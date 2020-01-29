Корабль тонет. Пора спрыгивать?

Команда Головина бездарно проиграла один из главных матчей сезона

Болельщики «Монако» с нетерпением ждали выхода своей команды в финал Кубка Франции. Вместо этого накануне они увидели унылый вылет в 1/8 финала и непонятные эксперименты нового тренера. «Реальное время» — об одном из решающих поражений команды Александра Головина.

Безответственность Морено: непонятный состав на важнейший матч с «Сент-Этьеном»

…А ведь как все начиналось! С приходом Роберта Морено у «Монако» появилась надежда. Испанец начал с победы над одним из открытий сезона «Реймсом» (2:1) в Кубке Франции, а затем и вовсе отобрал очки у «ПСЖ» (3:3). Его команда показывала яркую игру, а Александр Головин стал решающим игроком в тактических построениях. Увы, то, что происходило дальше, россиянин и болельщики «Монако» предпочли бы забыть.

Вторая половина января стала провальной. Поражения без вариантов от «Страсбурга» (1:3) и все того же ПСЖ (1:4) поставили верность выбора кандидатуры Морено под сомнение. Вчерашний матч 1/8 финала Кубка Франции с «Сент-Этьеном» становился на этом фоне для команды Головина одним из решающих в сезоне. Поражение означало для нее очередной бестрофейный сезон.

Однако состав, который выпустил Морено на крепкого соперника, не удивил — нет, он просто ошарашил! В одном из главных матчей сезона Роберт выпустил в обороне двух самых медленных центрдефов — Жемерсона и Бенуа Бадьяшиля. На левом фланге защиты появился не Балло-Туре, а совсем юный Артур Загре, который стал одним из худших игроков матча.

Состав, который выпустил Морено на крепкого соперника, просто ошарашил. Фото asmonaco.com

На месте опорника вместе с Головиным вышел не Фабрегас, а… номинальный левый защитник Жорже. По слухам, у Сеска возник серьезный конфликт с Морено, из-за чего даже есть вероятность, что Фабрегас в ближайшие дни покинет Монте-Карло. В этом матче испанец вышел в самой концовке, когда спасти положение было уже почти нереально. Головин же занял место опорника, часто выдвигающегося вперед при развитии атак.

Несерьезное отношение Морено к Кубку Франции как будто передалось и его оппоненту Клоду Пюэлю. Но действия тренера «Сент-Этьена» хотя бы объяснимы: в его составе нет таких звезд, как Бен-Йеддер, Мартинш, Кейта и Головин. Поэтому и задачи взять хоть один трофей любой ценой у него нет. Пюэль оставил в запасе голеадора Вахби Хазри, а также дал отдых столпу обороны Лоику Перрену. За Хазри пришлось отдуваться Ромену Амума — главному универсалу «зеленых».

Снотворный перекат мяча и бесполезные эксперименты Морено

До 24-й минуты матч состоял из монотонного перекатывания мяча. Игроки «Монако» постоянно перепасовывались между собой, а вратарь Бенжамен Леконт больше напоминал глубинного плеймейкера.

В какой-то момент «Сент-Этьену» надоело наблюдать мучительную «тики-таку» соперника, и команда Пюэля отважилась на быструю контратаку. В качестве мишени был справедливо выбран левый фланг Артура Загре, куда последовал заброс на Франка Онора, который прострелил в центр на открытого Дениса Буанга — 0:1. Это был первый (!) удар по воротам в матче — настолько усыпляюще действовал «Монако» при контроле мяча.

Самое плохое, что у хозяев ничего не изменилось и после пропущенного мяча. Форвард «Сент-Этьена» Лоис Диони чуть не увеличил преимущество своей команды в быстром прорыве, но на второй гол «зеленые» все же не наиграли.

«Монако» создал от силы два голевых момента и заслуженно проиграл. Фото asse.fr

Во вторые 45 минут Морено начал хаотично менять схему и расположение игроков. Дошло до того, что бразилец Жорже поменял за матч три позиции: cначала он был крайним центральным полузащитником, потом — левым защитником, и, наконец, крайним центральным защитником. Морено выпустил Йоветича и Фабрегаса, а в какой-то момент скомандовал своим игрокам перейти на навал — но все без толку. Уж очень легко «Сент-Этьен» удержал минимальное преимущество, просто грамотно расставившись по зонам перед соперником. «Монако» создал от силы два голевых момента и заслуженно проиграл.

Ноль трофеев за сезон. «Монако» на грани потрясений

Третье подряд болезненное поражение заставило задуматься: а того ли человека пригласили вместо Леонарду Жардима? И зачем вообще нужно было увольнять португальца аккурат после победы 5:1 над лигочемпионским «Лиллем»? При Морено «Монако» вернулся в нижнюю часть таблицы и вылетел из турнира, который вполне мог выиграть. Задача выиграть трофей в этом сезоне официально провалена. Но главные потрясения «Монако» могут ждать в ближайшем будущем.

Нет, монегаски не вылетят в Лигу 2 — отрыв от «Амьена» составляет 10 очков. Но и до еврокубков «Монако» пока сильно недотягивает. В случае непопадания в Лигу Европы команду из Монте-Карло гарантированно ждут большие перемены. Некоторые игроки открыто выражают недовольство посещаемостью «Луи 2»: на матчах «Монако» стабильно пустые трибуны. На арене гулкая тишина, в игре — грусть, результаты все хуже и хуже... Соблазн спрыгнуть с тонущего корабля слишком велик. Бен-Йеддер, Мартинш, Леконт, Кейта, Глик — все они могут покинуть «Монако» этим летом. У Фабрегаса конфликт с Морено. Под вопросом и будущее в команде Александра Головина.

Если команда из Монте-Карло опять не попадет в еврокубки, вероятность ухода Головина станет как никогда высокой. Фото asmonaco.com

Матч с «Сент-Этьеном» стал для россиянина не слишком успешным. В большинстве эпизодов он действовал максимально верно, но глобальной угрозы «зеленым» его действия не несли. В концовке матча Александр эмоционально отмахнулся от соперника, но арбитр не стал его удалять и показал предупреждение. Ситуация в «Монако», кажется, начинает напрягать и Головина. Зимнего трансфера в другой клуб ждать не приходится, но если команда из Монте-Карло опять не попадет в еврокубки, вероятность ухода Головина станет как никогда высокой.