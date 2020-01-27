Тренер «Синтеза» завоевал путевку на Олимпиаду
Ватерполистам есть на кого равняться: на серебряных девушек
В столице Венгрии завершился чемпионат Европы по водному поло среди мужских и женских команд. Российские ватерполистки завоевали серебряные медали, мужчины финишировали восьмыми. Подробности — в материале «Реального времени».
Девушки остановились в шаге от золота
По-разному можно воспринимать итог выступления российских ватерполисток. По факту, у нас серебряные медали и олимпийская лицензия. С другой стороны, и у болельщиков, и наверняка у самих девушек останется горечь от того, что золотые медали были так близко.
В женском водном поло не много команд, поэтому в финальной части чемпионата Европы принимали участие только 12 сборных, тогда как у мужчин было 16. Да и те дружины очень разного уровня мастерства. В группе с россиянками были три откровенных аутсайдера: Словакия, которую мы обыграли на старте 31:2, а также Сербия и Хорватия. Соотечественницы законодателей мод среди мужских команд пока не могут похвастать серьезными достижениями. Вот и наши легко разгромили Сербию — 27:2 и Хорватию — 34:1.
Схожими с россиянками по силе сборными на групповом этапе были команды Венгрии и Греции. Венгеркам, хозяйкам чемпионат Европы, наши девушки проиграли — 8:9. Комментатор того матча Сергей Наумов, олимпийский чемпион Москвы-1980, а ныне действующий судья, очень грамотно разложил для телезрителей и ход матча, и неудачные действия игроков, в частности одной из основных ватерполисток российской сборной. Сейчас уже неважно, кто это был конкретно, поскольку в дальнейшем девушка не допускала подобных ошибок, и тут вопрос скорее к главному тренеру Александру Гайдукову, который не менял игрока, очевидно проводившего не лучший свой матч.
Поражение от венгерок не было критичным, но оно обнаружило один примечательный факт: наши ватерполистки долго запрягали, но затем быстро ехали. К примеру, венгеркам они уступали по ходу матча — 3:6, а потом догнали и в какой-то момент даже опережали хозяек бассейна. Примерно таким же был ход поединка в группе с командой Греции, которой мы уступали по итогам двух периодов — 5:6, но финальный свисток зафиксировал уверенную победу — 12:7. Между прочим, гречанки вице-чемпионки Европы по итогам прошлого чемпионата 2018 года.
Уверенной была и победа в четвертьфинале над постоянным фаворитом ватерпольных соревнований что среди мужчин, что среди женщин — командой Италии. Там наши девушки тоже тяжело разгонялись — 6:5, но затем были неудержимы — 13:7. В полуфинале мы вышли на фаворита чемпионата, команду Нидерландов.
Команды Венгрии стоило опасаться из-за фактора домашних стен, итальянок — из-за привычной к этой стране судейской симпатии, но Нидерланды — это команда-машина. Не такая мощная, как сборная США, действующий чемпион мира и Олимпиады. Но в Европе действующий чемпион континента 2018 года выглядел непобедимо.
Андрей Белофастов — наш человек в Токио-2020
В одном из интервью «Реальному времени» «наш человек в сборной» Андрей Белофастов из тренерского штаба «Синтез-УОР» так объяснял мощь женской сборной Нидерландов:
— Там просто бум водного поло, особенно среди женщин. Клубов немерено, под тысячу! Пусть они, скажем так, полулюбительские, но это позволяет иметь очень широкий выбор игроков. Это позволило голландкам вернуться в число лидеров и даже выйти на передовые позиции в Европе. Там нет культуры «спорта высоких достижений», присущей нам, но женская сборная по ватерполу на особом счету. Этот «особый счет», позволяет ее игрокам получать поддержку на государственном уровне. В стране столько игроков высокого класса, что у нас были опасения, что их начнут переманивать и по другим сборным.
Стоит добавить к словам Белофастова, что Нидерланды практикуют существование таких же клубов по водным видам спорта, каким является и казанский «Синтез». К примеру, сборная укомплектована игроками из четырех клубов Утрехта, Эде, «Де Заан» и «Донк», где также развивается и мужское водное поло. То есть сыгранность игроков нарабатывается не только на сборах национальной команды, но и в клубах, откуда главный тренер брал целые связки. И опять мы уступали поначалу, выходя на финишную прямую при счете — 4:6. Но успели сравнять счет — 7:7, а затем выиграли по пенальти. Победы в серии штрафных бросков становятся нашим козырем. Разве что гречанкам проиграли на ЧЕ-2018, зато побеждали ту же Грецию на отборе на Олимпиаде в Рио, а потом уже и Венгрию в «бронзовом» матче. Вот и сейчас мы оказались сильнее.
Увы, в финале наш козырь не сыграл. В какой-то момент мы опережали Испанию на два мяча — 10:8, соперницы выглядели растерянными, но тут решающими оказались другие факторы. Собственные ошибки, когда теряли мяч в поспешных атаках, и судейство. Тот же Наумов ни разу за весь чемпионат не ссылался на действия арбитров, будучи сам представителем судейского класса. А здесь дважды указал на неправомерные действия судейской бригады во время нашей позиционной атаки и защиты. А третью ошибку можно было разглядеть при повторе, когда мяч после броска россиянки задел руку вратаря, но вместо углового арбитры дали испанкам шанс на собственную атаку.
Эта судейская предвзятость ощущалась в последние минуты матча, когда соперницы повели — 13:10, забив пять подряд безответных мячей. Тут судьи начали «подравнивать», дав несколько свистков в нашу пользу, но поезд уже ушел. Хорошие арбитры могут переворачивать исход поединка, давая свистки в принципиальные минуты матча. В целом же финал напомнил недавний матч хоккейной молодежки с канадцами, когда предельная концентрация сменилась у наших игроков минутной растерянностью, чего хватило для перелома хода поединка.
