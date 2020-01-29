Почему татарстанцам не дают ипотечные каникулы

За полгода действия закона считаные единицы заемщиков республики смогли воспользоваться этим правом

Сегодня ровно год, как Центробанк назвал условия предоставления ипотечных каникул. Сам закон заработал 31 июля прошлого года. Согласно документу, российские заемщики, оставшиеся без работы, могут приостанавливать платежи или снижать ставки на срок до полугода. За время действия программы в банки обратилось много ипотечников, но львиной их доле отказали. «Реальное время» разбиралось, почему этим правом смогли воспользоваться лишь единицы татарстанцев, а у некоторых банков в нашей республике нет ни одного заемщика «на каникулах».



«Менее 0,1% от общего количества клиентов по ипотеке в регионе»



Закон об ипотечных каникулах заработал летом прошлого года. У попавших в трудную жизненную ситуацию заемщиков появилась возможность приостановить платежи или снизить ставки по кредиту на срок до полугода.

Воспользоваться послаблением можно в конкретных ситуациях:

временная нетрудоспособность в течение двух месяцев,

инвалидность 1-й и 2-й группы,

потеря кормильца,

снижение семейного дохода супругов более, чем на 30%.

Таким образом, мера призвана служить своеобразным аварийным выходом для заемщика в сложной ситуации, поскольку ипотека является серьезным обременением для семьи на длительный срок. Для него — это возможность не потерять единственное жилье, как правило, оно в залоге у банка.

Однако в действительности данное право оказалось формальным — банки под любым предлогом отказывают ипотечникам. В Центробанке подтверждают, что уйти на ипотечные каникулы удается далеко не всем: существенная часть заявок заемщиков отклонена. Чтобы выяснить ситуацию по Татарстану, «Реальное время» запросило информацию у банков — основных игроков ипотечного рынка республики о том, скольких заемщиков они «отпустили на каникулы». Ответили немногие, но и по этим данным видно, что речь о единицах, а в некоторых нет ни одного такого ипотечника. Правда, кредиторы объясняют это тем, что их клиенты пользуются программами самих банков по реструктуризации долгов:

— С начала действия программы «Росбанк Дом» получил от жителей Татарстана 16 обращений за предоставлением ипотечных каникул. Из них было одобрено два обращения. Мы изначально не прогнозировали значительного роста числа обращений за ипотечными каникулами в результате запуска программы, поскольку многие банки в настоящее время предлагают широкие возможности реструктуризации, которые зачастую даже шире, чем условия по программе ипотечных каникул, — комментирует руководитель управления по Восточно-Европейскому федеральному округу «Росбанк Дом» Александра Оболенская.

— Всего в банк «Открытие» за ипотечными каникулами по состоянию на 15 января 2020 года обратились 232 заемщика. В 105 случаях банк одобрил предоставление каникул, то есть во всех этих случаях заемщики могут пользоваться ипотечными каникулами, соответственно, не вносить платежи или вносить их в меньшем размере. В РТ обращений за ипотечными каникулами не было, — сообщили нашему изданию в пресс-службе банка «Открытие».

— В 2019 году ипотечные каникулы предоставили одному клиенту ПСБ в Республике Татарстан. Это менее 0,1% от общего количества клиентов по ипотеке в регионе. Клиент обратился в связи с потерей работы, — сообщили в пресс-службе «Промсвязьбанка».

Количество обращений за реструктуризацией ипотечных кредитов растет

Банкиры поясняют, что при переходе на ипотечные каникулы кредитная история клиента не портится. При этом ипотечные каникулы предоставляются, даже если уже есть просроченная задолженность.

— Каникулы действуют на период до полугода, когда клиент не выплачивает долг, пока разбирается со своими финансовыми сложностями. Для того чтобы воспользоваться ипотечными каникулами, потребуется минимальный пакет документов. Но важно помнить, что после завершения ипотечных каникул ежемесячный платеж увеличивается. Так как экономическая ситуация стабильная, всплеска спроса на ипотечные каникулы в этом году мы не ожидаем, — добавили в ПСБ.

— Как правило, количество обращений за реструктуризацией ипотечных кредитов увеличивается при возникновении кризисных явлений. Соответственно, в текущих экономических условиях, которые мы оцениваем как стабильные, предпосылок к росту обращений за предоставлением ипотечных каникул в ближайшей перспективе мы не видим. Спрос на эту программу на горизонте одного-двух лет будет зависеть от развития экономической ситуации в стране, — пояснила Александра Оболенская.



На каникулах клиент может убежать в другой банк?

Тем не менее эксперты признают — банки не горят желанием предоставлять заемщикам законное право на ипотечные каникулы.

