ОКР учредил комиссию по спортивному судейству во главе с Аркадием Ротенбергом

Фото: Динар Фатыхов

Олимпийский комитет России учредил общественную комиссию по спортивному судейству для разработки предложений по улучшению системы судейства в стране. Решение было принято на заседании исполнительного комитета ОКР в среду.

Председателем комиссии назначен вице-президент ОКР, председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг. Об этом сообщил президент ОКР и министр спорта Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В состав обновленного перечня общественных комиссий ОКР также вошли комиссии по этике, международному сотрудничеству, членству в ОКР, олимпийскому образованию, культуре, прессе, наградам и fair play, юридическая комиссия.

Кроме того, на заседании была утверждена обновленная концепция программы содействия развитию олимпийских видов спорта до 31 декабря 2028 года.

— С помощью механизма целевого финансирования в работе спортивных федераций будут расставлены приоритеты, в частности, по подготовке спортсменов и их участию в международных соревнованиях, — добавил Дегтярев.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился в Минспорта с предложением разработать и внедрить систему искусственного интеллекта для судейства футбольных матчей в России.



Рената Валеева