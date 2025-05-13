Источник: победный гол «Рубина» в ворота «Ростова» засчитан ошибочно
Победный гол «Рубина» в ворота «Ростова» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) мог быть забит с нарушением правил. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».
По данным источника, в моменте с забитым голом Мирлинда Даку защитник «Рубина» Игор Вуячич сыграл рукой в штрафной ростовчан.
— В том моменте за пару секунд до удара головой Даку его партнер по «Рубину» Игор Вуячич сыграл в мяч правой рукой, пробив по воротам. На это судейская бригада никак не отреагировала, — считает эксперт Александр Бобров.
Игру между «Рубином» и «Ростовом» в Казани обслуживала бригада судей во главе с Егором Егоровым. В качестве ВАР-ассистентов на матче работали Роман Галимов и Евгений Буланов.
Встреча завершилась победой «Рубина» со счетом 1:0, победный гол Даку был забит на 90-й минуте игры после розыгрыша углового удара.
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