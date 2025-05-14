ОКР учредил комиссию по спортивному судейству во главе с Аркадием Ротенбергом
Олимпийский комитет России учредил общественную комиссию по спортивному судейству для разработки предложений по улучшению системы судейства в стране. Решение было принято на заседании исполнительного комитета ОКР в среду.
Председателем комиссии назначен вице-президент ОКР, председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг. Об этом сообщил президент ОКР и министр спорта Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.
В состав обновленного перечня общественных комиссий ОКР также вошли комиссии по этике, международному сотрудничеству, членству в ОКР, олимпийскому образованию, культуре, прессе, наградам и fair play, юридическая комиссия.
Кроме того, на заседании была утверждена обновленная концепция программы содействия развитию олимпийских видов спорта до 31 декабря 2028 года.
— С помощью механизма целевого финансирования в работе спортивных федераций будут расставлены приоритеты, в частности, по подготовке спортсменов и их участию в международных соревнованиях, — добавил Дегтярев.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился в Минспорта с предложением разработать и внедрить систему искусственного интеллекта для судейства футбольных матчей в России.
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