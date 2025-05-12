УНИКС в третий раз проиграл ЦСКА в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Фото: Реальное время

Казанский УНИКС в третий раз проиграл московскому ЦСКА в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Армейцы одержали победу со счетом 86:90 (25:17, 22:21, 24:30, 15:22). Счет в серии — 0-3 в пользу гостей из столицы страны. Это была первая игра на паркете казанского «Баскет-Холла» после двух матчей в Москве.

Казанцы лидировали в первых двух четвертях. Однако, в конце Исмаэль Бако и Джален Рэйнольдс не смогли забросить штрафные броски, которые могли стать решающими в исходе встречи. На эмоциях Маркус Кин за две секунды до конца игры получил фол и удалился с площадки.

Реальное время / realnoevremya.ru

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий Мело Тримбл с 23 очками и шестью подборами. За ним следует Каспер Уэйр с 17 очками и шестью подборами.

Среди казанцев больше всего очков записали на свой счет Исмаэль Бако (14+8) и Андрей Лопатин (14).

Четвертая игра серии состоится в Казани. Начало встречи — 19:00 мск.

Рената Валеева