В Казани стартовал «Кубок Востока» по футболу: кто участвует и чем важен турнир для России

Татарстан умудрился провести международный футбольный турнир в эпоху санкций

В Казани в среду стартовал второй в истории розыгрыш детского международного турнира «Кубок Востока» по футболу. В соревнованиях участвуют десять команд из России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Пакистана, Омана и Азербайджана. Впервые турнир прошел в сентябре прошлого года, его проведение было признано успешным. В этот раз организаторы включили «Кубок Востока» в официальную программу международного форума «Россия — Исламский мир».



«Кубок Востока» — символ дружбы и сотрудничества между странами»

— Сегодня мы собрались здесь, чтобы открыть второй по счету международный детский футбольный турнир «Кубок Востока». Благодаря поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова, уверен, турнир станет доброй традицией. «Кубок Востока» — это не просто международный футбольный турнир, это символ дружбы и сотрудничества между нашими странами. Уверен, что такие мероприятия способствуют расширению добрых, открытых дружеских отношений между нашими странами, — заявил в своей приветственной речи президент «Рубина» Марат Сафиуллин.

Советник президента Азиатской футбольной конфедерации Фахад Абдулла Муса Аль-Раиси также отметил важность проводимого в Казани турнира. Он особо подчеркнул, что сдержал свое слово, данное в прошлом году, и привез с собой команду из Омана, футбольную федерацию которой возглавляет на сегодняшний день.



— Приветствую и благодарю всех участников турнира за участие. Как я и обещал, привез сюда нашу команду из султаната Омана. Мы очень рады здесь выступать. Большое внимание, уделяемое политическим руководством Казани, Министерством спорта и руководством клуба «Рубин», вызывает большой интерес и делает Казань столицей притяжения для исламских стран Востока, — сказал Фахад Абдулла Муса аль-Раиси.

Даку и компания провели жеребьевку

Одним из организаторов «Кубка Востока» традиционно выступает казанский «Рубин». Если в прошлом году клуб делегировал на мероприятие известных футболистов прошлого, то сейчас на турнир пришли сразу четыре игрока основного состава. Так, жеребьевку группового этапа провели Олег Иванов, Мирлинд Даку, Руслан Безруков и Марат Апшацев.

Что интересно, футболисты сидели в одном зале с маленькими участниками турнира, активно общаясь с детьми и делая совместные селфи. Даку, несмотря на языковой барьер, всячески пытался подшучивать и в фотографиях никому не отказывал. Безруков же в шутку отнял щитки у мальчика из «Рубина» и пытался надеть на себя, а затем по-отечески наградил того обнимашками. Все бы растянулось на несколько часов, но благо, в фойе здания вовремя организовали каждой команде мини-фотосессию с игроками возле заранее заготовленного стенда.

По итогам жеребьевки десять команд разделили на две группы по пять в каждой. «Рубину» досталось играть на групповом этапе против клубов из Пакистана, Узбекистана и Омана, а также «Уфы» из Башкортостана. В соседней группе нижнекамский «Нефтехимик» получил в соперники команды «Абдыш-Ата» (Кыргызстан), «Сабах» (Азербайджан), «Вавилон» (Таджикистан) и «Елимай» (Казахстан). Кстати, казахские дети приехали на турнир в статусе вице-чемпионов прошлого «Кубка Востока». Осенью в финале «Елимай» проиграл казанскому «Рубину» и остался вторым. Теперь казахстанцы намерены взять реванш и уехать из Казани с победой.

Матчи турнира пройдут на футбольных полях детского оздоровительного лагеря «Молодая гвардия» в природоохранной зоне рядом с озером Лебяжье. Команды будут соперничать в формате 7 на 7, где средний возраст участников составляет 10-11 лет. «Кубок Востока» продлится до 17 мая.

Чем важен «Кубок Востока»?

В России «Кубок Востока» еще не получил достаточной популярности, хотя уже второй раз организаторы умудряются привезти в Казань зарубежные клубы. В эпоху санкций и отстранения российских команд и сборных от международных соревнований подобные турниры носят особую важность. Тем более что в страну для участия съезжаются дети из других стран, которые затем будут с любовью вспоминать эту дальнюю поездку в Татарстан.

Уже сейчас татарстанские организаторы турнира начали получать запросы о проведении следующего «Кубка Востока» вне России. Президент «Рубина» Марат Сафиуллин подтвердил, что в дальнейшем эти соревнования могут перенести в другую страну. В частности, активный интерес проявляет Оман.

— Есть предложения от других стран, мы их будем рассматривать. С подобной инициативой выступил Оман. Думаю, по итогам завершения турнира этого года будет приниматься соответствующее решение, — сказал Сафиуллин.

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом президент «Рубина» добавил, что у них ни разу не возникало проблем с приглашением зарубежных команд на «Кубок Востока». По его словам, за весь период проведения турнира не было получено ни одного отказа от приглашенных. В связи с этим организаторы даже рассматривают идею расширения числа участников.



Зульфат Шафигуллин