Тренер «Рубина» нарушил одно правило регламента РФС в 19-й раз за сезон

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в 19-й раз за сезон нарушил правило нахождения в технической зоне на матчах Премьер-лиги. Об этом заявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц.



Эпизод с нарушением Рахимова случился в матче 28-го тура против «Ростова» в Казани.

— По матчу «Рубин» — «Ростов» — выход за пределы технической зоны главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова. 19-е нарушение в сезоне, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» обыграл «Ростов» в Казани со счетом 1:0, единственный гол в активе нападающего Мирлинда Даку на 90-й минуте. Команда Рахимова закрепилась на седьмой строчке турнирной таблицы, опережая ростовчан на четыре очка.



До конца чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) осталось провести два тура.

Зульфат Шафигуллин