— В законе предусмотрено право приостановить или сократить ежемесячные выплаты по ипотеке на полгода, но банки изначально негативно отнеслись к этой законодательной инициативе, ссылаясь на возможные потери. А когда вас обязали вопреки вашему желанию, то вряд ли вы будете действовать в интересах заемщика. Пока у нас нет точных данных о том, сколько заемщиков воспользовались правом на реструктуризацию, предоставленную государством. Эти итоги мы будем подводить летом, когда пройдет год с момента запуска программы. Но уже очевидно, что очень малое количество людей участвует в реструктуризации, — рассказала «Реальному времени» руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Одной из причин проблемы называют слабую информированность россиян, да и сами банки не распространяются о программе. С другой стороны, финансовые организации заинтересованы в том, чтобы «оставить» клиента в собственной корпоративной программе реструктуризации.

— Вероятно, банки видят риски в том, что клиент, уйдя на полугодовые ипотечные каникулы, будет искать более выгодные ипотечные условия и может «убежать» в другой банк. В последние годы наши банки заметно расслабились, а в условиях снижения процентных ставок им придется конкурировать друг с другом. К сожалению, подчас заемщики не знают, как попасть в реструктуризацию и не могут самостоятельно оформить заявку. К нам часто обращаются с такими вопросами, чтобы понять, подходят им эти условия или нет. Впрочем, существующий перечень трудных жизненных ситуаций может быть расширен. Возможно, в него включат такие проблемные моменты, как развод, болезнь ребенка, трудности ведения бизнеса, а срок каникул может быть увеличен с 6 до 9 месяцев, — предполагает Лазарева.

Страхование кредитов может быть эффективнее ипотечных каникул

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков считает неверным сам принцип, положенный в основу ипотечных каникул, когда «временные трудности» отдельных клиентов бременем ложатся на банк, а значит, на его вкладчиков.

— Вы, когда кладете деньги в банк, рассчитываете, что он будет вам выплачивать проценты по депозиту. Но если кто-то из заемщиков пользуется правом на ипотечные каникулы и не платит проценты по кредиту, то где банк возьмет деньги, чтобы платить вам? Он их не печатает, поэтому бремя в конечном итоге ложится на вкладчиков, — рассуждает Солодков. — Поэтому совершенно оправдано, что банки восприняли этот закон в штыки.

По мнению Солодкова, проблема временной неплатежеспособности заемщиков может решаться за счет страховых компаний.

— Кредиты должны страховаться, и это отдельный бизнес. Нормальная практика, когда ипотека страхуется на случай потери работы или других возможных ситуаций, — продолжает эксперт. — Конечно, если ты уверен, что не потеряешь работу, то не страхуй, но если есть подозрения — то лучше застраховаться. Да, в этом случае кредит будет чуть дороже, зато не будет риска, что ты не сможешь погасить его. А вообще, этой проблемы не было бы, если бы в стране был нормальный бизнес-климат. Говорим об этом с 1992 года, но он только ухудшается и ухудшается. Вот чем следует заниматься.

«Многие просто не знают об ипотечных каникулах»

Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова также полагает, что трудности с реализацией права на ипотечные каникулы могут быть связаны с неосведомленностью клиентов о такой возможности, а также с повышением Центробанком коэффициентов риска для заемщиков.

— Значительная часть населения просто не знает своих прав, и, соответственно, те люди, которые оказались в непростой жизненной ситуации, могут даже и не знать, что банки предоставляют ипотечные каникулы, — полагает Мильчакова. — Кроме того, ЦБ повысил коэффициенты риска для заемщиков, поэтому банки опасаются предоставлять ипотечникам льготы в случае, если у них возникают сомнения в том, что, попав в трудную жизненную ситуацию, например, потеряв работу, заемщик останется платежеспособным.

Наталья Мильчакова также считает, что сделать механизм более эффективным помогло бы упрощение самой процедуры оформления ипотечных каникул благодаря новым технологиям.

— Если пакет документов можно будет предоставить в электронном виде с использованием электронной подписи, то как минимум часть заемщиков сможет оценить преимущества ипотечных каникул, — полагает эксперт. — С другой стороны, вряд ли банки станут более либеральны по отношению к заемщику, если есть сомнения в его платежеспособности. Кроме того, заемщикам, получающим «серые» зарплаты, будет по-прежнему трудно получить ипотечные каникулы.

Примечательно, что на днях в Госдуму внесли новый законопроект с предложением распространить ипотечные каникулы и на предпринимателей, оказавшихся в сложной ситуации. На данную инициативу представители банковского сообщества отреагировали аналогично — без большого энтузиазма, не понимая, почему чью-то финансовую проблему перекладывают на чужие плечи, а не решают за счет поддержки государства или страхования.