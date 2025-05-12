Тренер «Рубина» Рахимов подверг критике игру Даку после матча с «Ростовом»

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов раскритиковал игру Мирлинда Даку после победы над «Ростовом» (1:0). Албанский нападающий забил единственный гол в матче.

Рахимов убежден, что Даку может играть стабильнее, а не только эпизодически.

— Могу поздравить Даку, это победный гол. Но я говорю с ним не об этом, а о том что он, даже имея текущие проблемы, должен давать больше стабильности в игре. Если он добавит в концентрации, внимания и будет играть все 90 минут на своем уровне, он забьет намного больше. Мы видим его качества, но с его проблемами он играет фазами. Нам это понятно, поэтому требования к нему — пробовать через не могу. Мы рады за него, но это плод усилий всей команды, — сказал Рахимов «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для Даку мяч в ворота «Ростова» стал 12-м в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Это лишь четвертый случай в истории клуба, когда один футболист достигает подобной отметки за один чемпионат. Ранее такое удавалось Алехандро Домингесу (дважды), Александру Бухарову и Джордже Деспотовичу. В прошлом сезоне Даку забил 10 голов в РПЛ.



«Рубин» закрепился на седьмом месте турнирной таблицы, оторвавшись от идущего восьмым «Ростова» на четыре очка. Подробнее о победе над ростовчанами читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин