Источник: УНИКС хочет подписать экс-игрока ЦСКА Кеннета Фарида

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС проявляет предметный интерес к американскому центровому Кеннету Фариду, в настоящее время выступающему за итальянский клуб «Реджо-Эмилия». Об этом сообщает итальянское издание Il Resto del Carlino.

По информации источника, впечатляющая игра Фарида в составе «Реджо-Эмилии» привлекла внимание ряда европейских команд.

— Наиболее заинтересованным в настоящее время является Unics Kazan, — сказано в материале

В регулярном сезоне чемпионата Италии Фарид, бывший игрок ЦСКА, в среднем за 19 минут набирал 8,3 очка и делал 7,2 подбора, что способствовало выходу «Реджо-Эмилии» в плей-офф.

Издание отмечает, что «Реджо-Эмилия» сделает все возможное, чтобы сохранить ценного игрока, однако финансовые возможности клуба значительно уступают возможностям УНИКСа. Косвенным подтверждением возможного приезда Фарида в Казань может служить вероятный уход из команды Исмаэля Бако.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Интересно, что «Реджо-Эмилию» тренирует бывший наставник УНИКСа Димитрис Прифтис, а до недавнего времени спортивным директором команды был Клаудио Колдебелла, также хорошо знакомый болельщикам казанского клуба. В этом году Колдебелла перешел на аналогичную должность в израильский «Маккаби» (Тель-Авив).

Рената Валеева