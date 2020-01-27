Тренер «Синтеза» завоевал путевку на Олимпиаду

Ватерполистам есть на кого равняться: на серебряных девушек

В столице Венгрии завершился чемпионат Европы по водному поло среди мужских и женских команд. Российские ватерполистки завоевали серебряные медали, мужчины финишировали восьмыми. Подробности — в материале «Реального времени».

Девушки остановились в шаге от золота



По-разному можно воспринимать итог выступления российских ватерполисток. По факту, у нас серебряные медали и олимпийская лицензия. С другой стороны, и у болельщиков, и наверняка у самих девушек останется горечь от того, что золотые медали были так близко.

В женском водном поло не много команд, поэтому в финальной части чемпионата Европы принимали участие только 12 сборных, тогда как у мужчин было 16. Да и те дружины очень разного уровня мастерства. В группе с россиянками были три откровенных аутсайдера: Словакия, которую мы обыграли на старте 31:2, а также Сербия и Хорватия. Соотечественницы законодателей мод среди мужских команд пока не могут похвастать серьезными достижениями. Вот и наши легко разгромили Сербию — 27:2 и Хорватию — 34:1.

Схожими с россиянками по силе сборными на групповом этапе были команды Венгрии и Греции. Венгеркам, хозяйкам чемпионат Европы, наши девушки проиграли — 8:9. Комментатор того матча Сергей Наумов, олимпийский чемпион Москвы-1980, а ныне действующий судья, очень грамотно разложил для телезрителей и ход матча, и неудачные действия игроков, в частности одной из основных ватерполисток российской сборной. Сейчас уже неважно, кто это был конкретно, поскольку в дальнейшем девушка не допускала подобных ошибок, и тут вопрос скорее к главному тренеру Александру Гайдукову, который не менял игрока, очевидно проводившего не лучший свой матч.

Поражение от венгерок не было критичным, но оно обнаружило один примечательный факт: наши ватерполистки долго запрягали, но затем быстро ехали. К примеру, венгеркам они уступали по ходу матча — 3:6, а потом догнали и в какой-то момент даже опережали хозяек бассейна. Примерно таким же был ход поединка в группе с командой Греции, которой мы уступали по итогам двух периодов — 5:6, но финальный свисток зафиксировал уверенную победу — 12:7. Между прочим, гречанки вице-чемпионки Европы по итогам прошлого чемпионата 2018 года.

Уверенной была и победа в четвертьфинале над постоянным фаворитом ватерпольных соревнований что среди мужчин, что среди женщин — командой Италии

Уверенной была и победа в четвертьфинале над постоянным фаворитом ватерпольных соревнований что среди мужчин, что среди женщин — командой Италии. Там наши девушки тоже тяжело разгонялись — 6:5, но затем были неудержимы — 13:7. В полуфинале мы вышли на фаворита чемпионата, команду Нидерландов.

Команды Венгрии стоило опасаться из-за фактора домашних стен, итальянок — из-за привычной к этой стране судейской симпатии, но Нидерланды — это команда-машина. Не такая мощная, как сборная США, действующий чемпион мира и Олимпиады. Но в Европе действующий чемпион континента 2018 года выглядел непобедимо.

Андрей Белофастов — наш человек в Токио-2020

В одном из интервью «Реальному времени» «наш человек в сборной» Андрей Белофастов из тренерского штаба «Синтез-УОР» так объяснял мощь женской сборной Нидерландов:

— Там просто бум водного поло, особенно среди женщин. Клубов немерено, под тысячу! Пусть они, скажем так, полулюбительские, но это позволяет иметь очень широкий выбор игроков. Это позволило голландкам вернуться в число лидеров и даже выйти на передовые позиции в Европе. Там нет культуры «спорта высоких достижений», присущей нам, но женская сборная по ватерполу на особом счету. Этот «особый счет», позволяет ее игрокам получать поддержку на государственном уровне. В стране столько игроков высокого класса, что у нас были опасения, что их начнут переманивать и по другим сборным.

