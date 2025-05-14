В Казани прошла жеребьевка футбольного турнира «Кубок Востока»

«Рубин» сыграет с «Уфой», узбекистанским «Локомотивом» и командами Пакистана и Омана, передает корреспондент «Реального времени»

Фото: Динар Фатыхов

В Казани прошла жеребьевка международного футбольного турнира для детей «Кубок Востока». «Рубин» попал в группу А, передает корреспондент «Реального времени».

Казанский футбольный клуб сыграет с «Уфой», узбекистанским «Локомотивом» и командами Пакистана и Омана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В числе участников «Кубра Востока» — ведущие команды из России («Рубин», «Уфа», «Нефтехимик»), Кыргызстана («Абдыш-Ата»), Казахстана («Елимай»), Узбекистана («Локомотив»), Азербайджана («Сабах»), Таджикистана («Вавилон»), Омана («My School») и Пакистана.

— [В моем детстве] к нам футболисты не приезжали. Я видел их только в спартаковском манеже в щелку под дверью. Эмоции какие могут быть? Занятия любимым делом, когда турнир международный. Есть возможность показать, что наша школа на правильном пути, — поделился воспоминаниями игрок «Рубина» Олег Иванов.

Руслан Безруков рассказал о том, как участвовал в «Кожаном мяче». «Тоже были потрясающие воспоминания, до сих пор пересматриваю фотографии. Но здесь, конечно, тоже уровень самого мероприятия достаточно масштабный. Мне кажется, для детей это будут незабываемые эмоции и воспоминания», — уверен он.

— Но я помню, был потом турнир, Хорен Байрамян приезжал. Когда я тренировался с основным составом, я ему говорил: «Ты мне когда-то автограф давал, а сейчас я тренируюсь с тобой», — добавил Безруков.

— Все, что здесь происходит, впечатляет, и это очень хорошая возможность для детей. Они научатся с самого раннего детства справляться с давлением. Но самое главное, конечно, сегодня сыграть в футбол и получить от этого большое удовольствие, — сказал журналистам Мирлинд Даку.



Напомним, на KazanForum с футболистами «Рубина» сыграют и молодые дипломаты. В рамках международного турнира «Кубок Востока» пройдет товарищеский футбольный матч между молодыми дипломатами стран ОИС и звездами российского футбола, включая легенд «Рубина» и амбассадоров РФС.

Галия Гарифуллина, Зульфат Шафигуллин