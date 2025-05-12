УНИКС сыграет в Казани с ЦСКА в третьем матче серии в полуфинале плей-офф

Фото: Динар Фатыхов

УНИКС примет в Казани ЦСКА в третьем матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. Армейцы ведут в серии со счетом 2:0, для выхода в финал им осталось выиграть две встречи.

Матчи в Москве завершились в пользу ЦСКА — 56:67 и 87:95. Полуфиналы длятся до четырех побед одной из команд. В параллельной полуфинальной паре «Зенит» выигрывает у «Локомотива-Кубани» со счетом 2:1.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

УНИКС и ЦСКА проведут в Казани две игры. Первый казанский матч пройдет 12 мая в 19.30 по московскому времени, ответный поединок состоится 14 числа в 19.00 по мск.

В прошлом сезоне ЦСКА переиграл УНИКС в финале, потратив пять матчей — 4:1 (95:96, 83:94, 72:80, 96:80, 55:66).

Зульфат Шафигуллин