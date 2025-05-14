Рыжиков: «Рубину» не хватает креатива, но команда дисциплинирована и неудобна для соперников

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Рубин» демонстрирует хорошую и дисциплинированную игру, однако команде не хватает креатива в атаке. Такое мнение высказал ТАСС бывший вратарь клуба, двукратный чемпион России Сергей Рыжиков на полях XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

— Чтобы понимать всю структуру игры футбольного клуба, нужно находиться внутри футбольного клуба. Я могу только дать оценку как болельщик: что я вижу по телевизору или когда прихожу на футбольное поле. Я вижу, что команда дисциплинирована, знает свой маневр в любых фазах игры, будь то атака, оборона или переходные фазы. Может быть, чуть-чуть не хватает креатива, но я думаю, что это исполнительское мастерство игроков, и Рашид Маматкулович сам знает, какие у него проблемы, и будет решать их, — отметил Рыжиков.

Рыжиков подчеркнул, что «Рубин» является неудобной командой для всех соперников и что под руководством опытного Рахимова казанский клуб может достичь больших результатов.

— Может быть, понадобится два-три усиления, более креативных игроков вперед, таких, которые могут решать моменты один в один, что-нибудь придумывать, креативность проявлять, и у «Рубина», я думаю, будет все в порядке, — сказал он.

В текущем составе команды бывший вратарь особо выделил албанского нападающего Мирлинда Даку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице МИР — Российской премьер-лиги, имея в активе 42 очка после 28 сыгранных матчей.

Сергей Рыжиков завершил карьеру в 2021 году. В составе «Рубина» он дважды становился чемпионом России, выигрывал Суперкубок и Кубок России. Он также выигрывал Кубок России с московским «Локомотивом». В 2011 году провел один матч за сборную России.

XVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в Казани с 13 по 18 мая.

Рената Валеева