Минниханов поздравил «Зенит-Казань» с 25-летним юбилеем клуба

Фото: Динар Фатыхов

В Казанском кремле состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию мужского волейбольного клуба «Зенит-Казань» и его триумфальному завоеванию титула чемпиона России сезона 2024-2025 годов. В церемонии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов.

Казанский «Зенит» стал бронзовым призером Кубка России по волейболу, победив в матче за третье место питерский «Зенит» со счетом 3:0 (25:23, 25:22, 25:23).

Он поздравил команду с юбилеем и рекордным 13-м чемпионством, отметив, что «Зенит-Казань» за относительно короткий срок достиг выдающихся результатов и завоевал всевозможные трофеи на российской и международной аренах. Он напомнил о важности поддержки, оказанной команде на начальных этапах, и подчеркнул неоценимый вклад игроков «Зенита-Казань» в победу мужской волейбольной сборной России на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.

— В чемпионате России сезона 2024-2025 годов наша команда в очередной раз продемонстрировала яркую и бескомпромиссную игру, высочайшее спортивное мастерство, командный дух и стремление к победе, — заявил раис Татарстана.

В ходе церемонии Минниханов вручил госнаграды заслуженным деятелям и работникам клуба.

Волейбольный клуб «Зенит-Казань», основанный 13 мая 2000 года, является одним из самых титулованных в стране и Европе, завоевав шесть побед в Лиге чемпионов, 13 титулов чемпиона России, 12 Кубков России, десять Суперкубков России и победу на клубном чемпионате мира.

Рената Валеева