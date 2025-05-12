Тренер УНИКСа Перасович поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от третьего матча серии с ЦСКА в полуфинале Единой лиги ВТБ. Армейцы выиграли два первых поединка с казанцами и ведут 2:0.

— УНИКСу нужно продемонстрировать отличную игру на обеих сторонах площадки. Если мы хотим выиграть матч, недостаточно хорошо играть только в защите или только нападении. Нам предстоит встреча против сильного соперника. Поэтому мы должны быть готовы к тяжелой борьбе, — приводит слова Перасовича клубная пресс-служба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ЦСКА ведет в полуфинальной серии до четырех побед со счетом 2:0. Армейцам для выхода в финал Единой лиги ВТБ осталось выиграть две игры. Ранее УНИКС дважды проиграл в Москве со счетом 56:67 и 87:95.



В другой полуфинальной паре питерский «Зенит» ведет 2:1 в серии с «Локомотивом-Кубанью».

Зульфат Шафигуллин