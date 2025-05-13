Источник: победный гол «Рубина» в ворота «Ростова» засчитан ошибочно

Фото: Динар Фатыхов

Победный гол «Рубина» в ворота «Ростова» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) мог быть забит с нарушением правил. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

По данным источника, в моменте с забитым голом Мирлинда Даку защитник «Рубина» Игор Вуячич сыграл рукой в штрафной ростовчан.

— В том моменте за пару секунд до удара головой Даку его партнер по «Рубину» Игор Вуячич сыграл в мяч правой рукой, пробив по воротам. На это судейская бригада никак не отреагировала, — считает эксперт Александр Бобров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Игру между «Рубином» и «Ростовом» в Казани обслуживала бригада судей во главе с Егором Егоровым. В качестве ВАР-ассистентов на матче работали Роман Галимов и Евгений Буланов.

Встреча завершилась победой «Рубина» со счетом 1:0, победный гол Даку был забит на 90-й минуте игры после розыгрыша углового удара.

Зульфат Шафигуллин