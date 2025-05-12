Защитник УНИКСа Маркос Найт признан лучшим «шестым» игроком Единой лиги ВТБ

Фото: Мария Зверева

Защитник казанского УНИКСа Маркос Найт удостоен звания лучшего «шестого» игрока Единой лиги ВТБ в сезоне 2024/25. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе клуба.

35-летний Найт получил эту награду, присуждаемую игрокам, которые более половины матчей начинают на скамейке запасных, но при этом оказывают существенное влияние на игру команды, выходя на замену. Найт признан лучшим «джокером» сезона за его способность придавать команде импульс и менять расстановку сил на площадке.

В 46 матчах регулярного чемпионата и плей-офф средние показатели Найта составили 16,4 очка, 4,1 подбора, 4 передачи и 1,5 перехвата за 26 минут 19 секунд игрового времени.

В борьбе за эту престижную награду Найт опередил своего одноклубника Джалена Рейнольдса и защитника «Локомотива-Кубань» Антониуса Кливленда.

Рената Валеева