Завод, построенный за 1,9 миллиарда, был передан за 3,7 миллиарда, — вновь включился в дебаты представитель АСВ, но судья Михаил Аверьянов, который не раз уже останавливал слишком горячие дебаты, отложил заседание — и принятие решения по заявленному ходатайству.