Стоит добавить к словам Белофастова, что Нидерланды практикуют существование таких же клубов по водным видам спорта, каким является и казанский «Синтез». К примеру, сборная укомплектована игроками из четырех клубов Утрехта, Эде, «Де Заан» и «Донк», где также развивается и мужское водное поло. То есть сыгранность игроков нарабатывается не только на сборах национальной команды, но и в клубах, откуда главный тренер брал целые связки. И опять мы уступали поначалу, выходя на финишную прямую при счете — 4:6. Но успели сравнять счет — 7:7, а затем выиграли по пенальти. Победы в серии штрафных бросков становятся нашим козырем. Разве что гречанкам проиграли на ЧЕ-2018, зато побеждали ту же Грецию на отборе на Олимпиаде в Рио, а потом уже и Венгрию в «бронзовом» матче. Вот и сейчас мы оказались сильнее.

Андрей Белофастов из тренерского штаба «Синтез-УОР» так объяснял мощь женской сборной Нидерландов: «Там просто бум водного поло, особенно среди женщин». Фото: tatar-inform.ru

Увы, в финале наш козырь не сыграл. В какой-то момент мы опережали Испанию на два мяча — 10:8, соперницы выглядели растерянными, но тут решающими оказались другие факторы. Собственные ошибки, когда теряли мяч в поспешных атаках, и судейство. Тот же Наумов ни разу за весь чемпионат не ссылался на действия арбитров, будучи сам представителем судейского класса. А здесь дважды указал на неправомерные действия судейской бригады во время нашей позиционной атаки и защиты. А третью ошибку можно было разглядеть при повторе, когда мяч после броска россиянки задел руку вратаря, но вместо углового арбитры дали испанкам шанс на собственную атаку.

Эта судейская предвзятость ощущалась в последние минуты матча, когда соперницы повели — 13:10, забив пять подряд безответных мячей. Тут судьи начали «подравнивать», дав несколько свистков в нашу пользу, но поезд уже ушел. Хорошие арбитры могут переворачивать исход поединка, давая свистки в принципиальные минуты матча. В целом же финал напомнил недавний матч хоккейной молодежки с канадцами, когда предельная концентрация сменилась у наших игроков минутной растерянностью, чего хватило для перелома хода поединка.

Два наших гола на финише просто подсластили пилюлю, хотя сладости в ней хватало и по другой причине: Россия завоевала путевку на Игры в Токио.

В мужской сборной стабильность или застой?

Трудно сказать, в какую сторону качнут качели через полгода. С одной стороны, у нынешнего тренерского штаба и состава команды есть бронза, последовательно завоеванная на Олимпиаде в Рио и чемпионате мира 2017 года, затем были два турнира, где мы вылетали в четвертьфинале — ЧЕ-2018 и прошлогодний чемпионат мира в Корее. Есть знание команды, поскольку Гайдуков и Белофастов начали работать на первенстве мира среди молодежных команд по 1995 году рождения, приведя команду к бронзовым медалям. Затем Белофастов работал с 1998—1999 годами рождения на Европейских играх, и уже под руководством другого тренера девушки выиграли все, что можно, на том уровне, в том числе дважды побеждали на «мире». В нынешней сборной есть квартет игроков — Берснева, Борисова, Сержантова и Симанович, которых можно называть их ученицами, поскольку девушки прошли весь путь сборных с этим тренерским штабом.

Трудно сказать, в какую сторону качнут качели через полгода

Увы, у нас нет такого козыря, как национализация, к которому то и дело прибегают наши конкуренты, становясь еще сильнее: в сборной Венгрии играет Ребекка Паркес из Новой Зеландии, в команде Италии бразильянка Изабелла Кьяпини… Но у нас есть шесть центров развития женского водного поло: Волгоград, Ханты-Мансийск, Златоуст, Кириши (Ленинградская область), Москва и Мособласть, плюс костяк сборной.

