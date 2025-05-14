Марат Сафиуллин высказался о контракте нападающего «Рубина» Мирлинда Даку

Фото: Динар Фатыхов

Президент футбольного клуба «Рубин» Марат Сафиуллин выступил на открытии международного детского турнира «Кубок Востока», который проходит в рамках форума «Россия — Исламский мир». Об этом сообщил корреспондент «Реального времени».

Сафиуллин поблагодарил Рустама Минниханова за поддержку в организации турнира.

— Этот международный турнир будет доброй традицией. Он способствует росту мастерства молодых футболистов и созданию доверительных отношений между нами и исламским миром, — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Президент «Рубина» также ответил на вопрос о возможности проведения следующего турнира в другой стране.

— Есть такие предложения, мы их будем рассматривать. Оман уже выступил с инициативой, — добавил он.

Говоря о выступлениях команды в Российской премьер-лиге, Сафиуллин выразил уверенность в прогрессе клуба: «Мы из года в год играем все лучше. Уверен, что можем соперничать с любыми командами из лидирующей группы».

В завершение он прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего Мирлинда Даку: «У него еще действующий контракт до конца следующего сезона. Давайте поговорим об этом попозже».

Турнир «Кубок Востока» продлится до 17 мая.

Анастасия Фартыгина