Два наших гола на финише просто подсластили пилюлю, хотя сладости в ней хватало и по другой причине: Россия завоевала путевку на Игры в Токио.
В мужской сборной стабильность или застой?
Трудно сказать, в какую сторону качнут качели через полгода. С одной стороны, у нынешнего тренерского штаба и состава команды есть бронза, последовательно завоеванная на Олимпиаде в Рио и чемпионате мира 2017 года, затем были два турнира, где мы вылетали в четвертьфинале — ЧЕ-2018 и прошлогодний чемпионат мира в Корее. Есть знание команды, поскольку Гайдуков и Белофастов начали работать на первенстве мира среди молодежных команд по 1995 году рождения, приведя команду к бронзовым медалям. Затем Белофастов работал с 1998—1999 годами рождения на Европейских играх, и уже под руководством другого тренера девушки выиграли все, что можно, на том уровне, в том числе дважды побеждали на «мире». В нынешней сборной есть квартет игроков — Берснева, Борисова, Сержантова и Симанович, которых можно называть их ученицами, поскольку девушки прошли весь путь сборных с этим тренерским штабом.
Увы, у нас нет такого козыря, как национализация, к которому то и дело прибегают наши конкуренты, становясь еще сильнее: в сборной Венгрии играет Ребекка Паркес из Новой Зеландии, в команде Италии бразильянка Изабелла Кьяпини… Но у нас есть шесть центров развития женского водного поло: Волгоград, Ханты-Мансийск, Златоуст, Кириши (Ленинградская область), Москва и Мособласть, плюс костяк сборной.
Такой же костяк, кстати, сформировался и под руководством тренерского штаба мужской сборной, куда входит и Марат Закиров из СК ВВС «Синтез». По сути дела, в Будапешт поехали те же игроки, что два года назад выступали на ЧЕ-2018, за исключением двоих. Результат в итоге почти такой же, два года назад финишировали седьмыми, сейчас восьмыми. Вопрос — можно ли называть эту стабильность похвальной?
С одной стороны, наша сборная ни разу не выглядела безвольно на протяжении всего матча. Скажем так, мы научились проигрывать достойно, не было такого холодного душа, как два года назад, когда мы в четвертьфинале уступили Италии — 1:11. Нет, мы достойно проиграли Сербии на старте — 9:13. Был даже момент матча, когда мы догнали грозного соперника — 7:7, но в концовке соперники оказались сильнее. Дальше была победа над Голландией — 15:9, выведшая нашу команду в следующий круг, и поражение в ничего не определяющей игре с Румынией — 10:11.
Определяющим матчем стал следующий — против сборной Грузии.
28 лет прошло после развала СССР, а до сих пор интересно — как там жизнь у соседей, чем дышат? В советской Грузии спорт был отлично развит, достаточно вспомнить «Динамо» из Тбилиси, чьи команды в футболе, баскетболе и водном поло были в числе ведущих в стране, как и игроки этих команд. Но с крушением СССР рухнул и местный спорт, конкретно водное поло. И только в последние десять лет Грузия снова повернулась лицом к спорту, и ватерпол сейчас, пожалуй, второй командный игровой вид спорта после баскетбола. Если в игре великанов грузины ориентируются на собственные силы, то в водном поло им активно помогают легионеры. В матче со сборной России они забили 10 мячей: по три итальянец Фабио Баральди и хорват Марко Елака, по два его соотечественник последнего Дамир Чрепулья и серб Борис Вапенски. К счастью, на счету россиян оказалось на один гол больше, и победный мяч забил игрок «Синтеза» Никита Деревянкин. Три матча Никита молчал, и, наконец, забил важнейший гол.
Увы, это была последняя победа россиян. Дальше были три поражения, опять же из разряда достойных. От Венгрии — 10:14, когда по ходу матча мы приблизились к сопернику на расстояние в два мяча — 8:10, но затем пропустили три безответных гола. От Сербии — 12:14, хотя на большой перерыв уходили при ничейном счете — 6:6. И от Греции — 9:11, хотя после гола капитана Сергея Лисунова, игрока СК ВВС «Синтез», мы вышли вперед — 9:8. То, что отличало женскую сборную страны в победных матчах — выигранные концовки, абсолютно не получалось осуществить у мужской. В большинстве матчей с принципиальными соперниками приходилось наблюдать, как те уходят вперед на финише.
Если говорить о наиболее отличившихся игроках, то в списке лучших бомбардиров Харьков — 17 голов, Бычков — 14, Меркулов — 13, Лисунов — 10, Нагаев — 8, и трое из этого списка выступают сейчас в иностранных чемпионатах: Харьков и Меркулов в Хорватии, Нагаев в Германии. Возможно, в этом делегировании россиян в еврочемпионаты кроется шанс для усиления игры сборной в будущем. Но «прямо сейчас» нам надо беспокоиться о путевке на Олимпиаду в Токио.
На сегодня осталось всего четыре путевки, борьба за которые разгорится на квалификационном турнире с 29 марта по 5 апреля. Претенденты — Черногория и Хорватия, разыгравшие медали чемпионата Европы, обыгравшая россиян Греция и команды, финишировавшие ниже нас — Германия, Франция, Грузия и Румыния. Получается, что задача у тренеров сборной наподобие саперской, когда нет права на ошибку. В этом плане хочется если не посоветовать, то попросить тренерский штаб присмотреться к игрокам «Синтеза», которые в этом году играют в Евролиге, уровень конкуренции в которой никак не ниже того, что будет в олимпийском квалификационном турнире.
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