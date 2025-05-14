Президент «Рубина» открыл детский международный турнир «Кубок Востока», проходящий во время KazanForum

В следующем году «Кубок Востока» может пройти в Омане

Фото: Динар Фатыхов

Президент«Рубина» Марат Сафиуллин открыл в Казани детский международный турнир «Кубок Востока», проходящий во время KazanForum.

— Добрый день, уважаемые друзья, гости, болельщики Татарстана! Сегодня мы собрались здесь, чтобы открыть второй по счету международный детский футбольный турнир «Кубок Востока». Благодаря поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова, уверен, он станет доброй традицией. «Кубок Востока» — это не просто международный футбольный турнир, это символ дружбы и сотрудничества между нашими странами, — сказал он.

Сафиуллин подчеркнул, что турнир позволяет молодым футболистам обрести опыт, показать свое мастерство, умение работать в команде и уважать соперников. «Уверен, что такие мероприятия способствуют расширению добрых, открытых дружеских отношений между нашими странами», — подчеркнул президент «Рубина».

Реальное время / realnoevremya.ru

По словам Сафиуллина, в следующем году «Кубок Востока» может пройти в Омане. Сейчас турнир проводится второй раз, в обоих случаях футболисты играли в Казани.

Напомним, детский футбольный турнир состоится в Казани с 14 по 17 мая. В соревнованиях примут участие команды из стран Организации исламского сотрудничества.

Галия Гарифуллина, Зульфат Шафигуллин