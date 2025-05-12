Экс-директор «Трактора» заявил, что «Ак Барс» стал середнячком КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин назвал «Ак Барс» середнячком Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По словам эксперта, казанский клуб перестал быть топ-клубом в России.

— В Казани, я знаю, что многие недовольны выступлением команды. Надо учитывать, что это еще столица Татарстана. В Казани развиты все виды спорта — футбол, баскетбол, волейбол, а хоккей дает сейчас сбой. Судя по результатам, перестройка особо не удалась, и действительно «Ак Барс» из топ-клуба превратился в середнячка, — сказал Баландин «РБ Спорт».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» третий раз за последние четыре года не смог пройти дальше второго раунда плей-офф. В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина казанцы вылетели в четвертьфинале, уступив московскому «Динамо» в шести матчах серии. Сезоном ранее «барсы» проиграли в первом раунде «Автомобилисту» с общим счетом 1:4.

В регулярном чемпионате «Ак Барс» занял пятое место в Восточной конференции. Подробнее об итогах сезона читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин