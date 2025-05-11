«Рубин» обыграл с минимальным счетом «Ростов» в Казани
«Рубин» обыграл в Казани «Ростов» со счетом 1:0 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Это шестая подряд домашняя победа команды Рашида Рахимова в чемпионате.
Победный гол на 90-й минуте встречи забил форвард «Рубина» Мирлинд Даку после розыгрыша углового.
«Сухой» матч в свой актив записал вратарь казанцев Евгений Ставер.
«Рубин» сохранил седьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Ростов» остался восьмым, отставая от казанцев на четыре балла.
Следующий матч «Рубин» проведет 17 мая в гостях против «Химок» в 29-м туре РПЛ.
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