Защитник УНИКСа Маркус Кин оштрафован за поведение в матче с ЦСКА и посты в соцсетях

Фото: Динар Фатыхов

Разыгрывающий казанского УНИКСа Маркус Кин будет наказан Единой лигой ВТБ за поведение в третьем матче полуфинальной серии плей-офф против ЦСКА. Об этом стало известно «СЭ».

Американский баскетболист досрочно покинул площадку в концовке четвертой четверти, получив неспортивный и технический фолы. Согласно информации источника, Кин оштрафован на 100 тысяч рублей за неспортивное поведение, выразившееся в «денежном жесте».

Кроме того, игрок получил условный штраф в размере 300 тысяч рублей за публикацию в личных социальных сетях, где он обсуждал судейство матча чемпионата.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Кин, 30-летний разыгрывающий, присоединился к УНИКСу незадолго до начала плей-офф. До перехода в казанский клуб он выступал за греческую «Марусси», а сезон начинал в эстонском «Калеве».

Напомним, что ранее главный тренер УНИКСа Велимир Перасович получил предупреждение от Лиги за критику судейства во втором матче серии против ЦСКА. Согласно регламенту, повторное нарушение правил главным тренером или клубом повлечет за собой штраф в размере 1 миллиона рублей.

Рената Валеева