Такой же костяк, кстати, сформировался и под руководством тренерского штаба мужской сборной, куда входит и Марат Закиров из СК ВВС «Синтез». По сути дела, в Будапешт поехали те же игроки, что два года назад выступали на ЧЕ-2018, за исключением двоих. Результат в итоге почти такой же, два года назад финишировали седьмыми, сейчас восьмыми. Вопрос — можно ли называть эту стабильность похвальной?

С одной стороны, наша сборная ни разу не выглядела безвольно на протяжении всего матча. Скажем так, мы научились проигрывать достойно, не было такого холодного душа, как два года назад, когда мы в четвертьфинале уступили Италии — 1:11. Нет, мы достойно проиграли Сербии на старте — 9:13. Был даже момент матча, когда мы догнали грозного соперника — 7:7, но в концовке соперники оказались сильнее. Дальше была победа над Голландией — 15:9, выведшая нашу команду в следующий круг, и поражение в ничего не определяющей игре с Румынией — 10:11.

Определяющим матчем стал следующий — против сборной Грузии.

28 лет прошло после развала СССР, а до сих пор интересно — как там жизнь у соседей, чем дышат? В советской Грузии спорт был отлично развит, достаточно вспомнить «Динамо» из Тбилиси, чьи команды в футболе, баскетболе и водном поло были в числе ведущих в стране, как и игроки этих команд. Но с крушением СССР рухнул и местный спорт, конкретно водное поло. И только в последние десять лет Грузия снова повернулась лицом к спорту, и ватерпол сейчас, пожалуй, второй командный игровой вид спорта после баскетбола. Если в игре великанов грузины ориентируются на собственные силы, то в водном поло им активно помогают легионеры. В матче со сборной России они забили 10 мячей: по три итальянец Фабио Баральди и хорват Марко Елака, по два его соотечественник последнего Дамир Чрепулья и серб Борис Вапенски. К счастью, на счету россиян оказалось на один гол больше, и победный мяч забил игрок «Синтеза» Никита Деревянкин. Три матча Никита молчал, и, наконец, забил важнейший гол.

В большинстве матчей с принципиальными соперниками приходилось наблюдать, как те уходят вперед на финише

Увы, это была последняя победа россиян. Дальше были три поражения, опять же из разряда достойных. От Венгрии — 10:14, когда по ходу матча мы приблизились к сопернику на расстояние в два мяча — 8:10, но затем пропустили три безответных гола. От Сербии — 12:14, хотя на большой перерыв уходили при ничейном счете — 6:6. И от Греции — 9:11, хотя после гола капитана Сергея Лисунова, игрока СК ВВС «Синтез», мы вышли вперед — 9:8. То, что отличало женскую сборную страны в победных матчах — выигранные концовки, абсолютно не получалось осуществить у мужской. В большинстве матчей с принципиальными соперниками приходилось наблюдать, как те уходят вперед на финише.

Если говорить о наиболее отличившихся игроках, то в списке лучших бомбардиров Харьков — 17 голов, Бычков — 14, Меркулов — 13, Лисунов — 10, Нагаев — 8, и трое из этого списка выступают сейчас в иностранных чемпионатах: Харьков и Меркулов в Хорватии, Нагаев в Германии. Возможно, в этом делегировании россиян в еврочемпионаты кроется шанс для усиления игры сборной в будущем. Но «прямо сейчас» нам надо беспокоиться о путевке на Олимпиаду в Токио.

На сегодня осталось всего четыре путевки, борьба за которые разгорится на квалификационном турнире с 29 марта по 5 апреля. Претенденты — Черногория и Хорватия, разыгравшие медали чемпионата Европы, обыгравшая россиян Греция и команды, финишировавшие ниже нас — Германия, Франция, Грузия и Румыния. Получается, что задача у тренеров сборной наподобие саперской, когда нет права на ошибку. В этом плане хочется если не посоветовать, то попросить тренерский штаб присмотреться к игрокам «Синтеза», которые в этом году играют в Евролиге, уровень конкуренции в которой никак не ниже того, что будет в олимпийском квалификационном турнире.

