«Я, Рушания-апа, гадаю на участках»: Бильгильдеева требует тест на экстрасенса

Так глава татарстанских эсеров отреагировала на материалы уголовного дела по обвинению в мошенничестве

Фото: Максим Платонов

Депутат Казгордумы, лидер «Справедливой России» в Татарстане Рушания Бильгильдеева, которая сейчас знакомится с материалами уголовного дела, заведенного на нее по подозрению в мошенничестве, подала необычное ходатайство в адрес следствия — проверить факт наличия у нее экстрасенсорных способностей. Ответы на вопросы, не перепутала ли Бильгильдеева Следком с «Битвой экстрасенсов», чего на самом деле она добивается и как на это реагируют в Следкоме, — в материале «Реального времени».

Отдали наличные после контакта безличного?



«Прошу вас провести медицинскую экспертизу, «имею ли я какие-либо экстрасенсорные способности в части оказания влияния на людей против их воли на расстоянии с личным и безличным контактом? — пишет в заявлении на имя следователя Бильгильдеева (пунктуация и орфография сохранены, — прим. ред.). — В связи с тем, что в деле присутствует допрос заявителя, которая утверждает, что лично меня не видела, со мной лично не знакома, но при этом утверждает, что именно я ее обманула на денежную сумму 53000 рублей».

Текст ходатайства она разместила в своем «Инстаграме», сопроводив его пояснением, что вовсе не «троллит» следствие, а, напротив, на полном серьезе желает разобраться в ситуации, поскольку «в ходе знакомства с материалами дела увидела, что все написано под диктовку, одинаково, выявила, что все пострадали от моих личных сверхъестественных способностей (многих заявителей я лично никогда в жизни не видела, однако под воздействием моей личности (имени, фото в газете и т. д.) они приобрели земельные участки» (в печально известных коттеджных поселках «Восточное Державино», «Радужный» и «Студенцы», — прим. ред.).

Многих заявителей я лично никогда в жизни не видела, однако под воздействием моей личности (имени, фото в газете и т. д.) они приобрели земельные участки, утверждает Бильгильдеева. Фото Ирины Плотниковой

«Амнистия кирәк миңа»

На текст ходатайства, выложенный Рушанией Бильгильдеевой в «Инстаграме», немедленно откликнулся частушками-нескладушками телеграм-канал Bikbov.guru Альберта Бикбова:

«Я, Рушания-апа,

Гадаю на участках,

Потому что экстрасенс,

Разбираюсь в сказках,

Не гадаю на любовь

Цыгана чернобрового,

Потому что я люблю

Эсер-вождя Миронова.

Бильгильдееву хотят

Посадить опричники —

Нагадаю, чтоб отсохли

Яйца и яичники.

Ай-нане, ай-нана,

Амнистия кирәк миңа!»

Однако сама «экстрасенс» в разговоре с корреспондентом «Реального времени» версию автора стихов отвергла категорически.

Слово — за следствием

— Я начала знакомиться с материалами дела и обнаружила в них показания людей, которых лично я не знаю. Их очень много, и в протоколах допросов написано буквально следующее: «Лично я Бильгильдееву не знаю, но она меня обманула». Эти показания связаны с бизнес-проектом — с агентством недвижимости «Пассаж», в котором я была учредителем. Но уголовное дело построено на претензиях лично ко мне! В 2014 и 2016 годах в летний период я была кандидатом в Госсовет, в президенты, Гордуму и занималась избирательными кампаниями и на рабочем месте не присутствовала. Но в протоколах допросов написано, что люди увидели мои фото в интернете, в газете — и поверили мне, отдали деньги… Один человек заключал договор то ли в 2013-м, то ли в 2014 году, а я его впервые увидела в 2015-м — как я на него воздействовать могла так, что он отдал 450 тысяч рублей «Пассажу»? Вот я и прошу это проверить!

Рушания Бильгильдеева которые брало с доверчивых клиентов ООО «АН «Пассаж», поскольку была «не руководителем фирмы, а ее учредителем». Фото Ирины Плотниковой

Если все вышесказанное еще можно воспринимать с определенной долей иронии, тем более что и сама главная эсерка республики заметила в своем посте: «Какое дело — такое и ходатайство», то остальные доводы в свою пользу Рушания Бильгильдеева излагает сугубо серьезно. Она утверждает, что не могла смошенничать с деньгами, которые брало с доверчивых клиентов ООО «АН «Пассаж», поскольку была «не руководителем фирмы, а ее учредителем», и на этом основании отметает обвинения в том, что ввела в заблуждение клиентов, вложившихся в безнадежную недвижимость.

Кроме того, заявила лидер справороссов корреспонденту «Реального времени», когда она пыталась оспорить судебное решение по гражданскому иску потерпевшего к АН «Пассаж», судом ей было в этом отказано, так как она не является по данному делу ответчиком.

Закончила она телефонный разговор с изданием на полном серьезе, сообщив, что на свое последнее ходатайство — об экстрасенсорных способностях — ответа пока не получила.